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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Россия «прорубает» окно в Европу
«Baltic Grain 2019»
|
Сентябрь 2019
Как минимум три новых зерновых терминала могут появиться рядом с Санкт-Петербургом. Проект «Лугапорт» в Усть-Луге уже вошел в стадию строительства, еще два терминала (в портах Приморск и Высоцк соответственно) только проектируются
Фото: Е. Егоров / «Ведомости»

Окончание строительства всех трех запланировано на 2022-2023 годы, общая мощность перевалки — 12 млн т зерна. Зерновой терминал в Ленинградской области также планирует построить агропромышленная группа «Содружество», но компания еще не выбрала участок для его возведения.

При этом стоит учитывать, что объемы отгрузки российских зерновых через порты Балтии на фоне Азово-Черноморского бассейна довольно скоромные, правда, динамика экспорта довольно существенная. Так, в 2017/18 сельхозгоду объемы железнодорожных перевозок зерна из России в направлении портов Прибалтики выросли более чем в два раза — до 1,6 млн т. Одновременно российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т. Итого всего почти 2,5 млн т зерновых на балтийском направлении. Так на какие дополнительные объемы рассчитывают инвесторы новых терминалов?

Напомним, что Россия начиная с 2014 года увеличила экспорт зерна на 55,5%.  Сочетание рекордных урожаев и высокий спрос на российское зерно позволило России активно выходить на новые для себя рынки в Южной и Центральной Америках. Вторым по значимости направлением экспорта пшеницы из России в 2017 году стала Тропическая Африка. Также идут небольшие поставки в Северо-Западную Европу, которые растут три года подряд: в Нидерланды (доля российского зерна в импорте 2%), Великобританию (3%), Норвегию (14%).

Учитывая, что отгрузка в страны Восточной Африки и Центральной Америки в ближайшее время может вырастить в три раза до 7-7.5 млн т, это может оправдать вложения инвесторов.

Насколько обоснованы эти ожидания? Сможет ли Россия надежно закрепиться на новых для себя рынках? Эти и другие вопросы будет обсуждаться на I международной конференции «Baltic Grain 2019», где тема логистики зерновых грузов станет одной из ключевых. Мероприятие пройдет 4 октября в Санкт-Петербурге в отеле «Отель Кортъярд Санкт-Петербург Центр-Вест / Пушкин». web: www.bsforum.ru

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