Признавая себя ответственными действовать в защиту отечественных производителей, компании Alltech и ООО «Селекционно-гибридный центр» Топ Ген приглашают руководителей и ведущих специалистов на совместный технический семинар.



План мероприятия и культурная программа:



ПН. 07.10 — День заезда

ВТ. 08.10 — Семинар 09:00 — 17:00 | Линейный корабль «Гото предестинация»

СР. 09.10 — Семинар 09:00 — 16:00 | Воронежские стрелки

ЧТ. 10.10 — Cеминар 09:00 — 12:00 | Планер уходит в небо



- Бразильские стандарты кормления свиней;

- Законодательные ограничения в использовании микроэлементов в кормлении свиней, в т. ч. по использованию оксида цинка;

- Особенности кормления супоросных и лактирующих свиноматок разных пород для получения максимального числа живорожденных и здоровых поросят;

- Язва желудка у свиней: причины, методы борьбы и профилактика;

- Тепловой стресс: опыт Бразилии для борьбы с ним на российских предприятиях в летний период



Антон Пермяков | Председатель совета директоров ООО «СГЦ» Топ Ген:

- Управление свиноводческим бизнесом: система мотивации персонала и рентабельность



- Охрана здоровья свиней- Современные подходы к улучшению конверсии корма у свиней- Здоровый кишечник- Виртуальный тур по предприятию ООО «СГЦ» Топ Ген- Парвовирусная инфекция и стрептококкоз: механизмы предотвращения и профилактика

Условия:



В программе могут быть изменения.



Для участия обязательна регистрация на сайте Alltech.com/russia .

