Партнерский материал. Три серебряные медали Amazone на выставке Agritechnica

Первая серебряная медаль присуждена Amazonen-Werke за функцию EasyMix, которая является составной частью нового приложения Amazone mySpreader. EasyMix служит для простой оценки и настройки смешанных удобрений. Зачастую различные виды удобрений смешивают друг с другом для сокращения количества проходов и снижения производственных затрат. Точное распределение смешанных удобрений при увеличении ширины захвата становится все труднее, поскольку различные виды удобрений имеют различную траекторию полета. Зачастую невозможно найти правильную настройку для всех компонентов. С функцией EasyMix Amazone предлагает возможность определения сочетаемости отдельных удобрений друг с другом и получения наилучшего компромиссного варианта настройки при наличии различных смесей.





EasyMix — порядок действий в приложении Фото: Amazone



Вторая награда присуждена за новинку AmaSelect Row, с помощью которой Amazone предлагает для всех машин с форсунками AmaSelect возможность дистанционного переключения с режима сплошной обработки на режим ленточного опрыскивания по рядкам. За счет этого возможно сокращение расхода средств защиты растений до 65%. Необходимым условием для этого является наличие специальных форсунок SpotFan 40-03 с углом опрыскивания всего 40°. Специальные форсунки работают без перекрытий и вносят по всей ширине факела распыла 100% средства для защиты растений. Стандартно ленточное опрыскивание реализуется при междурядье 50 см, а при использовании комплекта для смещения можно проводить также ленточное опрыскивание культур с междурядьем 25 см или 75 см. Переключение между отдельными форсунками и сплошной и ленточной обработкой возможно очень просто, путем нажатия кнопки на терминале. При особенно важном соблюдении расстояния до целевой поверхности свои преимущества полностью проявляет комбинация форсунок AmaSelect с активным ведением штанги ContourControl.





Датчик температуры и влажности воздуха AmaSense WeatherФото: Amazone



Третью серебряную медаль Amazone получила совместно с восемью партнерами за систему Nevonex powered by Bosch. Amazone разработала для открытой, нейтральной системы для интеллектуального и цифрового сельского хозяйства FEATURES-компонент AmaSense Weather. Средства защиты растений оказывают различное влияние при изменении погодных условий. В зависимости от времени суток и состояния обрабатываемой площади изменяется температура и влажность воздуха. AmaSense Weather — это датчик на опрыскивателях Amazone, определяющий актуальную температуру и влажность воздуха на посевах. Интеграция датчика в качестве компонента системы Nevonex предлагает возможность предоставления данных датчика фермерам, консультантам или экспертам. При достижении критических пороговых значений пользователь может реагировать на изменения непосредственно при обработке. С каждым проходом опрыскивателя увеличивается информация о разграничении конкретных участков с различным микроклиматом. Мероприятия по защите растений можно проводить дифференцированно, в соответствии с микроклиматом, тем самым повышая эффективность средств защиты растений.



На выставке Agritechnica компания Amazonen-Werke представит на стенде площадью 2700 м² в павильоне 9 более 60 различных машин и функциональных моделей, среди которых 30 новинок в области техники и технологий.



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