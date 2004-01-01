Партнерский материал. Теперь LEMKEN также предлагает разбрасыватели удобрений

Перед выставкой Agritechnica 2019 Никола Лемкен (Nicola Lemken) и Жюльен Бурель (Julien Burel) официально объявят о начале торгового партнерства своих компаний. С ноября этого года LEMKEN расширяет свой ассортимент и начинает предлагать разбрасыватели удобрений SULKY в собственном дизайне синего цвета. Линейка состоит из трех серий. Они включают в общей сложности пять моделей, которые будут продаваться торговыми партнерами LEMKEN сначала в Германии, Австрии, Швейцарии, странах Бенилюкса, Ирландии, Великобритании и Польше.





LEMKEN Spica



Навесные орудия серий Spica, Tauri и Polaris оснащаются резервуарами объемом от 900 л до 4 тыс. л и разными системами управления — от базового исполнения до варианта, в котором 100% данных передается по протоколу ISOBUS. При этом новые разбрасыватели удобрений соответствуют самым высоким требованиям к точности распределения и экономичности. Удобная настройка гарантирует точное и экономное использование удобрений. Разбрасыватели удобрений от LEMKEN — это навесные орудия высокого качества, которые станут идеальным дополнением к уже имеющемуся ассортименту техники для обработки почвы, посева и защиты растений.



LEMKEN и SULKY стремятся построить крепкие партнерские отношения, которые дадут им много преимуществ. С помощью нового сегмента LEMKEN может значительно поднять свою значимость на рынке. SULKY же получает возможность использовать свои производственные мощности на полную. Это важно для обеих компаний, чтобы они могли оставаться сильными и независимыми, и в то же время предлагать дополнительные преимущества дистрибьюторам и фермерам.





LEMKEN Tauri



SULKY, как и LEMKEN, находится в семейной собственности, у нее те же ценности и цели. Обе компании фокусируются на разработке инновационной техники с учетом актуальных потребностей фермеров. Вот что говорит по этому поводу Никола Лемкен: «Мы очень рады сотрудничеству и уверены, что благодаря ему сможем еще лучше поддерживать своих клиентов. Оптимально согласованные друг с другом технологии от стерневой обработки почвы до удобрения дают фермерам значительные преимущества. Кроме того, фермеры всегда могут положиться на качественный сервис LEMKEN».

