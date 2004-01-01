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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компании Alltech и СГЦ Топ Ген приглашают на технический семинар по свиноводству
Alltech
|
Сентябрь 2019
7-10 октября 2019, Воронеж. Международная конкуренция и вызовы в области биобезопасности ставят жесткие рамки перед производителями свинины в России: все сложнее поддерживать экономически эффективное производство. Для сохранения бизнеса необходимо использовать самые передовые технологии, позволяющие улучшить производственные показатели и сдерживать себестоимость
Фото: Alltech

Признавая себя ответственными действовать в защиту отечественных производителей, компании Alltech и ООО «Селекционно-гибридный центр» Топ Ген приглашают руководителей и ведущих специалистов на совместный технический семинар.

План мероприятия и культурная программа:

ПН. 07.10 — День заезда
ВТ. 08.10 — Семинар 09:00 — 17:00 | Линейный корабль «Гото предестинация»
СР. 09.10 — Семинар 09:00 — 16:00 | Воронежские стрелки
ЧТ. 10.10 — Cеминар 09:00 — 12:00 | Планер уходит в небо

Участники:
Мелисса Ханнас / Melissa Hannas | Федеральный университет Висоса, Бразилия:

-        Бразильские стандарты кормления свиней;
-        Законодательные ограничения в использовании микроэлементов в кормлении свиней, в т. ч. по использованию оксида цинка;
-        Особенности кормления супоросных и лактирующих свиноматок разных пород для получения максимального числа живорожденных и здоровых поросят;
-        Язва желудка у свиней: причины, методы борьбы и профилактика;
-        Тепловой стресс: опыт Бразилии для борьбы с ним на российских предприятиях в летний период

Антон Пермяков | Председатель совета директоров ООО «СГЦ» Топ Ген:
  -        Управление свиноводческим бизнесом: система мотивации персонала и рентабельность

Зигмунт Пейсак / Zygmunt Pejsak | Профессор Государственного ветеринарного института г. Пулавы:
-        Охрана здоровья свиней

Наталья Зиновьева, Директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, доктор биологических наук, профессор, академик РАН:
-        Современные подходы к улучшению конверсии корма у свиней

Араик Петросян | Менеджер по работе с ключевыми клиентами Alltech:
-        Здоровый кишечник

Николай Чубенко | Управляющий фермой ООО «СГЦ» Топ Ген:
-        Виртуальный тур по предприятию ООО «СГЦ» Топ Ген

Евгений Глазьев | Ветеринарный врач, технический специалист Boeringer Ingelheim:
-        Парвовирусная инфекция и стрептококкоз: механизмы предотвращения и профилактика

Условия:


В программе могут быть изменения.

Для участия обязательна регистрация на сайте Alltech.com/russia.

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