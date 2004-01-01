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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
KUHN
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Октябрь 2019
В Воронеже прошла конференция дилеров мирового лидера в области производства навесной и прицепной сельскохозяйственной техники — Группы KUHN
Фото: KUHN

Генеральный директор российского представительства KUHN Андрей Манзюк поделился с участниками конференции информацией о текущем состоянии российского рынка сельскохозяйственной техники и перспективах его развития, а также рассказал о планах компании KUHN в России на следующий сезон.

«На сегодняшний день с оборотом более 1 млрд евро Группа KUHN имеет самые устойчивые позиции на мировом рынке и является безоговорочным лидером в производстве навесных и прицепных сельскохозяйственных машин. Компания KUHN сегодня — это более 2100 патентов, это 3050 различных наименований техники, и 10 наших семейств техники закрывают абсолютно все потребности как крупных, так и мелких сельхозтоваропроизводителей в качественных высокоэффективных сельскохозяйственных агрегатах», — отметил г-н Манзюк.

В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров

Также директор представительства подчеркнул приверженность Группы KUHN планам активного развития бизнеса в России. В 2018 году компания объявила о начале строительства первой производственной платформы KUHN в Воронежской области и намерена приступить к началу строительства уже в ближайшее время. В сентябре 2019 года KUHN открыла первый сервисный центр KUHN (KUHN Center) в России, который включает в себя большой шоу-рум для демонстрации образцов техники, учебный центр, склад запасных частей, современную сервисную зону и ремонтную площадку. Центр будет осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание сельхозтехники KUHN на территории Республики Татарстан и близлежащих регионах.

В этом году компания KUHN также продолжила активное взаимодействие с ведущими семенными компаниями и запустила несколько агропроектов, чтобы иметь опытное обоснование для рекомендации агрегатов KUHN под потребности клиентов для достижения максимальной урожайности в условиях российских поле, и совместные проекты с профильными российскими учебными заведениями.

В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров

Экспортный менеджер KUHN Group Мариус Винтер поделился с участниками конференции мировыми трендами в сфере сельского хозяйства, которые связаны, в первую очередь, с диджитализацией АПК и интеграции информационных и коммуникационных технологий в сельскохозяйственную технику.

Директор по продажам ООО «Кун Восток» Александр Яковлев познакомил дилеров с более 20 инновациями и новинками компании KUHN, которые будут доступны покупателям уже в следующем сезоне. Он также представил фокусные модели компании в каждой линейке продуктов на 2020 год, новые лизинговые программы и специальные условия для дилеров, а также объявил о запуске мотивационной программы для продавцов техники KUHN.

В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров

Отдельное внимание на конференции было уделено активизации продвижения бренда и техники KUHN в регионах, совершенствованию гарантийного и постгарантийного обслуживания и работы сервисных служб дилеров.

После деловой части конференции состоялась церемония награждения лучших дилеров компании KUHN по итогам сезона 2018/2019.

Наиболее престижную награду — звание «Дилера года по продажам техники KUHN» - завоевала компания ООО «СмартАгротех», которая является официальным дилером KUHN на территориях Сверловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Пермского края и Республики Башкирия.

Обладателем второй по значимости награды — званием «Дилером года по продажам запасных частей KUHN» стала компания ООО «Альтаир СМ», которая является официальным дилером KUHN на территории Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Республик Северного Кавказа.

В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров

В номинации «Прорыв года» победу одержал ООО «СтронгТехник» - официальный дилер KUHN на территории Московской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей.

В номинации «Лучшее продвижение техники KUHN» награду также получила компания ООО «СмартАгротех».

В номинации STRONG PARTNER были отмечены дилеры KUHN — ООО «Воронежкомплект» (официальный дилер на территории Воронежской области») и ООО «АгроТехноДар» (официальный дилер KUHN на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Ставропольского края).

Победу в номинации «Best Payment Discipline» одержал ООО «ТрактороЦентр» - дилер KUHN на территории Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской и Псковской областей, а также Республики Карелия.

Генеральный директор ООО «Кун Восток» Андрей Манзюк поблагодарил
партнеров за вклад в продвижение и развитие бренда KUHN в России и пожелал продолжения плодотворной совместной работы в новом
сезоне. 
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