Партнерский материал. О ходе реализации проекта «Российская зерновая сеть»

Российский зерновой союз совместно с компанией FOSS работает над реализацией проекта «Российская зерновая сеть», в котором интегрированы лучшие мировые практики оперативного мониторинга и контроля качества зерна.



При практическом применении проекта «Российская зерновая сеть» удастся обеспечить:



- Мониторинг поступающего и отгружаемого с элеваторов зерна в режиме он-лайн;



- Прогнозирование качества готовой продукции путем оперативного мониторинга зерна, поступающего на перерабатывающие предприятия;



- Формирование региональными и федеральными органами управления АПК объективной оценка качества зерна во время уборочной кампании;



- Формирование партий зерна с заданными показателями исходя из требований конкретного потребителя, в том числе при отгрузке на экспорт;



- Прозрачность данных по качеству и цене для всех участников;



- Управление рисками при закупках, хранении и переработке зерна и др.



Объединение в единую сеть приборов для оперативного контроля и использование международной системы калибровок качества зерна обеспечивает переход к единой метрологической системе независимой системы оценки качества зерна и зернопродуктов, семян масличных культур и др., обеспечивая прозрачность и транспарентность анализов зерна для всех участников зернового рынка и формирование ясной системы арбитража.



В настоящее время в сеть объединено 30 анализаторов, обслуживающих 10 предприятий, работа с которыми доказала преимущества данной системы негосударственного мониторинга качества зерна.



Приглашаем всех участников Российского зернового рынка присоединиться к «Российской зерновой сети»

