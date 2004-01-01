Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.739
eur
70.732
moex
2856.91
brent
61.29
пшеница
512.6
сахар
12.54
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Три серебряные медали Amazone на выставке Agritechnica
Amazone
|
Октябрь 2019
Уже в преддверии выставки Agritechnica 2019 компания Amazone сообщила о первых успехах. Так, независимая экспертная комиссия, созданная Немецким сельскохозяйственным обществом DLG, наградила Amazone тремя серебряными медалями за представленные новинки
Ленточное опрыскивание по рядкам
Фото: Amazone

Первая серебряная медаль присуждена Amazonen-Werke за функцию EasyMix, которая является составной частью нового приложения Amazone mySpreader. EasyMix служит для простой оценки и настройки смешанных удобрений. Зачастую различные виды удобрений смешивают друг с другом для сокращения количества проходов и снижения производственных затрат. Точное распределение смешанных удобрений при увеличении ширины захвата становится все труднее, поскольку различные виды удобрений имеют различную траекторию полета. Зачастую невозможно найти правильную настройку для всех компонентов. С функцией EasyMix Amazone предлагает возможность определения сочетаемости отдельных удобрений друг с другом и получения наилучшего компромиссного варианта настройки при наличии различных смесей.

EasyMix – порядок действий в приложении
EasyMix — порядок действий в приложении Фото: Amazone

Вторая награда присуждена за новинку AmaSelect Row, с помощью которой Amazone предлагает для всех машин с форсунками AmaSelect возможность дистанционного переключения с режима сплошной обработки на режим ленточного опрыскивания по рядкам. За счет этого возможно сокращение расхода средств защиты растений до 65%. Необходимым условием для этого является наличие специальных форсунок SpotFan 40-03 с углом опрыскивания всего 40°. Специальные форсунки работают без перекрытий и вносят по всей ширине факела распыла 100% средства для защиты растений. Стандартно ленточное опрыскивание реализуется при междурядье 50 см, а при использовании комплекта для смещения можно проводить также ленточное опрыскивание культур с междурядьем 25 см или 75 см. Переключение между отдельными форсунками и сплошной и ленточной обработкой возможно очень просто, путем нажатия кнопки на терминале. При особенно важном соблюдении расстояния до целевой поверхности свои преимущества полностью проявляет комбинация форсунок AmaSelect с активным ведением штанги ContourControl.

Датчик температуры и влажности воздуха AmaSense Weather
Датчик температуры и влажности воздуха AmaSense WeatherФото: Amazone

Третью серебряную медаль Amazone получила совместно с восемью партнерами за систему Nevonex powered by Bosch. Amazone разработала для открытой, нейтральной системы для интеллектуального и цифрового сельского хозяйства FEATURES-компонент AmaSense Weather. Средства защиты растений оказывают различное влияние при изменении погодных условий. В зависимости от времени суток и состояния обрабатываемой площади изменяется температура и влажность воздуха. AmaSense Weather — это датчик на опрыскивателях Amazone, определяющий актуальную температуру и влажность воздуха на посевах. Интеграция датчика в качестве компонента системы Nevonex предлагает возможность предоставления данных датчика фермерам, консультантам или экспертам. При достижении критических пороговых значений пользователь может реагировать на изменения непосредственно при обработке. С каждым проходом опрыскивателя увеличивается информация о разграничении конкретных участков с различным микроклиматом. Мероприятия по защите растений можно проводить дифференцированно, в соответствии с микроклиматом, тем самым повышая эффективность средств защиты растений.

На выставке Agritechnica компания Amazonen-Werke представит на стенде площадью 2700 м² в павильоне 9 более 60 различных машин и функциональных моделей, среди которых 30 новинок в области техники и технологий.

Все новинки Amazone на сайте www.go2020.de

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Онлайн-сервис Agrisale.ru
Партнерский материал. «Русский дом» в Китае
Партнерский материал. Казанский ГАУ повышает цифровизацию учебного процесса
Партнерский материал. Особенности тракторов «Ростсельмаш»
Партнерский материал. Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»: более 700 участников, свыше 200 новых компаний

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 21 по 27 октября
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
Интервью
Валерий Нагель: «На Западе за три жизни не построишь такой бизнес, как наш»
Технологии
Агрохолдинги готовы вложить 13 млрд рублей в агробиотехнопарк
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией