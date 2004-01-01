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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания «Штрубе» представила инновационные решения растениеводам Волгоградской области
«Штрубе»
|
Октябрь 2019
Летом 2019 года в Волгоградской области, Новоаннинском районе, ООО «Гришиных» (демоплощадка) состоялся День поля для специалистов аграрной отрасли. На этом мероприятии немецкая компания «Штрубе» познакомила растениеводов региона с инновационными подходами к выращиванию ряда полевых культур
Фото: «Штрубе»

В общей структуре сельского хозяйства Волгоградской области значительная доя приходится на производство сахарной свеклы. В ходе Дня поля местные аграрии познакомились с передовыми решениями компании «Штрубе», позволяющими существенно увеличить урожайность данной культуры, повысить однородность и сахаристость корнеплодов, добиться более раннего созревания. «Это становится возможным благодаря инновационным технологиям, использующимися нами при подготовке посадочного материала, — пояснил представитель компании Александр Цыкалов. — Все семена до поставки клиенту проходят компьютерное сканирование, чтобы исключить возможность поставки недостаточно качественного продукта. Другая инновация — технология 3D-активации прорастания в сочетании с применением оригинальных протравок — делает наши гибриды свеклы оптимальным выбором для получения высоких урожаев». Комплексный подход, применяемый в ходе подготовки семян, демонстрирует высокие результаты: урожайность культуры возрастает до 30% при ранней всхожести, одновременном созревании и увеличении сахаристости. Первые партии сахарной свеклы в южных регионах страны поступают на перерабатывающие предприятия уже в конце июля.

Другой стратегической для аграрной отрасли Волгоградской области культурой традиционно является подсолнечник. Однако практически всем хозяйствам приходится решать проблему снижения негативного влияния от применения гербицидов как на конечную продукцию, так и на почву. В ходе Дня поля фермеры познакомились с новейшей разработкой «Штрубе» - гибридами подсолнечника Фаусто и Целсо. Обладая высокой урожайностью, они в то же время демонстрируют высокую гербицидоустойчивость к обработке по технологии Экспресс, причем как оригинальными препаратами, так и дженериками.

«За годы работы компания «Штрубе» накопила значительный полевой опыт, базирующийся на результатах постоянной научно-селекционной работы, — говорит Александр Цыкалов. — Мы стремимся предоставить клиентам посадочный материал безупречного качества. Неудивительно, что у высококачественного оригинала нередко появляются копии. Чтобы избежать попадания фальсифицированной продукции к нашим клиентам, в ближайшее время мы оснастим упаковки с семенами специальной защитной маркировкой. Компания «Штрубе» завоевала репутацию производителя продукции европейского качества, и нам крайне важно, чтобы агропроизводители при работе с нашим посадочным материалом могли вести хозяйство более эффективно, получая высокие урожаи и достойную прибыль».

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