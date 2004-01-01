В 2018 году «Мустанг Технологии Кормления» вместе с партнером «АЛАН-ИТ» разработал систему Искусственного Интеллекта (ИИ) для молочных ферм на базе решений Microsoft. Система ИИ — это программа, с помощью которой можно контролировать все процессы на предприятии в режиме онлайн, получать отчеты по всем ключевым показателям в любое время на свой смартфон, планшет или компьютер, а также формировать достоверные прогнозы на будущее.
Панель мониторинга
«Сельское хозяйство кому-то может казаться консервативной отраслью, однако сейчас это один из самых динамичных секторов. Мы всеми силами стремимся внедрять современные решения и передовые разработки, чтобы наши клиенты шли в ногу со временем. Система Искусственного Интеллекта — прогрессивный проект, у которого пока нет аналогов в России. С ее помощью наши клиенты могут тратить значительно меньше времени на принятие решений и существенно увеличивать точность их исполнения. В хозяйствах, где используется наша разработка, надои молока выросли на 9%», — говорит генеральный директор компании «Мустанг» Светлана Алябьева.
Структура и стоимость кормов
Система Искусственного Интеллекта установлена и успешно работает на 12 предприятиях в России. Клиентам компании, работающим по программам кормления «Мустанг», ИИ устанавливается бесплатно.
Функции программы включают:
- онлайн-мониторинг процесса производства молока;
- контроль стада: воспроизводства, болезней и выбытия;
- аналитические отчеты по ключевым показателям;
- определение факторов, непосредственно влияющих на производство;
- прогноз производства молока и поголовья;
- ежедневный расчет затрат на корма в 1 кг молока;
- выстраивание системы мотивации персонала на основе производственных данных;
- выявление малопродуктивных коров;
- оценка себестоимости и рентабельности;
- определение влияния персонала на процесс производства молока.
Анализ необоснованного снижения надоев
В системе Искусственного Интеллекта есть ряд уникальных опций: возможность создавать виртуальную копию предприятия и в ней прогнозировать будущие надои и объемы производства молока на две лактации вперед, а также выявлять неочевидные причины снижения надоев, которые ранее мог определить только эксперт. Точность всех приведенных прогнозов составляет 97%.