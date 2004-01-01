Признавая себя ответственными действовать в защиту отечественных производителей, компании Alltech и ООО «Селекционно-гибридный центр» Топ Ген приглашают руководителей и ведущих специалистов на совместный технический семинар.
План мероприятия и культурная программа:
ПН. 07.10 — День заезда
ВТ. 08.10 — Семинар 09:00 — 17:00 | Линейный корабль «Гото предестинация»
СР. 09.10 — Семинар 09:00 — 16:00 | Воронежские стрелки
ЧТ. 10.10 — Cеминар 09:00 — 12:00 | Планер уходит в небо
- Бразильские стандарты кормления свиней;
- Законодательные ограничения в использовании микроэлементов в кормлении свиней,
- Особенности кормления супоросных и лактирующих свиноматок разных пород для получения максимального числа живорожденных и здоровых поросят;
- Язва желудка у свиней: причины, методы борьбы и профилактика;
- Тепловой стресс: опыт Бразилии для борьбы с ним на российских предприятиях в летний период
Антон Пермяков | Председатель совета директоров ООО «СГЦ» Топ Ген:
- Управление свиноводческим бизнесом: система мотивации персонала и рентабельность
Условия:
В программе могут быть изменения.
Для участия обязательна регистрация на сайте Alltech.com/russia.