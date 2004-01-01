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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alliance Tire Group представила новые шины Galaxy
ATG
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Октябрь 2019
Компания Alliance Tire Group (ATG) представила в Амстердаме дополнение к широкому ассортименту шин Galaxy для вилочных погрузчиков — шину Galaxy Yardmaster Radial
Фото: ATG

Она выпускается в новых размерах — 12.00R20, 12.00R24, а также в ранее доступном размере 10.00R20. Эта полностью стальная радиальная шина для вилочных погрузчиков предназначена для тяжелых работ, и обладает длительным сроком службы.

Шиной Galaxy Yardmaster Radial могут оснащаться тяжелые вилочные погрузчики, которые выполняют операции длительного цикла на требовательных поверхностях и на высоких скоростях. Радиальная конструкция обеспечивает повышенную маневренность, комфорт водителя при езде и эффективность использования топлива. Конструкция протектора оптимизирована для обеспечения надежной устойчивости и высокой точности при выполнении операций. Специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам, проколам и истиранию, гарантирует плавную езду на твердых поверхностях (например, в портах).

Galaxy HTSR 400

Другая новинка в портфеле шин ATG — Galaxy HTSR 400 (Haul Truck Steel Radial 400) E-4/L-4 в трех дополнительных размерах 23.5R25, 26.5R25 и 29.5R25. Расширение размерного ряда связано с тем, что за очень короткое время после выхода на мировой рынок шина зарекомендовала себя как идеальная модель для транспортной логистики в суровых и сложных условиях — таких, как шахты или карьеры. HTSR 400 предназначена специально для самосвалов, работающих при перевозке тяжелых грузов. Новые размеры прошли тщательное тестирование, которое подтвердило их эффективность, в том числе на строительных площадках.

Galaxy HTSR 400 имеет большую глубину протектора, которая обеспечивает равномерную тягу и большую устойчивость к порезам, что делает эту шину самым оптимальным выбором с точки зрения производительности. Применение в составе материала особой смеси обеспечивает минимальный нагрев при длительных прогонах. Повышенная защита от порезов и проколов с оптимизированной конструкцией ленты гарантируют надежность и долговечность, сокращает время простоев.

ATG входит в Yokohama Group. Имея почти 60-летний опыт работы, специализируется на проектировании, разработке, производстве и продаже шин под брендами Alliance, Galaxy и Primex для сельскохозяйственной, лесной, строительной, промышленной и землеройной техники. ATG представлена в 120 странах на шести континентах.

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