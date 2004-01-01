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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «PRO молоко» отработало теорию на практике и готовится к осеннему сезону
CLAAS
|
Сентябрь 2019
С мая по август 2019 года в рамках проекта «”PRO Молоко”: профессионалы о процессах, производстве и продукте» прошло более 30 практических мероприятий
Фото: CLAAS

В целях максимального охвата аудитории в период активных кормозаготовительных работ демонстрационные показы техники проводились компанией CLAAS и ее дилерами параллельно с мероприятиями «Института молока» сразу в нескольких регионах России.

Широкий региональный охват позволил сформировать программу таким образом, чтобы продемонстрировать потенциал современных машин при уборке разных кормовых культур, возделываемых с учетом местных природно-климатических условий. В частности, эксперты CLAAS дали рекомендации по настройке технологических цепочек под уборку люцерны, райграса, многолетних и однолетних злаковых трав, а также кукурузы на силос.

«PRO молоко» отработало теорию на практике

Наибольшее количество демонстрационных показов техники CLAAS и, в частности, трактора AXION в комбинации с дисковой косилкой DISCO прошло в республике Татарстан, где особой популярностью у фермеров в настоящее время пользуется возделывание люцерны. Данное многолетнее растение бобовой группы является отличным предшественником для многих коммерческих культур, поскольку насыщает почву большим количеством азота и обогащает органическими веществами. При отмеченной максимальной урожайности в 247 ц/га производительность работ по укосу достигала 442 т/час при расходе топлива около 2,6 л/га. Специалисты CLAAS дали подробные разъяснения, какие именно настройки косилки позволяют выходить на подобные результаты.

«PRO молоко» отработало теорию на практике

В Нижегородской и Свердловской областях главным участником мероприятий стал кормоуборочный комбайн JAGUAR 850, прекрасно зарекомендовавший себя во всем мире при уборке кукурузы на силос. Однако в ходе текущих демонстрационных показов в летний период акцент был сделан на возможностях машины при уборке люцерны. В частности, по результатам итоговой оценки результатов уборки была зафиксирована производительность около 113 т/час при расходе топлива 9,4 л/га и рабочей скорости 12 км/час. В середине августа продолжились демонстрационные показы заготовки кукурузы на силос комбайном JAGUAR.

«PRO молоко» отработало теорию на практике

Вся работа техники сопровождалась замерами ключевых показателей, а присутствовавшие аграрии выступали в качестве независимых экспертов для подтверждения результатов. Кроме того, специалисты CLAAS и «Института молока» проводили опрос фермеров относительно текущих результатов внедрения новейших технологий кормозаготовки, типичных проблемах, с которыми они сталкиваются и о наиболее эффективных решениях. Собранная в рамках проекта «PRO Молоко» информация и результаты демонстрационных показов будут проанализированы и представлены российским фермерам уже в ноябре. Также с их учетом будет разработан план мероприятий на следующий 2020 год.

«PRO молоко» отработало теорию на практике

«PRO молоко» отработало теорию на практике

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