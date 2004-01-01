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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера. «Ростсельмаш» - призер премии Agritechnica Innovation Award 2019
«Ростсельмаш»
|
Сентябрь 2019
Европейское экспертное сообщество отметило инновацию. Система ночного видения RSM night vision от российской компании «Ростсельмаш» вошла в список лучших разработок аграрного машиностроения мира 2019 года
Фото: «Ростсельмаш»

Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG), организатор крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки, которая пройдет в ноябре, огласил призеров премии Agritechnica Innovation Award 2019. Всего названо 40 разработок, из которых одна отмечена золотом, 39 — серебром.

В число лауреатов вошел российский производитель — компания «Ростсельмаш». Серебряной медалью конкурса инноваций Agritechnica отмечена система ночного видения для самоходной сельхозтехники — RSM Night Vision. В отличие от традиционной тепловизионной технологии, система ночного видения от «Ростсельмаш» значительно увеличивает видимость для оператора опрыскивателя, комбайна, трактора, тем самым увеличивая производительность техники до 20%.

- Agritechnica Innovation Award входит в число наиболее авторитетных конкурсов в области аграрного машиностроения. Для производителей положительная оценка конкурсной комиссии — итог многих месяцев инженерных изысканий, — говорит директор по маркетингу «Ростсельмаш» Максим Нахабо.

В течение сезона 2019 года система прошла апробацию в полевых условиях на полях в Ростовской области и получила высокую оценку сельхозпроизводителей.

Увидеть технику «Ростсельмаш» в комплектации с RSM night vision аграрии смогут на выставке Agritechnica-2019, которая откроется в Ганновере (Германия) 10 ноября. Стенд «Ростсельмаш» расположен в зале № 09 (стенд A31b).

Основные отличия и преимущества RSM night vision от существующих систем

Распространенная тепловизионная технология различает только объекты с температурой выше окружающей среды. Из поля зрения выпадают линии электропередач, деревья, другие предметы, столкновения с которыми нередко приводят к поломкам машин, работающих в темное время суток. Операторы вынуждены работать на низких скоростях, с меньшей производительностью. В отличие от тепловизионной технологии, система RSM Night Vision идентифицирует объекты, которые ночью не видны глазу оператора.

- Использование системы RSM night vision позволяет оператору видеть ночью на расстоянии до 1500 м вместо привычных 100-150 м. Таким образом, скорость движения ночью может быть увеличена на 20%, а производительность — соответственно также, вполовину больше.

- Окружающая среда выводится на монитор в виде контрастного цветного изображения. Уникальный алгоритм RSM Night Vision обрабатывает видео и устраняет эффект засветки. Оператор может видеть все объекты в поле и на дорогах общего пользования.

- Основная камера системы устанавливается внутри кабины, что гарантирует чистоту объектива камеры. Камера отлично видит сквозь лобовое стекло, в отличие от болометра. Система состоит из специальной видеокамеры, контроллера обработки видео и монитора. Опционально, картинка может проецироваться на лобовое стекло при помощи проектора. Уникальность системы состоит в том, что в качестве инфракрасной подсветки выступают стандартные осветительные приборы опрыскивателя, трактора или комбайна.

 

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