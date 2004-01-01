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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. О ходе реализации проекта «Российская зерновая сеть»
Российский зерновой союз
|
Октябрь 2019
Одним из инструментов повышения эффективности использования возможностей инфраструктуры, улучшение экономики зернового бизнеса, развития цифровизации является создание независимой системы оперативного мониторинга качества зерна, что возможно при реализации проекта «Российская зерновая сеть»
Фото: Pixabay

Российский зерновой союз совместно с компанией FOSS работает над реализацией проекта «Российская зерновая сеть», в котором интегрированы лучшие мировые практики оперативного мониторинга и контроля качества зерна.

При практическом применении проекта «Российская зерновая сеть» удастся обеспечить:

- Мониторинг поступающего и отгружаемого с элеваторов зерна в режиме он-лайн;

- Прогнозирование качества готовой продукции путем оперативного мониторинга зерна, поступающего на перерабатывающие предприятия;

- Формирование региональными и федеральными органами управления АПК объективной оценка качества зерна во время уборочной кампании;

- Формирование партий зерна с заданными показателями исходя из требований конкретного потребителя, в том числе при отгрузке на экспорт;

- Прозрачность данных по качеству и цене для всех участников;

- Управление рисками при закупках, хранении и переработке зерна и др.

Объединение в единую сеть приборов для оперативного контроля и использование международной системы калибровок качества зерна обеспечивает переход к единой метрологической системе независимой системы оценки качества зерна и зернопродуктов, семян масличных культур и др., обеспечивая прозрачность и транспарентность анализов зерна для всех участников зернового рынка и формирование ясной системы арбитража.

В настоящее время в сеть объединено 30 анализаторов, обслуживающих 10 предприятий, работа с которыми доказала преимущества данной системы негосударственного мониторинга качества зерна.

Приглашаем всех участников Российского зернового рынка присоединиться к «Российской зерновой сети»

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