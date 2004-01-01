Партнерский материал. Väderstad Tempo WideLining максимально увеличивает потенциал урожая

- Вместо подготовки колесных дорожек для разбрасывателя жидкого навоза путем отключения рядовых агрегатов, WideLining автоматически изменяет расстояние между рядами на сеялке. Благодаря технологии WideLining рядные высевающие аппараты не выключаются, а всегда работают на полную мощность, поэтому урожайность на поле остается высокой, — говорит Йорген Даль, коммерческий директор по пропашным сеялкам. При создании колесных дорожек, которые разбрасыватель жидкого навоза будет использовать в дальнейшем, система WideLining автоматически регулирует расстояние между рядами для создания двух дорожек шин диаметром 1050 мм.



- Технологические колеи создаются посредством гидравлической регулировки положения четырехрядных агрегатов на раме сеялки. Таким образом, расстояние между рядками рядом с линиями 1050 мм будет составлять от 750 мм до 600 мм, что является приемлемым для поддержания высокого уровня урожая кукурузы на силос, — говорит Йорген Даль.



WideLining полностью автоматизирована и интегрирована в систему управления Väderstad E-Control на базе iPad. При включении функции WideLining машина «рассчитывает» поле и автоматически регулирует рядные агрегаты для создания технологических колей в зависимости от ширины захвата разбрасывателя жидкого навоза.







- Благодаря тому, что сеялка Väderstad WideLining всегда работает на полную мощность, количество семян, высеваемых в поле, резко возрастает. Например, при посеве кукурузы на силос с помощью 8-мирядной сеялки и жидкостного разбрасывателя навоза шириной захвата 18 м Väderstad WideLining посеет на 8,3% больше семян на поле по сравнению с имеющейся сегодня на рынке техникой, — говорит Йорген Дал.



Премьера новой системы WideLining состоится на сельскохозяйственной выставке Agritechnica в ноябре 2019 года в Ганновере (Германия). Технология WideLining будет доступна для высокоскоростной сеялки Väderstad Tempo V 6-12 со второй половины 2020 года.

