Партнерский материал. «Мегамикс» выходит на рынок с инновационным препаратом «Инновит Е60»

Инновит Е60 — первый кормовой витамин Е, произведенный в России с 1994 года. Его выпуск знаменует собой возвращение на сельскохозяйственный рынок отечественных кормовых витаминов после 25-летнего перерыва. Инновит Е60 — существенный вклад в укрепление продовольственной и биологической безопасности страны, значимая веха в развитии импортозамещения.



Витамин Е незаменим для развития и здорового роста животных, он обеспечивает нормальную репродуктивную функцию и защиту организма от стресс-факторов.



Годовая потребность сельского хозяйства России в витамине Е составляет порядка 3 000 тонн. Последнюю четверть века этот спрос обеспечивался исключительно за счет импорта. Производственные мощности «Мегамикс» позволяют выпускать более 12 000 тонн Инновит Е60 в год. Этот объем не только покрывает нужды российских предприятий, но и позволяет предложить конкурентоспособный продукт на рынках СНГ, стран ЕврАзЭС и Западной Европы.



Анонс Инновит Е60 состоится 10 октября в 12:35 на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» на стенде Министерства сельского хозяйства РФ (презентационное пространство «Кейс-зона»).



Группа компаний «Мегамикс» успешно работает на рынке с 1999 года. Холдинг объединяет три производственные площадки: два премиксных завода — в Волгоградской и Липецкой областях, и комбикормовый завод в Московской области. Миссия группы компаний «Мегамикс» - повышение эффективности российских предприятий птицеводства и животноводства путем обеспечения их высококачественными и безопасными премиксами, кормовыми добавками и комбикормами.



«Мегамикс» традиционно ставит перед собой более высокие требования к безопасности и качеству выпускаемой продукции, чем это определено в законодательстве, и принято на рынке. «Мегамикс» - единственное российское предприятие, обладающее двумя производственными комплексами с общей мощностью 180 000 тонн премиксов в год. В проектировании производственных площадок «Мегамикс» принимали участие инженеры ведущих зарубежных предприятий.



Ежегодно на основе премиксов «Мегамикс» производится порядка 30% российских комбикормов.

