Партнерский материал. Десятилетие компании Германский Семенной Альянс в России

От Министерства сельского хозяйства РФ за подписью министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева поступило официальное поздравление с Десятилетним юбилеем компании, в котором министр отметил ценный вклад Альянса в развитие семеноводства в России и обеспечение аграриев качественным семенным материалом. Министр подчеркнул, что продукция Германского Семенного Альянса хорошо зарекомендовала себя у российских фермеров, а линейка сортов и гибридов ГСА позволяет подобрать наиболее подходящие сорта для любого сельскохозяйственного региона страны — от Черного моря до Владивостока. Пожелав компании дальнейшей плодотворной работы и новых достижений, Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что работа Германского Семенного Альянса будет и далее способствовать решению стоящих перед отраслью задач, а также укреплению связей между Россией и Германией.



На официальной церемонии компанию лично поздравил с юбилеем директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.







На мероприятии с приветственным словом выступили и в рамках пресс-конференции на вопросы представителей прессы ответили: генеральный директор центрального офиса «ГСА ГмбХ» в Германии (Кёльн) Др. Фердинанд Шмитц, генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС) Анатолий Михилев, руководитель международного департамента одного из акционеров ГСА — компании «Рапуль-Ринг ГмбХ» Франк Гроссе. Компанию лично поздравили с Юбилеем полномочный представитель Чувашской республики при президенте Российской Федерации Петр Чекмарев, а также директор департамента развития Российского зернового союза Сергей Турнин, пожелав Германскому Семенному Альянсу дальнейшего процветания и отметив важный вклад ГСА в развитие отрасли сельского хозяйства РФ.



В мероприятии приняли участие сельхозтоваропроизводители из многих регионов РФ от Северного Кавказа до Западной Сибири, представители крупных агрохолдингов, органов региональной власти РФ, отраслевых ассоциаций и объединений.



Генеральный директор «ГСА ГмбХ» Др. Фердинанд Шмитц поблагодарил партнеров и сотрудников Германского Семенного Альянса, представителей отраслевых союзов, федеральных и региональных органов власти за сотрудничество, успешную работу и большой вклад в развитие сельского хозяйства РФ. Др. Шмитц отметил, что, несмотря на непростую политическую ситуацию и существующие санкции, люди, работающие в бизнесе, остаются партнерами, поскольку производство сельхозпродукции всегда будет востребовано. А благодаря семенам западной генетики рентабельность производства сельхозпродукции повышается, и у РФ существуют все шансы увеличивать свой экспортный потенциал. В частности, ГСА на протяжении уже 10 лет серьезно занимается селекцией зерновых культур в России и для России в рамках собственного инновационного проекта в области селекции и семеноводства. Результатом этой работы стал первый сорт озимой пшеницы, выведенный на селекционной станции в Липецкой области «Липецкая Звезда», внесенный в 2018 году в Госсортреестр РФ. Этот сорт обладает генетической устойчивостью к фузариозу, как и все сорта озимой пшеницы селекционеров Германского Семенного Альянса.







Руководитель международного департамента компании «Рапуль-Ринг ГмбХ» Франк Гроссе отметил важное значение России с точки зрения развития рынка ярового рапса. Селекционеры RAPOOL ежегодно выводят новые гибриды ярового рапса и предлагают на российском рынке новую генетику, которая отвечает всем потребностям российских сельхозтоваропроизводителей с точки зрения получаемого урожая, качества и, соответственно, повышения рентабельности производства рапса.



Благодаря семенному материалу рапса селекции RAPOOL, Германский Семенной Альянс уже несколько лет является лидером рынка ярового рапса в России. Почти каждый четвертый гектар ярового рапса в РФ засевается семенами RAPOOL. Германский Семенной Альянс работает практически во всех регионах РФ, где возделывается яровой рапс. Начиная с 2017 года гибриды ярового и озимого рапса от RAPOOL используются Госсорткомиссией РФ в качестве стандартов в государственных сортоиспытаниях.



Также ГСА является лидером семенного рынка гороха и пивоваренного ячменя SAATEN-UNION в РФ.



По поставкам семенного картофеля селекции SOLANA Германский Семенной Альянс входит в пятерку лидеров российского рынка.



Германский Семенной Альянс является членом Картофельного союза РФ, Российского зернового союза, Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», а в Национальном союзе селекционеров и семеноводов НССиС сотрудники ГСА являются членами Совета и возглавляют секцию по рапсу.



Генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС) Михилев Анатолий Васильевич и директор департамента развития Российского зернового союза Сергей Турнин также поздравили компанию с 10-летним юбилеем, подчеркнув активное участие ГСА в работе отраслевых союзов и ассоциаций РФ.

