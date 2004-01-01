«Необходимо уделить особое внимание до- и послеродовому переходному периоду, — отмечает Кристин Жульен, менеджер по исследованиям жвачных животных компании Phileo. — Все коровы в той или иной степени переживают систематическое воспаление в первые дни после отела».
Недавние исследования послужили основой для разработки новых решений, которые помогут повысить удои и предотвратить нарушения обмена веществ, в частности, за счет включения в рацион пробиотика («Актисаф»), обогащенных селеном дрожжей («Селсаф») и премиальной клеточной стенки («СафМаннан»).
Полевые исследования, проведенные во Франции в 2017 году в отношении пробиотика «Актисаф», доказали факт уменьшения риска субклинического кетоза сразу после отела, улучшение репродуктивной функции и повышенную производительность на протяжении всего цикла, при этом объемы удоев возросли на 2 кг/день в пиковый период лактации. Подобные положительные изменения наблюдались у коров, пребывавших в лучшем состоянии (улучшенная наполняемость рубца и состояние организма у животных, получающих «Актисаф» в качестве добавки).
В ходе других полевых исследований удалось подтвердить, что «Актисаф» не только повышает pH-уровень и сокращает риск субклинического ацидоза в пиковый период и в середине лактации за счет уменьшения окислительно-восстановительного потенциала рубца, но и повышает производительность поголовья (больше молока при более высоком содержании сухого молочного остатка).
В ходе другого испытания, проведенного с продуктом «Селсаф» в Китае в 2017 году под воздействием теплового стресса, было установлено, что эти обогащенные селеном дрожжи могли улучшить антиоксидантный статус и повысить качество молока. «Коровы, получающие «Селсаф» в качестве пищевой добавки, дают молоко с повышенным содержанием селена. На сегодняшний день у нас также есть доказательства его положительного влияния на число соматических клеток», — утверждает Энн Дезмонд, производственный менеджер компании Phileo.
Добавление в корм продуктов «Актисаф» и «СафМаннан» ближе к концу лактации также помогает ограничить поступательный рост числа соматических клеток, который как правило наблюдается в течение нескольких недель до исчезновения молока. На самом деле «Актисаф» может помочь сократить число соматических клеток, в то время как комбинированный прием препаратов «Актисаф» и «СафМаннан» сможет обеспечить контроль за количеством клеток в стрессовых условиях. Программа Milk Profit — это инновационная программа, которая сочетает в себе несколько пищевых продуктов, каждый из которых учитывает особенности конкретного этапа лактации и оказывает существенное положительное воздействие.
*Начало лактации: «Актисаф» + «Селсаф»
- Подготовка организма к отелу
- Подготовка рубца к переработке кормов
- Подготовка вымени к лактации
*Новотельный период: «Актисаф» + «Селсаф»
- Восстановление положительного энергетического баланса
- Сокращение системного воспаления
- Сохранение чувствительной иммунной системы
*Середина лактации: «Актисаф» + «Селсаф» + «СафМаннан»
- Максимальное увеличение удоя
- Повышение пищевой ценности молока
- Сокращение риска субклинического ацидоза
- Контроль числа соматических клеток
*Поздняя лактация: «Актисаф» + «Селсаф» + «СафМаннан»
- Сохранение удоя
- Контроль числа соматических клеток
- Подготовка вымени к прекращению лактации