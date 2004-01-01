Партнерский материал. Маркетплейс поможет российским аграриям при продаже урожая-2019

Урожай в этом году по многим позициям выдался достаточно высоким, поэтому уже сейчас многие сельхозпроизводители строят планы на следующий сезон. Получив прибыль, кто-то думает купить семена, у других в планах — новейшая сельскохозяйственная техника. Но… как всегда, есть одно «но», с которым сталкиваются практически все участники рынка.



Мало получить высокий урожай, собрать и сохранить его. Реализация продукции сельского хозяйства — задача далеко непростая. Каждый фермер стремится продать свою продукцию по достойной цене надежному покупателю. А с этим порой возникают сложности из-за недостаточно развитой транспортно-логистической сети, отсутствия проверенных каналов сбыта. К тому же многие перекупщики сознательно снижают цену, в итоге нередко значительная часть урожая просто гибнет.



Решить эту традиционную проблему стало проще с помощью современных онлайн-инструментов, основной характеристикой которых является возможность контактировать напрямую с покупателем, прозрачность и высокая скорость совершения сделок. Так, с началом работы нового онлайн-макретплейса Agrisale.ru задача сбыта продукции для российских фермеров существенно упрощается. Этот профессиональный инструмент для агросектора отличается от обычного интернет-магазина тем, что покупатель и продавец могут здесь встретиться, напрямую пообщаться и при условии взаимного соглашения заключить контракт в режиме онлайн. Маркетплейс представляет собой своего рода масштабный виртуальный рынок для специалистов сельского хозяйства.



Помимо совершения сделок купли-продажи, аграрии найдут здесь немало полезной информации относительно условий поставки товара (минимальное количество, валюта договора, сроки, возможные регионы доставки и т. д.). Эта информация поступает напрямую от производителей или дистрибьюторов, поэтому носит актуальный характер.



Одним из важных преимуществ Agrisale.ru является простота использования ресурса. Здесь не требуется специальных электронных ключей. Чтобы начать работу на маркетплейсе, достаточно пройти простую регистрацию. Для поиска нужного товара в поисковую строку вводится название, после чего веб-сайт предлагает информацию о ценах, условиях доставки более чем от ста проверенных поставщиков. В настоящее время в базе маркетплейса представлено свыше 100 тыс. товаров, и их количество постоянно растет. По статистике, в среднем с момента размещения предложения до получения первой заявки проходит около десяти минут.



Онлайновые сервисы, в том числе Agrisale.ru, являются надежными профессиональными инструментами, существенно упрощающими работу на рынке и экономящими время. Все участники процесса производства и продажи агропродукции и сопутствующих товаров уже сейчас могут оценить возможности этого современного, удобного формата торговли сельхозпродукций и сопутствующими товарами.





























