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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания «Штрубе» представила инновационные растениеводческие решения донским агропроизводителям
«Штрубе»
|
Октябрь 2019
Летом 2019 года в поселке Экспериментальный Зерноградского района Ростовской области в ФГБНУ «АНЦ “Донской”» прошел День поля для профессионалов сельскохозяйственной отрасли. По традиции на этих мероприятиях аграрии знакомятся с передовыми разработками, позволяющими повысить эффективность хозяйств. В этот раз донские сельхозпроизводители смогли узнать больше об инновационных решениях немецкой компании «Штрубе» для растениеводов, которые дают возможность повысить урожайность сельскохозяйственных культур
Фото: «Штрубе»

Участники Дня поля познакомились с новаторскими решениями «Штрубе» в области выращивания стратегической сельскохозяйственной культуры — подсолнечника. Гибриды, созданные специалистами немецкой компании, не боятся засухи и демонстрируют высокие результаты, т. к. они были выведены в Испании, где климатические условия схожи с теми, которые существуют в Ростовской области.

В ходе мероприятия местные растениеводы проявили высокий интерес к представленным сортам, устойчивым к высоким расам заразихи и обладающим хорошей гербицидоустойчивостью. В частности, к ним относятся гибриды «Фаусто» и «Целсо», которые одновременно обладают высокой урожайностью и устойчивы к обработке по технологии «Экспресс», в том числе препаратами-дженериками.

«Богатый научный потенциал компании, обширный полевой опыт и использование новейших технологий позволили «Штрубе» создать гибриды с высочайшими потребительскими свойствами, — отметил Александр Цыкалов. — При этом наша задача заключается в том, чтобы предоставить клиентам действительно высококачественный посевной материал. Во избежание приобретения фермерами фальсифицированной продукции под брендом нашей компании в ближайшее время мы оснастим упаковки с нашими семенами специальной защитной маркировкой, чтобы у клиентов была возможность проследить историю той или иной партии семян. Собственная репутация как европейского производителя и успех наших клиентов традиционно входят в число безусловных приоритетов компании, поэтому мы стремимся обеспечить неизменно предсказуемый и высокий результат».

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