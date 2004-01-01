В 2018 году «Мустанг Технологии Кормления» вместе с партнером «АЛАН-ИТ» разработал систему Искусственного Интеллекта (ИИ) для молочных ферм на базе решений Microsoft. Система ИИ — это программа, с помощью которой можно контролировать все процессы на предприятии в режиме онлайн, получать отчеты по всем ключевым показателям в любое время на свой смартфон, планшет или компьютер, а также формировать достоверные прогнозы на будущее.





Панель мониторинга



«Сельское хозяйство кому-то может казаться консервативной отраслью, однако сейчас это один из самых динамичных секторов. Мы всеми силами стремимся внедрять современные решения и передовые разработки, чтобы наши клиенты шли в ногу со временем. Система Искусственного Интеллекта — прогрессивный проект, у которого пока нет аналогов в России. С ее помощью наши клиенты могут тратить значительно меньше времени на принятие решений и существенно увеличивать точность их исполнения. В хозяйствах, где используется наша разработка, надои молока выросли на 9%», — говорит генеральный директор компании «Мустанг» Светлана Алябьева.





Структура и стоимость кормов



Система Искусственного Интеллекта установлена и успешно работает на 12 предприятиях в России. Клиентам компании, работающим по программам кормления «Мустанг», ИИ устанавливается бесплатно.



Функции программы включают:



- онлайн-мониторинг процесса производства молока;



- контроль стада: воспроизводства, болезней и выбытия;



- аналитические отчеты по ключевым показателям;



- определение факторов, непосредственно влияющих на производство;



- прогноз производства молока и поголовья;



- ежедневный расчет затрат на корма в 1 кг молока;



- выстраивание системы мотивации персонала на основе производственных данных;



- выявление малопродуктивных коров;



- оценка себестоимости и рентабельности;



- определение влияния персонала на процесс производства молока.





Анализ необоснованного снижения надоев



В системе Искусственного Интеллекта есть ряд уникальных опций: возможность создавать виртуальную копию предприятия и в ней прогнозировать будущие надои и объемы производства молока на две лактации вперед, а также выявлять неочевидные причины снижения надоев, которые ранее мог определить только эксперт. Точность всех приведенных прогнозов составляет 97%.

