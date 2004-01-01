Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.765
eur
70.613
moex
2873.41
brent
61.44
пшеница
519.6
сахар
12.3
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Казанский ГАУ повышает цифровизацию учебного процесса
Bayer
|
Октябрь 2019
К 100-летнему юбилею агрономического факультета в Казанском ГАУ открылся новый класс, оснащение которого позволит эффективно использовать цифровые технологий в учебном процессе
Новый IT-класс Bayer в КазГАУ
Фото: Bayer

На подписании акта ввода аудитории в эксплуатацию и последовавшем за ним Круглом столе о роли агрономического образования в современном растениеводстве присутствовал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильдус Габдрахманов.

Высокий уровень развития сельского хозяйства позволяет республике обеспечивать население всеми основными видами продовольствия собственного производства. Вместе с тем, как отметил в своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ильдус Габдрахманов, дальнейшее повышение экономической и энергетической эффективности производства сельхозпродукции в современных реалиях невозможно представить без использования на практике новейших достижений в сфере защиты растений.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на круглом столе в КазГАУ
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на круглом столе в КазГАУ

«Ситуация осложняется появлением популяций вредителей, сорняков, а также новых штаммов вредоносных микроорганизмов, резистентных к имеющейся базе борьбы с ними. В этой связи обучение нового поколения агрономов передовым технологиям, которые стремительно развиваются в растениеводческой отрасли, представляется особенно важным. Сотрудничество Казанского ГАУ с одним из мировых лидеров производства средств защиты растений послужит основой для дальнейшего наращивания образовательных практик и интенсификации методов подготовки молодых специалистов», — подытожил он.

Виктор Борисенко, руководитель отдела клиентского маркетинга компании Bayer, так прокомментировал интерес бизнеса к объединению усилий с ведущими аграрными вузами для подготовки специалистов в области сельского хозяйства: «Невозможно добиться технологической трансформации отрасли без надлежащей профессиональной подготовки. Являясь инновационной компанией, Bayer стремится не только выводить на российский рынок современные решения для растениеводства, но и вносить свой вклад в обучение их эффективному и безопасному применению. Поэтому, развивая взаимодействие с Казанским ГАУ в сфере образовательной деятельности, наша компания с энтузиазмом принялась за реализацию проекта IT-аудитории. Мы надеемся, что это позволит использовать современные подходы к обучению и даст новый стимул для учеников повышать компетенции в растениеводстве».

На подписании акта ректор КазГАУ Валиев (слева) и Борисенко (справа)
На подписании акта ректор КазГАУ Валиев (слева) и руководитель отдела клиентского маркетинга Bayer Борисенко (справа)

Открывшийся 23 октября класс располагает одиннадцатью оборудованными по последнему слову техники учебными местами. В его оснащение входят компьютеры, интерактивная доска и проектор, а также учебные материалы.

Это не первый опыт сотрудничества компании с Казанским ГАУ в сфере образования. На протяжении девяти лет университет участвует в ежегодном межрегиональном конкурсе образовательной программы BayStady компании Bayer. Только в текущем году в его рамках было принято десять научных работ от студентов из Казанского ГАУ.

«Сегодня как никогда важно, чтобы методы обучения в аграрном секторе соответствовали технологическому развитию отрасли. И растениеводческая сфера, на которую приходится более половины сельскохозяйственной продукции, производимой в России, является наиболее ярким примером трансформаций, происходящих на фоне развития цифровых технологий. Мы гордимся тем, что образовательный процесс в стенах Казанского ГАУ, который является центром подготовки кадров для растениеводческой отрасли республики, строится таким образом, что наши студенты могут быть уверены в своем будущем, что их стремления и таланты могут быть по достоинству оценены на рынке труда», — поделился ректор Айрат Валиев.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Особенности тракторов «Ростсельмаш»
Партнерский материал. Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»: более 700 участников, свыше 200 новых компаний
Партнерский материал. ULMA Packaging — гарант «ОБРАЗЦОВО»го качества
Партнерский материал. Десятилетие компании Германский Семенной Альянс в России
Партнерский материал. Открыта регистрация на VI Международный агропромышленный молочный форум

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 14 по 20 октября
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Регионы
Рост АПК ускорился до 5,6%
Аналитика
Прогноз урожая яблок понижен
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией