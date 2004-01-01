Новость партнера. В Орловском ГАУ открылся новый IT-класс

Орловская область относится к регионам с высокоразвитым сельскохозяйственным производством. Так, по данным администрации области, темп роста объемов произведенной здесь сельхозпродукции в действующих ценах составил по итогам 2018 года 111,2%, что выше, чем в целом по стране (100,0%) и Центральному федеральному округу (105,9%). Это вывело Орловскую область на 3-е место среди 18 субъектов ЦФО по данному параметру (информация с сайта orel-region.ru ).



Благоприятные перспективы занятости в АПК увеличили за последние несколько лет и приток абитуриентов в главное профильное высшее учебное заведение области — Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина, который является одним из ведущих аграрных ВУЗов России.



«Агропромышленный комплекс является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики России. Сегодня именно в этой сфере активно внедряются самые современные технологии, автоматизируются процессы. Это происходит настолько стремительно, что необходимо быстро адаптироваться к изменениям и развивать высококвалифицированных специалистов. Процесс подготовки кадров должны быть максимально эффективным: научить передовым технологиям можно только с помощью внедрения образовательных программ, отвечающих требованиям времени. Только тогда мы получим перспективных специалистов, замотивированных двигать отрасль вперед, — поделился руководитель кластера Запад АО «Байер» Виктор Стародубцев. — И в этом задача коллаборации между профильными вузами и бизнесом. Действуя поступательно в этом направлении, Bayer на протяжении последних четырех лет реализует программу BayStudy».



Солидарность в этом вопросе выразила и временно исполняющий обязанности ректора Орловского ГАУ Татьяна Гуляева: «Интеграция образования, науки, производства и бизнеса — основа для подготовки высококвалифицированных кадров, способных обеспечить технико-технологическую модернизацию отраслей АПК».



IT-аудитория в Орловском ГАУ стала восьмым по счету классом, оборудованным в российских аграрных ВУЗах в рамках социально-образовательной программы компании Bayer. Ранее аналогичные аудитории появились на Кубани, в Воронеже, Чебоксарах, Тюмени, Красноярске, Омске и Саратове. Современная техника — тринадцать компьютеров и интерактивная доска, - предоставленная университету, позволит студентам получать новые знания и навыки, в том числе в сфере цифрового земледелия, овладеть презентационными навыками, а также проводить интерактивные занятия по агрохимическим наукам.



Открытие новой аудитории, а также последовавший за ним круглый стол, посвященный решению вопросов подготовки кадров для АПК Орловской области, были приурочены ко дню рождения факультета агробизнеса и экологии, которому в текущем году исполнилось 45 лет, и где обучается более 600 студентов, свыше 75% которых - сельская молодежь.



Мероприятия посетила заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Митькина. В своем обращении она подчеркнула важность совместной работы институтов власти, ВУЗов и коммерческих организаций, занятых в АПК, при подготовке квалифицированных кадров, а также рассказала о тенденциях развития сельского хозяйства области и о перспективах трудоустройства выпускников агарных учебных заведений. «Инновационный подход к кадровому развитию сегодня занимает особое место в системе аграрного образования. IT-технологии позволяют наращивать важные для аграрной профессии компетенции, как умение анализировать и обрабатывать данные. За цифровыми технологиями будущее, и наши студенты должны уметь с ними работать», - подытожила она.

