Партнерский материал. Товарооборот между Россией и Китаем к 2024 году может достигнуть $200 млрд

Об этом в ходе 24-й регулярной встречи глав российского и китайского правительств в расширенном составе сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, к 2024 году этот показатель может вырасти до уровня $200 млрд. «Планируем достичь этого в первую очередь за счет совместных проектов в сфере энергетики, в сфере промышленности, в области высоких технологий, в аграрной сфере», — процитировал Медведева ТАСС.



Последние несколько лет КНР остается для России одним из главных торговых партнеров. В прошлом году вывоз отечественной продукции всех отраслей производства в Китай, по данным ФТС, составил $56 млрд или 12,5% от всего объема экспорта из России. Самую значимую долю в поставках 2018 года заняли минеральные продукты. На них пришлось более 76% от всего российского вывоза в КНР. На втором месте по объемам поставок находились древесина и целлюлозно-бумажные изделия — около 8,6%, а на третьем — готовое продовольствие и сельскохозяйственное сырье — в совокупности 4,5%. В общей структуре экспорта преобладают сырьевые товары.



Достичь заявленного премьер-министром показателя, а также увеличить долю несырьевой продукции в поставках будет более реально при эффективной поддержке банковского сектора, и использовании в развитии международной торговли различных банковских инструментов. «Китай — это самый крупный и самый привлекательный для всех стран-экспортеров рынок. И Россия не исключение. В отдельных отраслях мы уже достигли значительных успехов по поставкам в КНР. В первую очередь это, конечно, касается нефти, которой только за прошлый год мы отправили туда на $41,2 млрд. Но и другие сегменты экономики показывали в последние несколько лет неплохую динамику и имеют хороший потенциал по дальнейшему развитию поставок, — уверен руководитель управления продаж документарного и международного бизнеса ПАО «Московский кредитный банк» Ренат Ганеев. — Так, с 2014 года Россия в 3,9 раза увеличила отгрузки в Китай металла и изделий из него, в 1,8 раза вырос вывоз продукции текстильной промышленности, в 2,3 раза — продовольственных товаров».



Московский кредитный банк (МКБ) имеет успешный опыт работы с китайскими финансовыми институтами в сфере корреспондентских отношений, торгового финансирования и синдицированного кредитования. В число приоритетных для банка входят и экспортные проекты. МКБ уже активно финансирует программы по вывозу на внешние рынки сельскохозяйственного сырья, рассматривает возможности кредитования компаний, которые занимаются производством и экспортом готовых продуктов питания и не только. Помимо кредитов МКБ предлагает своим клиентам широкий перечень продуктов торгового финансирования: гарантии, подтверждение и дисконтирование аккредитивов, факторинг и пр.

