Партнерский материал. Шины ATG: высокие нагрузки и сбережение почвы

В связи с этим меняется подход к шинам, применяемым на современных тракторах, комбайнах и других видах техники. Они должны выдерживать высокие нагрузки, справляться с работой в различных условиях, как на поле, так и на дороге, и одновременно нивелировать то негативное воздействие, которое тяжелая техника оказывает на грунт.



Для решения этих задач специалисты компании ATG предложили ряд инноваций. К числу таких революционных решений относится технология пониженного давления. На ее основе сначала были разработаны шины повышенной гибкости IF (Increased Flexion). В 2017 году появилась первая и пока единственная в мире флотационная шина Alliance 389 VF сверхвысокой гибкости (Very High Flexion). Выполнение работ на машинах, оснащенных VF шинами, позволяет существенно снизить нагрузку на грунт, уменьшить давление на оси и перевозить в среднем на 30% больше груза. Если мощность сельскохозяйственных машин будет расти и дальше, то можно предположить, что в обозримом будущем вся техника будет оснащена шинами с VF-технологией.





Фото 1. Шина Alliance 363



Другое важное изменение, касающееся конструктивных особенностей шин, обусловлено тем, что сельскохозяйственной технике приходится преодолевать значительно большие расстояния, чем раньше. Сегодня тракторы, комбайны и другие машины перемещаются между полями и объектами инфраструктуры (элеваторы, хранилища и др.), расположенными на значительном удалении друг от друга. Соответственно, шины должны адаптироваться к движению как по мягкому полевому грунту, так и по твердому дорожному покрытию. Для этого специалисты ATG разработали шину Alliance 363 с особенным рисунком протектора, совмещающим классическую «елочку» для хорошей тяги на мягком грунте с центральным блоком. Такое решение повышает безопасность при движении по дорогам, а также делает вождение более комфортным.





Фото 2. Шина Alliance 365 Agristar



Наконец, нельзя забывать, что сельское хозяйство — отрасль, где критически важно соблюдение сроков проведения работ. Чтобы доставить урожай с поля к месту обработки, машинам приходится преодолевать значительные расстояния. Традиционно сельскохозяйственная техника не отличалась особенной быстроходностью, однако сегодня многие производители стремятся решить эту проблему. Со своей стороны, компания ATG предлагает инновационную шину Alliance 398 MPT, способную развивать скорость до 100 км/час при движении по дорогам. Для лучшей адаптации к любому типу покрытия конструкторы предусмотрели возможность автоматического изменения давления в шине с 2 бар до 6 бар.





Фото 3. Шина Alliance 372 Agriflex



Если говорить о более отдаленных перспективах отрасли, то в качестве одного из трендов стоит назвать дальнейшую автоматизацию многих процессов, вплоть до появления беспилотной сельскохозяйственной техники. Так, недавно экспериментальную модель такого трактора представил Case. Однако здесь пока много проблем, решение которых требует внимательного изучения и длительной работы. Можно предположить, что, если сегодняшние эксперименты приведут к кардинальному изменению привычного облика сельскохозяйственной техники, пойдет обратный процесс: машины станут более компактными, легкими, быстрыми и маневренными. Но пока это дело отдаленного будущего, поэтому основной объективный тренд сегодня — достаточно быстрый и массовый переход к повсеместному использованию шин, изготовленных с применением VF-технологии, для уменьшения нагрузки на сами машины и снижение уплотнения почв сельскохозяйственного назначения.





