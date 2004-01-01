Партнерский материал. CLAAS рассчитал убытки при недомолоте зерен кукурузы на силос

Сравнительные испытания кормоуборочного комбайна JAGUAR 860 и комбайна-аналога проводились в Краснодарском крае в августе при уборке кукурузы. Максимальная производительность определялась при длине резки 17 мм и зазором зернодробилки 1,5 мм и оказалась в пределах 130 т/час. Урожайность культуры составляла 30-35 т/га, работы проводились в оптимальных условиях при содержании сухого вещества 35-40%.



Решающим критерием для качественной работы кормоуборочного комбайна является минимальное количество неповрежденных или не полностью раздробленных зерен в кукурузной массе. Исследования специализированных институтов показали, что оптимальное расщепление крахмала гарантируется только с полностью измельченными зернами кукурузы. Это означает, что даже половинки зерна не полностью перевариваются в желудке крупного рогатого скота. Таким образом, потери крахмала приходится компенсировать увеличением кормовой массы, либо включением в состав рациона животных специальных добавок, а вес не полностью растертых в зернодробилке зерен кукурузы можно рассматривать как прямые потери крахмала. По этой причине эксперты CLAAS обращают особое внимание на необходимость полного измельчения кукурузных ядер.







В ходе испытаний была установлена существенная разница в дроблении зерен в зернодробилках комбайнов. Для сравнения брались опытные образцы измельченной массы весом 5 кг, в которых определялось количество неповрежденных цельных зерен и раздробленных лишь на половину. В образце, собранном JAGUAR, таких зерен было 1,7 г и 6 г, соответственно, в образце же комбайна-аналога — 50 г и 15 г.



Специалисты CLAAS также подсчитали, что для посевов площадью 500 га с урожайностью 350 ц/га и содержанием в сухом веществе 33% крахмала его выход будет составлять около 4,04 т/га или 2021 т на 500 га. Если рассматривать все недостаточно дробленые зерна как потери крахмала, то у комбайна JAGUAR они составляют 0,65%, у комбайна-аналога — 5,54%. Такая разница соответствует объему кукурузы, убранной с площади в 24,42 га. При закупочных ценах на кукурузу 17 руб./кг прямые потери с поля площадью 500 га составляют 1,68 млн руб. или 3360 руб. на гектар.







«При уборке кукурузы на силос особое значение приобретает не только производительность комбайна, но и качество дробления зерен кукурузы. При, казалось бы, незначительной разнице недробленого зерна негативный экономический эффект для хозяйств, обрабатывающих 500 га и более начинает исчисляться миллионами рублей. Используя вышеприведенную методику, любой аграрий может самостоятельно проверить, насколько эффективно работает техника и насколько можно повысить рентабельность бизнеса, если инвестировать средства в обновление парка и повышение качества заготавливаемых кормов», — прокомментировал результаты директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

