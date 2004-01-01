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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Все о повышении рентабельности промышленного свиноводства в России вы узнаете 10 октября на Деловом завтраке в Москве
Nedap
|
Сентябрь 2019
10 октября 2019 года в Москве состоится деловой завтрак «Инструменты повышения рентабельности производства в свиноводстве» с международными экспертами и консультантами по промышленному свиноводству
Фото: Nedap

Цифровая трансформация несет в себе потенциал для повышения эффективности в свиноводстве, но нужно учитывать, что за успешным развитием свиноводства всегда стоят люди, технологии и здоровье поголовья.

О способах и примерах повышения рентабельности промышленного свиноводства с автоматизированными решениями расскажет руководитель стратегического развития бизнеса компании Nedap Герард Виейрс. Участники узнают о роле международной генетической компании в современном свиноводстве по сравнению с локальными решениями от руководителя племенных программ Topigs Norsvin Рона Ховениера. Особенностями строительства и реконструкций действующих свинокомплексов поделится доктор наук Карел Ликар, руководитель AGCO International.

Главная цель делового мероприятия — обсуждение актуальных проблем промышленного свиноводства в России и возможных решений на примере реальных проектов из Европы, Китая и РФ, которые открывают возможности для роста и масштабирования. Участие в мероприятии поможет приобрести полезные контакты и узнать о профессиональных решениях технологических и бизнес задач.

К участию на деловом завтраке приглашены управляющие и главные технологи крупных свиноводческих комплексов.

Начинается прием заявок на участие. Подать заявку можно по почте livestock-ru@nedap.com или телефону +7 (926) 702 47 65

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