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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS рассчитал убытки при недомолоте зерен кукурузы на силос
CLAAS
|
Сентябрь 2019
В ходе полевых испытаний кормоуборочного комбайна JAGUAR 860 с кукурузной приставкой ORBIS 450 специалисты CLAAS оценили влияние недомолота зерна на питательные свойства силосной массы и возможные экономические потери. Согласно расчетам, при увеличении доли недостаточно дробленых зерен до 5,5% прямые потери крахмала превышают 3 тыс. руб. на каждый гектар
Фото: CLAAS

Сравнительные испытания кормоуборочного комбайна JAGUAR 860 и комбайна-аналога проводились в Краснодарском крае в августе при уборке кукурузы. Максимальная производительность определялась при длине резки 17 мм и зазором зернодробилки 1,5 мм и оказалась в пределах 130 т/час. Урожайность культуры составляла 30-35 т/га, работы проводились в оптимальных условиях при содержании сухого вещества 35-40%.

Решающим критерием для качественной работы кормоуборочного комбайна является минимальное количество неповрежденных или не полностью раздробленных зерен в кукурузной массе. Исследования специализированных институтов показали, что оптимальное расщепление крахмала гарантируется только с полностью измельченными зернами кукурузы. Это означает, что даже половинки зерна не полностью перевариваются в желудке крупного рогатого скота. Таким образом, потери крахмала приходится компенсировать увеличением кормовой массы, либо включением в состав рациона животных специальных добавок, а вес не полностью растертых в зернодробилке зерен кукурузы можно рассматривать как прямые потери крахмала. По этой причине эксперты CLAAS обращают особое внимание на необходимость полного измельчения кукурузных ядер.

убытки при недомолоте зерен кукурузы на силос

В ходе испытаний была установлена существенная разница в дроблении зерен в зернодробилках комбайнов. Для сравнения брались опытные образцы измельченной массы весом 5 кг, в которых определялось количество неповрежденных цельных зерен и раздробленных лишь на половину. В образце, собранном JAGUAR, таких зерен было 1,7 г и 6 г, соответственно, в образце же комбайна-аналога — 50 г и 15 г.

Специалисты CLAAS также подсчитали, что для посевов площадью 500 га с урожайностью 350 ц/га и содержанием в сухом веществе 33% крахмала его выход будет составлять около 4,04 т/га или 2021 т на 500 га. Если рассматривать все недостаточно дробленые зерна как потери крахмала, то у комбайна JAGUAR они составляют 0,65%, у комбайна-аналога — 5,54%. Такая разница соответствует объему кукурузы, убранной с площади в 24,42 га. При закупочных ценах на кукурузу 17 руб./кг прямые потери с поля площадью 500 га составляют 1,68 млн руб. или 3360 руб. на гектар.

убытки при недомолоте зерен кукурузы на силос

«При уборке кукурузы на силос особое значение приобретает не только производительность комбайна, но и качество дробления зерен кукурузы. При, казалось бы, незначительной разнице недробленого зерна негативный экономический эффект для хозяйств, обрабатывающих 500 га и более начинает исчисляться миллионами рублей. Используя вышеприведенную методику, любой аграрий может самостоятельно проверить, насколько эффективно работает техника и насколько можно повысить рентабельность бизнеса, если инвестировать средства в обновление парка и повышение качества заготавливаемых кормов», — прокомментировал результаты директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

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