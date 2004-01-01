Партнерский материал. VI ежегодная АгроАкадемия Pioneer демонстрирует инновационный подход Corteva Agriscience к развитию бизнеса в России

Corteva Agriscience, международная сельскохозяйственная компания, провела VI ежегодную АгроАкадемию Pioneer в шести городах России. В этом году в их число вошли Ставрополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Саратов и Самара. Более 1500 представителей сельскохозяйственной индустрии, в том числе директора сельхозпредприятий, агрономы, полевые работники и участники бизнес-сообщества приняли участие в мероприятиях АгроАкадемии, ключевыми темами которой стали анализ наиболее часто совершаемых ошибок при пользовании агротехникой и пути их решения для получения максимальных результатов, а также влияние гербицидов на урожайность подсолнечника и кукурузы. В Ростове-на-Дону Corteva уделила особое внимание увлажнению и развитию систем орошения в сельскохозяйственных предприятиях как ключевого фактора улучшения технологий возделывания полевых культур на Юге России.



В рамках открытого диалога и мастер-классов для российских сельхозпроизводителей эксперты Corteva Agriscience и агрономы показали участникам биологические эксперименты и технологические приемы агротехники, характерные для возделывания полевых культур в России, разобрали примеры ошибок, предоставили консультации и рекомендации участникам. Для демонстрации широкого ассортимента семян и средств защиты растений, а также потенциальных возможностей повышения урожайности и инновационных подходов по возделыванию культур, в шести городах Corteva Agriscience использовала посевные площади в общей сложности более 100 га, оснащенные в том числе оросительными системами. Так, первая орошаемая АгроАкадемия в Ростове-на-Дону дала возможность фермерам наглядно оценить перспективы развития хозяйств при изменении подхода к питанию и влагообеспечению кукурузы и подсолнечника, благодаря которому увеличивается урожайность до 30% и более. Данные рекомендации были подтверждены результатами экспериментов на гибридах кукурузы Pioneer, в том числе AQUAMaxTM, которые на сегодняшний день являются одними из мировых рекордсменов по уровню и качеству урожая.







В рамках VI АгроАкадемии руководители Corteva Agriscience анонсировали развитие локализации семенного производства благодаря работе с партнерами-семенными заводами в России. Синергия международной агрономический экспертизы Corteva Agriscience на участках гибридизации и производственных мощностей партнеров компании направлены на поддержку развития местного товарного производства семян кукурузы и подсолнечника Pioneer, и содействие увеличению производительности и эффективности выращивания этих культур российскими фермерами. Таким образом компания планирует обеспечить полный цикл присутствия на российском рынке.



«Российский рынок является важным для глобального бизнеса Corteva Agriscience, именно поэтому мы начали активно инвестировать в развитие локализации производства семян, — говорит Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России. — Российские фермеры чрезвычайно требовательны к качеству семян, и это очень стимулирует нас постоянно соответствовать наивысшему стандарту. Наш агрономический производственный отдел независимо контролирует весь цикл производства от выбора поля до сертификации семян после доработки на заводе в соответствии с российскими законодательными требованиями и строгими нормативами, установленными нашей компанией во всех странах мира. Бренд Pioneer требует, чтобы все заводы производили семена гарантированного качества безотносительно к географии производств, и мы уверены, что российские производители убедяться в этом на примере высоких и качественных урожаев, полученных благодаря элитной генетике Pioneer, произведенной в России».

