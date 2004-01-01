«Необходимо уделить особое внимание до- и послеродовому переходному периоду, — отмечает Кристин Жульен, менеджер по исследованиям жвачных животных компании Phileo. — Все коровы в той или иной степени переживают систематическое воспаление в первые дни после отела».



Недавние исследования послужили основой для разработки новых решений, которые помогут повысить удои и предотвратить нарушения обмена веществ, в частности, за счет включения в рацион пробиотика («Актисаф»), обогащенных селеном дрожжей («Селсаф») и премиальной клеточной стенки («СафМаннан»).



Уменьшение риска субклинического кетоза и ацидоза

Полевые исследования, проведенные во Франции в 2017 году в отношении пробиотика «Актисаф», доказали факт уменьшения риска субклинического кетоза сразу после отела, улучшение репродуктивной функции и повышенную производительность на протяжении всего цикла, при этом объемы удоев возросли на 2 кг/день в пиковый период лактации. Подобные положительные изменения наблюдались у коров, пребывавших в лучшем состоянии (улучшенная наполняемость рубца и состояние организма у животных, получающих «Актисаф» в качестве добавки).



В ходе других полевых исследований удалось подтвердить, что «Актисаф» не только повышает pH-уровень и сокращает риск субклинического ацидоза в пиковый период и в середине лактации за счет уменьшения окислительно-восстановительного потенциала рубца, но и повышает производительность поголовья (больше молока при более высоком содержании сухого молочного остатка).



Повышение качества молока

В ходе другого испытания, проведенного с продуктом «Селсаф» в Китае в 2017 году под воздействием теплового стресса, было установлено, что эти обогащенные селеном дрожжи могли улучшить антиоксидантный статус и повысить качество молока. «Коровы, получающие «Селсаф» в качестве пищевой добавки, дают молоко с повышенным содержанием селена. На сегодняшний день у нас также есть доказательства его положительного влияния на число соматических клеток», — утверждает Энн Дезмонд, производственный менеджер компании Phileo.



Подготовка к новой лактации

Добавление в корм продуктов «Актисаф» и «СафМаннан» ближе к концу лактации также помогает ограничить поступательный рост числа соматических клеток, который как правило наблюдается в течение нескольких недель до исчезновения молока. На самом деле «Актисаф» может помочь сократить число соматических клеток, в то время как комбинированный прием препаратов «Актисаф» и «СафМаннан» сможет обеспечить контроль за количеством клеток в стрессовых условиях. Программа Milk Profit — это инновационная программа, которая сочетает в себе несколько пищевых продуктов, каждый из которых учитывает особенности конкретного этапа лактации и оказывает существенное положительное воздействие.



Разные проблемы на каждом этапе цикла лактации



*Начало лактации: «Актисаф» + «Селсаф»



- Подготовка организма к отелу



- Подготовка рубца к переработке кормов



- Подготовка вымени к лактации



*Новотельный период: «Актисаф» + «Селсаф»



- Восстановление положительного энергетического баланса



- Сокращение системного воспаления



- Сохранение чувствительной иммунной системы



*Середина лактации: «Актисаф» + «Селсаф» + «СафМаннан»



- Максимальное увеличение удоя



- Повышение пищевой ценности молока



- Сокращение риска субклинического ацидоза



- Контроль числа соматических клеток



*Поздняя лактация: «Актисаф» + «Селсаф» + «СафМаннан»



- Сохранение удоя



- Контроль числа соматических клеток



- Подготовка вымени к прекращению лактации

