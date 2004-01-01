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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Инновационные шины ALLIANCE на выставке Agritechnica
Alliance
|
Октябрь 2019
На предстоящей выставке Agritechnica в Ганновере Alliance представит свои инновационные шины и обновленную линейку продукции
Фото: Alliance

Alliance 398 MPT — обладатель серебряной медали Agritechnica Innovations Award

В Ганновере Alliance представляет одну из самых инновационных шин на сегодняшний день — Alliance 398 MPT. Эта первая в мире сельскохозяйственная шина, позволяющая развивать скорость до 100 км/час на дороге. Она предназначена для грузовых автомобилей, используемых в сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Alliance 398 MPT сочетает в себе лучшие характеристики сельскохозяйственной и дорожной шины. В поле она обеспечивает хорошую тягу, защиту почвы и высокую грузоподъемность, а на дороге — высокую скорость, низкий уровень шума и нагрева, безопасное вождение. Сочетание этих особенностей позволяет сельскохозяйственному грузовому транспорту работать непосредственно в поле, что изменяет текущую концепцию транспортировки агропродукции в целом, позволяя убрать дополнительные машины (зерновозы, прицепы и др.) с поля, сокращая циклы, время, рабочую силу, расход топлива и т. д.

Обновленный ассортимент Alliance VF

Компания Alliance продемонстрирует полную обновленную линейку VF-шин (сверхвысокой гибкости) с ее знаменитой технологией AGRIFLEX +: Alliance 372 VF (710 / 60R30) для тракторов, Alliance 389 VF (800 / 60R32) для прицепной техники и Alliance 354 VF (380 / 90R54) для междурядий. Все эти модели будут представлены в новых типоразмерах по мере обновления компанией ассортимента IF (высокой гибкости) до полного спектра VF. Шины Alliance VF позволяют выдерживать на 40% большую нагрузку при таком же давлении, как и в стандартных радиальных шинах. Таким образом достигается максимальная производительность с минимальным уплотнением почвы.

Alliance 579 — запуск нового продукта на Agritechnica

Alliance впервые представляет ассортимент специальных шин, предназначенных для газонов, дерна и садовых работ. Новая шина Alliance 579 создана для средних и малых узкоколейных тракторов, работающих на травяных поверхностях, в виноградниках и садах.

Инновации Alliance в лесозаготовках

Последним дополнением в линейке шин Alliance для работ в условиях леса является Forestar 644 — самая новая шина в портфеле Alliance для форвардеров и комбайнов. Выпущенная на рынок в 2019 году она обеспечивает исключительные рабочие характеристики даже в самых сложных рабочих условиях и отличается повышенной стойкостью к повреждениям.

Еще одна демонстрируемая шина для лесного хозяйства — знаменитая Forestar 344 ELIT, номинированная на премию Agritechnica System and Components Trophy за инновационные технологии. F344 ELIT — первая в мире лесная шина с низким давлением. Она выдерживает такую же нагрузку при давлении всего 2,5 бар, как другие шины при стандартном давлении 4,5-5 бар. Шины с низким давлением имеют значительно большее пятно контакта, что обеспечивает меньшее уплотнение почвы, комфортную езду для водителя и экономию топлива. 

Чтобы узнать больше, посетите стенд Alliance на выставке Agritechnica (10-16 ноября) — холл 4, стенд C28.

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