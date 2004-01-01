Партнерский материал. Компания «Штрубе» представила инновационные растениеводческие решения донским агропроизводителям

Участники Дня поля познакомились с новаторскими решениями «Штрубе» в области выращивания стратегической сельскохозяйственной культуры — подсолнечника. Гибриды, созданные специалистами немецкой компании, не боятся засухи и демонстрируют высокие результаты, т. к. они были выведены в Испании, где климатические условия схожи с теми, которые существуют в Ростовской области.



В ходе мероприятия местные растениеводы проявили высокий интерес к представленным сортам, устойчивым к высоким расам заразихи и обладающим хорошей гербицидоустойчивостью. В частности, к ним относятся гибриды «Фаусто» и «Целсо», которые одновременно обладают высокой урожайностью и устойчивы к обработке по технологии «Экспресс», в том числе препаратами-дженериками.



«Богатый научный потенциал компании, обширный полевой опыт и использование новейших технологий позволили «Штрубе» создать гибриды с высочайшими потребительскими свойствами, — отметил Александр Цыкалов. — При этом наша задача заключается в том, чтобы предоставить клиентам действительно высококачественный посевной материал. Во избежание приобретения фермерами фальсифицированной продукции под брендом нашей компании в ближайшее время мы оснастим упаковки с нашими семенами специальной защитной маркировкой, чтобы у клиентов была возможность проследить историю той или иной партии семян. Собственная репутация как европейского производителя и успех наших клиентов традиционно входят в число безусловных приоритетов компании, поэтому мы стремимся обеспечить неизменно предсказуемый и высокий результат».

