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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Hartmann приняла участие в выставке «Агропродмаш»
Hartmann
|
Октябрь 2019
Международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности прошла в начале октября в Москве
Фото: Hartmann

Международная специализированная выставка пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш», прошедшая с 7 по 11 октября в Москве, в этом году объединила свыше 900 участников из 33 стран и, по предварительным данным, привлекла свыше 25 тыс. посетителей. Выставка предоставила участникам возможности для профессионального общения, обмена опытом и актуальной информацией.

Фирма Hartmann приняла участие в выставке и отмечает, что она превзошла все ожидания. В последние годы стало большой редкостью реализовать проект, начиная с презентации и заканчивая подписанием контракта. На выставке «Агропродмаш» Hartmann подписала два контракта на поставку оборудования. К нашей радости, у нас было много работы. На выставке были заказчики не только из России, но и из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси и других стран.

приняла участие в выставке «Агропродмаш»

приняла участие в выставке «Агропродмаш»

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