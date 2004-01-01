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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. AGRITECHNICA 2019: инновационные разработки CLAAS получили три серебряные медали
CLAAS
|
Сентябрь 2019
Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) присудило трем разработкам CLAAS серебряные медали на конкурсе инноваций AGRITECHNICA 2019
Фото: CLAAS

Двух наград удостоился зерноуборочный комбайн LEXION: за новейшую систему обмолота APS SYNFLOW WALKER в моделях с клавишным молотильно-сепарирующим устройством (МСУ) и систему автоматической настройки измельчителя соломы CEMOS AUTO CHOPPING. Третью медаль заслужила система контроля мощности двигателя и скорости движения CEMOS AUTO PERFORMANCE, внедренная на кормоуборочном комбайне JAGUAR.

Благодаря APS SYNFLOW WALKER комбайны второго поколения LEXION 6000 установили новые стандарты эффективности обмолота и сепарации для машин с классическим клавишным соломотрясом. Концепция МСУ имеет барабан предварительного ускорения диаметром 450 мм, 755-миллиметровый молотильный барабан с десятью подбичниками и дополнительный сепарационный барабан диаметром 600 мм, установленный сразу за молотильным. Ширина устройства составляет 1700 мм. Увеличенный диаметр барабана создает угол охвата в 132° на молотильном и 116° - на сепарирующем барабане. Данные характеристики в дополнение с синхронизированной скоростью вращения барабанов обеспечивают равномерное и щадящее воздействие на поток массы при одновременной экономии топлива. Активная площадь сепарации остаточного зерна в 6000-й серии комбайнов LEXION составляет 3,18 м².

серебряные медали на конкурсе инноваций AGRITECHNICA 2019

Включение и регулировка заслонок и поворотных планок деки осуществляются гидравлически при помощи терминала CEBIS, что обеспечивает быструю настройку системы на работу с любой культурой или в изменившихся условиях эксплуатации. Блокировку барабанов предотвращает система защиты от перегрузок. Кроме того, сегменты предварительной деки могут поворачиваться в потоке растительной массы, что позволяет с высокой точностью контролировать интенсивность обработки растений, подстраивая ее, например, под уборку ячменя. Как и все остальные параметры работы системы обмолота, настройка дек интегрирована в CEMOS AUTOMATIC. Для технического обслуживания и замены любая из дек доступна с боковой части комбайна. Диапазон скорости вращения барабанов от 160 до 920 об./мин. позволяет системе APS SYNFLOW WALKER показывать свою эффективность при обмолоте различных культур.

Еще одна инновационная разработка, реализованная в зерноуборочном комбайне LEXION и получившая серебряную медаль, — это CEMOS AUTO CHOPPING. Во время обмолота данная система в постоянном режиме анализирует уровень влажности и объем соломы, корректируя в соответствии с этим положение противорезов и терочного днища измельчителя. Тем самым экономится до 10% дизельного топлива. В терминале CEBIS механизатор, по своему усмотрению, задает лишь режим, которому должна следовать система: качество измельчения или же максимальная производительность.

серебряные медали на конкурсе инноваций AGRITECHNICA 2019

Система CEMOS AUTO PERFORMANCE позволяет кормоуборочному комбайну JAGUAR сохранять без изменений заданную скорость движения и подстраивает мощность двигателя и темп работы под текущий поток массы. Если объем поступающей растительной массы увеличивается, сначала возрастает мощность двигателя, а после этого снижается скорость движения. Когда поток, наоборот, уменьшается, то автоматически падает и мощность двигателя. Это позволяет стабилизировать работу двигателя и устранить резкие изменения в рабочей нагрузке. В результате более равномерным становится поток кормовой массы, повышается эксплуатационная надежность и снижается расход топлива. Кроме того, существенно уменьшается нагрузка на механизатора, особенно в сложных условиях уборки, требующих повышенного внимания

Инновационные разработки CLAAS можно будет увидеть с 10 по 16 ноября в рамках выставки AGRITECHNICA 2019 на стенде CLAAS в Павильоне №13.

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