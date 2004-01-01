Партнерский материал. Kverneland «спрессовал» цены

Один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, концерн Kverneland Group, объявляет о специальном предложении на пресс-подборщики Kverneland 6250 FNT. В акции участвуют 20 машин 2020 года выпуска в полной комплектации, которая включает такие востребованные среди клиентов опции как компьютер с автоматическим управлением, рампу для скатывания рулонов, а также автоматическую смазку цепей агрегата.



Данная модель представляет собой последнее поколение пресс-подборщиков с фиксированной камерой, в которой прессование осуществляется при помощи вальцов спереди и цепочно-планчатого механизма сзади, что позволяет работать в любых условиях. Такая конструкция гарантирует максимальное вращение рулона при работе как с сухими, так и с влажными материалами, а также минимальные потери урожая при прессовании.



При ширине захвата 2 м машина формирует рулоны диаметром 1,25 м. Пресс-подборщик 6250 FNT поставляется с вилочной подачей. Она обеспечивает прямую подачу материала в камеру прессования через широкое приемное отверстие, позволяя добиваться практически неограниченной скорости подбора, а также гарантируя бережное обращение с культурами с хрупкими листьями.



Включенный в акционную комплектацию компьютер позволяет выполнять все основные настройки и управлять работой пресс-подборщика непосредственно из кабины трактора.



Пресс-подборщик оснащен системой обмотки сеткой и шпагатом PowerBind. На сегодняшний день — это одна из самых быстрых и надежных систем. Сетка большей, чем камера прессования, ширины позволяет покрывать рулон целиком, протягиваясь даже за края рулона.



Спецпредложение на данную модель действует на всей территории России. Подробнее об акции можно узнать на сайте www.kverneland.ru .

