Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.959
eur
70.35
moex
2834.32
brent
67.53
пшеница
489.4
сахар
10.89
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Теперь LEMKEN также предлагает разбрасыватели удобрений
LEMKEN
|
Сентябрь 2019
Успешное сотрудничество с SULKY
LEMKEN Polaris 14
Фото: LEMKEN

Перед выставкой Agritechnica 2019 Никола Лемкен (Nicola Lemken) и Жюльен Бурель (Julien Burel) официально объявят о начале торгового партнерства своих компаний. С ноября этого года LEMKEN расширяет свой ассортимент и начинает предлагать разбрасыватели удобрений SULKY в собственном дизайне синего цвета. Линейка состоит из трех серий. Они включают в общей сложности пять моделей, которые будут продаваться торговыми партнерами LEMKEN сначала в Германии, Австрии, Швейцарии, странах Бенилюкса, Ирландии, Великобритании и Польше.

Spica
LEMKEN Spica

Навесные орудия серий Spica, Tauri и Polaris оснащаются резервуарами объемом от 900 л до 4 тыс. л и разными системами управления — от базового исполнения до варианта, в котором 100% данных передается по протоколу ISOBUS. При этом новые разбрасыватели удобрений соответствуют самым высоким требованиям к точности распределения и экономичности. Удобная настройка гарантирует точное и экономное использование удобрений. Разбрасыватели удобрений от LEMKEN — это навесные орудия высокого качества, которые станут идеальным дополнением к уже имеющемуся ассортименту техники для обработки почвы, посева и защиты растений.

LEMKEN и SULKY стремятся построить крепкие партнерские отношения, которые дадут им много преимуществ. С помощью нового сегмента LEMKEN может значительно поднять свою значимость на рынке. SULKY же получает возможность использовать свои производственные мощности на полную. Это важно для обеих компаний, чтобы они могли оставаться сильными и независимыми, и в то же время предлагать дополнительные преимущества дистрибьюторам и фермерам.

Tauri
LEMKEN Tauri

SULKY, как и LEMKEN, находится в семейной собственности, у нее те же ценности и цели. Обе компании фокусируются на разработке инновационной техники с учетом актуальных потребностей фермеров. Вот что говорит по этому поводу Никола Лемкен: «Мы очень рады сотрудничеству и уверены, что благодаря ему сможем еще лучше поддерживать своих клиентов. Оптимально согласованные друг с другом технологии от стерневой обработки почвы до удобрения дают фермерам значительные преимущества. Кроме того, фермеры всегда могут положиться на качественный сервис LEMKEN».

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Потребители и фермеры призывают к более устойчивому производству продуктов питания в Европе
Партнерский материал. Мероприятие «Бюлер» Networking Days объединило 500 компаний для создания лучшего будущего для всех нас
Партнерский материал. 188,9 гектаров за восемь часов!
Партнерский материал. Все о повышении рентабельности промышленного свиноводства в России вы узнаете 10 октября на Деловом завтраке в Москве
Партнерский материал. Маркетплейс поможет российским аграриям при продаже урожая-2019

Читайте такжеПартнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in RussiaПартнерский материал. Иммуномодуляция как фактор успешного бизнесаПартнерский материал. Рынок агрострахования будет расти
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное с 9 по 15 сентября
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Cover Story
Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2019
Интервью
Сергей Юшин: «Экспорт мяса в Бразилию имеет важное политическое значение»
Рынки
Как продовольственное эмбарго повлияло на развитие отечественного АПК
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией