Партнерский материал. Hartmann приняла участие в выставке «Агропродмаш»

Международная специализированная выставка пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш», прошедшая с 7 по 11 октября в Москве, в этом году объединила свыше 900 участников из 33 стран и, по предварительным данным, привлекла свыше 25 тыс. посетителей. Выставка предоставила участникам возможности для профессионального общения, обмена опытом и актуальной информацией.



Фирма Hartmann приняла участие в выставке и отмечает, что она превзошла все ожидания. В последние годы стало большой редкостью реализовать проект, начиная с презентации и заканчивая подписанием контракта. На выставке «Агропродмаш» Hartmann подписала два контракта на поставку оборудования. К нашей радости, у нас было много работы. На выставке были заказчики не только из России, но и из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси и других стран.









