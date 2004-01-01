Партнерский материал. Казанский ГАУ повышает цифровизацию учебного процесса

На подписании акта ввода аудитории в эксплуатацию и последовавшем за ним Круглом столе о роли агрономического образования в современном растениеводстве присутствовал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильдус Габдрахманов.



Высокий уровень развития сельского хозяйства позволяет республике обеспечивать население всеми основными видами продовольствия собственного производства. Вместе с тем, как отметил в своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ильдус Габдрахманов, дальнейшее повышение экономической и энергетической эффективности производства сельхозпродукции в современных реалиях невозможно представить без использования на практике новейших достижений в сфере защиты растений.





Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на круглом столе в КазГАУ



«Ситуация осложняется появлением популяций вредителей, сорняков, а также новых штаммов вредоносных микроорганизмов, резистентных к имеющейся базе борьбы с ними. В этой связи обучение нового поколения агрономов передовым технологиям, которые стремительно развиваются в растениеводческой отрасли, представляется особенно важным. Сотрудничество Казанского ГАУ с одним из мировых лидеров производства средств защиты растений послужит основой для дальнейшего наращивания образовательных практик и интенсификации методов подготовки молодых специалистов», — подытожил он.



Виктор Борисенко, руководитель отдела клиентского маркетинга компании Bayer, так прокомментировал интерес бизнеса к объединению усилий с ведущими аграрными вузами для подготовки специалистов в области сельского хозяйства: «Невозможно добиться технологической трансформации отрасли без надлежащей профессиональной подготовки. Являясь инновационной компанией, Bayer стремится не только выводить на российский рынок современные решения для растениеводства, но и вносить свой вклад в обучение их эффективному и безопасному применению. Поэтому, развивая взаимодействие с Казанским ГАУ в сфере образовательной деятельности, наша компания с энтузиазмом принялась за реализацию проекта IT-аудитории. Мы надеемся, что это позволит использовать современные подходы к обучению и даст новый стимул для учеников повышать компетенции в растениеводстве».





На подписании акта ректор КазГАУ Валиев (слева) и руководитель отдела клиентского маркетинга Bayer Борисенко (справа)



Открывшийся 23 октября класс располагает одиннадцатью оборудованными по последнему слову техники учебными местами. В его оснащение входят компьютеры, интерактивная доска и проектор, а также учебные материалы.



Это не первый опыт сотрудничества компании с Казанским ГАУ в сфере образования. На протяжении девяти лет университет участвует в ежегодном межрегиональном конкурсе образовательной программы BayStady компании Bayer. Только в текущем году в его рамках было принято десять научных работ от студентов из Казанского ГАУ.



«Сегодня как никогда важно, чтобы методы обучения в аграрном секторе соответствовали технологическому развитию отрасли. И растениеводческая сфера, на которую приходится более половины сельскохозяйственной продукции, производимой в России, является наиболее ярким примером трансформаций, происходящих на фоне развития цифровых технологий. Мы гордимся тем, что образовательный процесс в стенах Казанского ГАУ, который является центром подготовки кадров для растениеводческой отрасли республики, строится таким образом, что наши студенты могут быть уверены в своем будущем, что их стремления и таланты могут быть по достоинству оценены на рынке труда», — поделился ректор Айрат Валиев.

