Партнерский материал. Когда точность синоним экономии

После получения кубанскими аграриями в 2016 году рекордного урожая риса в объеме 1,26 млн т последующие годы валовый сбор культуры принял отрицательную динамику. Однако рис — один из экспортно ориентированных продуктов региона, поэтому в 2019 году местными властями была поставлена задача вновь обеспечить урожай этой крупяной культуры в 1 млн т. По мнению участников мероприятия, задача выполнима при совместных усилиях науки и производства.



Истощение запасов природных ресурсов, а также ежегодно растущая стоимость семян и агрохимии заставляют отрасль искать способы оптимизации сельхозпроизводства путем внедрения производительных и экономичных машин.



«Усилия ведущих производителей сельхозмашин, как Kverneland Group, направлены на популяризацию технологий точного земледелия, — отметил Алексей Штерн, руководитель направления техники по защите растений в компании «Квернеланд Груп СНГ». — Европейские фермеры уже много лет назад, оказавшись в зависимости от импортеров минеральных удобрений, стали бороться с перерасходом, используя возможности современной техники. Передовой опыт подтверждает, что от точного внесения семян и агрохимии напрямую зависит себестоимость продукции, а значит и прибыль с гектара».



В основе точного (дифференцированного) внесения удобрений лежит разная отзывчивость участков внутри одного поля на удобрения и нормы высева. По данным опроса американских фермеров, считают, что дифференцированное внесение минеральных удобрений прибыльно — 80% опрошенных, 42% также находят экономически эффективным дифференцированное внесение СЗР; 39% респондентов подтверждают и рентабельность дифференцированного сева. При этом такие технологии как беспилотные летательные аппараты, спутниковая съемка NDVI и азотные сканеры эти же участники опроса нашли менее эффективными в решении вопроса повышения прибыльности сельхозбизнеса.







Технологии точного земледелия нашли отражение в конструкционных особенностях и программном обеспечении техники Kverneland по защите растений, которая располагает полным набором возможностей по снижению расходов за счет точности внесения.



Участникам мероприятия была представлена работа навесного разбрасывателя минеральных удобрений Kverneland Exacta CL GEOSPREAD, который в текущем году был предоставлен институту риса для испытаний при посеве. Помимо внесения удобрений этот разбрасыватель предназначен в том числе и для сева риса, а также рапса и других сельхозкультур. «Умные» системы, установленные на машине, обеспечивают выгоду до 15% от стоимости удобрений или семян за счет точного внесения.



Так, система GEOSPREAD контролирует автоматическое включение и выключение секций разбрасывателя на поворотных полосах, соблюдая оптимальное перекрытие, а также вдоль лесополос и на уже обработанных участках для минимизации перекрытий. При помощи этой же системы осуществляется и дифференцированное внесение согласно картам полей.



Система GEOPOINT, как часть GEOSPREAD, позволяет разбрасывателю автоматически запускаться и останавливаться, когда он находится на краю разворотной полосы. Это предотвращает перекрытие и двойное внесение. Кроме того, при работе на краю поля удобрения или семена не попадают за его границы.



Особую ценность для рисовой отрасли имеет система разбрасывания CentreFlow при использовании разбрасывателя для посева культуры. Семена риса перед тем как попасть на разбрасывающий диск приобретают скорость вращения диска в разгонной камере и поэтому, выходя на лопатку, не ударяются. Поэтому попадая в почву не травмированными, их всхожесть не падает. Эта запатентованная технология разбрасывания в нынешней ситуации повышенной экономии приобрела особую актуальность и ценность для рисоводов.



С момента выхода на российский рынок в 2016 году отечественные аграрии успели оценить эффективность технологии точного внесения. Только в текущем году таких машин было реализовано более 40 единиц, до 40% из которых отправились в Краснодарский край. Если учесть, что, к примеру, используя навигационные опции разбрасывателей Exacta CL, удается сберегать около 10% ГСМ, а с использованием дифференцированного внесения — сокращать расход фосфатов не менее чем на 10-15%, то аграриям края удается экономить в целом немало.

