Партнерский материал. Особенности тракторов «Ростсельмаш»

Линейка включает три серии: RSM 1000 — колесные с классической рамой; RSM 2000 и RSM 3000 — колесные с шарнирно-сочлененной рамой. Все они производятся в России, и все имеют ряд общих черт, интересных с точки зрения ресурсосбережения.



Общее и важное с точки зрения ресурсосбережения для тракторов RSM

Сейчас на все тракторы RSM ставят экономичные двигатели CUMMINS с впечатляющим ресурсом, что само по себе превосходно соотносится с понятием ресурсосбережения. Интересен и тот факт, что моторы реально соответствуют требованиям Stage IIIA (Tier 3) без дополнительных систем снижения токсичности выхлопа. Отметим, что экологичность подобных установок сама по себе вызывает вопросы.



Мощные двигатели обеспечивают возможность работы с широкозахватными орудиями, а значит, машины делают меньше проходов по полю. В то же время применение больших агрегатов создает хорошие предпосылки для использования постоянной технологической колеи, которая позволяет снизить площадь переуплотненной почвы до 20-15% и получить прибавку урожайности за счет этого порядка 25%.



Мосты тракторов RSM изначально созданы с учетом работы со спаренными колесами. Это очень важный момент: узлы воспринимают нагрузку именно так, как и должны, поэтому они намного более долговечны, чем те, при расчете которых нагрузки со спаркой просчитывались только «как возможность». В поле спаренная резина — это выгодно со всех точек зрения, что подтверждают и теоретические выкладки, и практические данные. Наблюдается рост тяговой мощности (порядка 15%), снижение пробуксовки (более 50%), увеличение скорости и производительности (минимум 10%), снижение расхода топлива (порядка 12%).



Не менее важно и снижение удельного веса машин и, как следствие, уменьшение уплотнения почвы по следу тракторов в 1,5-2 раза в сравнении с работой на одинарных колесах. Учитывая, что при выполнении всего комплекса почвообработки и посева переуплотняется от 60% (культуры сплошного посева) до 90% (пропашные) почвы, на которой снижение урожайности наблюдается до 20-40% соответственно, переоценить спаренную резину невозможно.



Добавим, что все шарнирно-сочлененные тракторы «Ростсельмаш» серий RSM 2000 и RSM 3000 поставляются по умолчанию со спаренными шинами на обоих мостах. Классические тракторы комплектуются спаркой на задних мостах, при этом предусмотрена возможность установки дополнительных колес и на передние мосты. И разумеется, производитель предоставляет возможность выбора размеров шин, вплоть до узких для работы на пропашных культурах.



Другие общие особенности тракторов RSM

Все сельскохозяйственные тягачи RSM — полноприводные (RSM 1000 — с подключаемым передним приводом). На машинах с ломающейся рамой установлены внешние бортовые редукторы с высокоточными планетарными механизмами, пожалуй, одни из лучших в отрасли. Они надежны, долговечны, обеспечивают простоту обслуживания мостов и монтажа/демонтажа колес. Машины отличает высочайшая маневренность, проходимость, устойчивость и управляемость.



Развесовка тракторов «Ростсельмаш» близка к идеальной. В сцепке с орудием задняя ось машин дозагружается оптимально, а благодаря расположению топливного бака в геометрическом центре, баланс остается неизменным вне зависимости от расходования горючего. Поэтому отсутствует эффект роста коэффициента пробуксовки, который обычно неблагоприятно сказывается на расходе топлива, производительности и качестве работы.



Машины комплектуются гидравлическими системами HYDRAFLOW (Closed Center Load Sensing System — с закрытым центром, управляемые реакцией нагрузки). Отличительная их черта — экономичность: пока нет нагрузки от орудия, насос бездействует, система находится в «спящем режиме», не расходуя резервы, но при возникновении потребности в энергии моментально высвобождает нужную мощность. Такая система позволяет гибко подходить к регулировке потока по каждому контуру, «отбирать» поток из неиспользуемого контура (например, рулевого) и передавать его на используемые, выдавать максимум мощности даже на малых оборотах двигателя и т. п.



На тракторах RSM установлены самые просторные в отрасли кабины, эргономика которых полностью соответствует международным стандартам. Одна из ярких черт рабочего места — простота, интуитивная понятность.







Тракторы RSM 1000

Тракторы с классической рамой RSM 1000 — машины с максимальной базовой комплектацией. Изначально могут работать со всеми типами орудий, подготовлены к установке автопилота любого известного производителя по схеме plug and play (система Auto Steer Ready). Отличаются повышенными тяговыми характеристиками, за счет чего выигрывают в производительности у аналогов порядка 10-20%.



Рабочее место оператора включает кресло с полуавтоматической пневматической подвеской (11 регулировок), руль с регулировкой по вылету и углу наклона; интегрированную в правый подлокотник панель, джойстик управления основными функциями, 10-дюймовый сенсорный цветной монитор управления системами трактора; систему климат-контроля.



«Ростсельмаш» дает на эти машины уникальную гарантию: два года без ограничения по количеству моточасов.







Тракторы RSM 2000

Тракторы RSM 2000 с шарнирно-сочлененной рамой — самые простые в эксплуатации из всей линейки «Ростсельмаш». Минимум электронной начинки, максимум надежности и достойный уровень комфорта — так вкратце можно охарактеризовать эти тягачи. В эту серию входит «тот самый» трактор модели 2375 и более мощный 2400. Но знакомая комплектация претерпела ряд приятных изменений: с недавнего времени в нее включены компрессор, пневмотормоза для прицепа, а также набор инструментов для монтажа колес (домкрат и баллонные ключи).







Тракторы RSM 3000

Тракторы RSM 3000 с шарнирно-сочлененной рамой — самые мощные в линейке производителя. А флагманская модель, RSM 3575, — самый «сильный» сельскохозяйственный тягач среди всех, производящихся сейчас в России. Эти машины пользуются спросом в крупных сельхозпредприятиях, во владении которых имеются большие площади обрабатываемой земли.



Помимо высокой производительности и традиционной неприхотливости, тракторы RSM 3000 отличает высочайший уровень эргономики рабочего места. Двухместная кабина повышенной комфортности укомплектована полуактивным пневматическим креслом для оператора; системами климат-контроля и аудиоподготовки; электроприводом зеркал; охлаждаемым отсеком-бардачком; передней и задней солнцезащитной шторкой. Панель управления интегрирована в подлокотник кресла, управление рабочими функциями — с джойстика и большого сенсорного экрана. В комплектацию входит система дистанционного мониторинга Agrotronic™, опционально можно установить GPS/ГЛОНАСС.







Вопросы обслуживания тракторов «Ростсельмаш»

Полное ЕТО машин занимает 20-30 минут, в зависимости от модели. Малые затраты времени обеспечиваются хорошей доступностью обслуживаемых узлов и агрегатов. Владельцы особо отмечают реальное отсутствие труднодоступных мест, требующих внимания.



Смотровые глазки в прямом доступе позволяют быстро проверять уровень рабочих жидкостей. Капоты тракторов легко открываются, позволяя без затруднений и лишних усилий очищать радиаторы двигателя, заправлять агрегаты рабочими жидкостями, менять фильтры и пр. И даже шарнирно-сочлененные рамы, благодаря особенностям конструкции, нуждаются лишь в смазке нескольких точек.



Простота обслуживания тракторов «Ростсельмаш» — это не только бережное отношение к человеческим ресурсам, но и дополнительная своеобразная гарантия работоспособности техники. Ведь чем проще обслуживать машину, тем больше вероятности, что это будет делаться правильно и в полном объеме.

