Партнерский материал. «Щелково Агрохим» - финальный претендент на премию Agrow Awards

Критерии отбора на участие в премии жесткие: продукт или технология должны обладать уникальными свойствами, иметь доказанную практическую пользу, быть инновационными. Такими характеристиками, уверены в компании, обладает фунгицидный микроэмульсионный протравитель для зерновых культур «ДЕПОЗИТ, МЭ» от «Щелково Агрохим», который номинирован на звание «Лучшая инновационная формуляция». Микроэмульсия, которую на примере препарата «ДЕПОЗИТ, МЭ» представила «Щелково Агрохим», получила высокие оценки судейской коллегии. На сегодняшний день это наиболее передовая формуляция препаратов для защиты растений, которая позволяет максимально полно использовать свойства активных компонентов. За счет наноразмерного уровня частиц (менее 0,1 мкм) действующие вещества проникают вглубь обработанных семян по микрокапиллярам и уничтожают все очаги внутрисеменной инфекции. Для сравнения: размер частиц традиционных препаративных форм в виде концентрата суспензии (КС) составляет 3-5 мкм, поэтому обработка семян такими протравителями обеспечивает лишь внешнюю защиту. «ДЕПОЗИТ, МЭ» зарегистрирован в России и запущен в производство в апреле 2018 года Он получил широкое признание агрохозяйств, занимающихся выращиванием сои, гороха и нута. Микроэмульсионный препарат доказал свою эффективность на практике.



Победитель в номинации и обладатель премии Agrow Awards будет объявлен в ноябре на торжественной церемонии в Лондоне. Однако для большого коллектива «Щелково Агрохим» быть в ряду финалистов — уже заслуженно высокая оценка их многолетнего труда.



Международная премия Agrow Awards учреждена ведущим мировым отраслевым агентством Agribusiness Intelligence Agrow более десяти лет назад. Это некоммерческий конкурс для компаний и ученых, специализирующихся на разработках в области защиты растений. Он заслужил высокую репутацию в среде профессионального сообщества: ведущие мировые компании ежегодно представляют на суд авторитетных ученых и практиков всего мира свои лучшие достижения, и борются за победу. Agrow Awards неофициально называют аграрным «Оскаром».



АО «Щелково Агрохим» основано в 1998 году. Входит в Tоп-3 российских производителей химических средств защиты растений. В регионах РФ и странах зарубежья работают более 40 представительств компании. В ее портфолио — свыше 120 наименований продукции. Основное производство (мощностью 30 тыс. тонн) расположено в России. Также выпуск пестицидов налажен в Казахстане, а в 2017 г. началось строительство завода в Узбекистане. Для владельцев ЛПХ производятся препараты под ТМ «Октябрина Апрелевна».

