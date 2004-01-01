Партнерский материал. Техника CLAAS обеспечивает до 30% рентабельности при возделывании озимых пшеницы и рапса

В текущем году официальный дилер CLAAS — компания «Сельскохозяйственная техника» на базе собственного опытно-демонстрационного хозяйства «СХТ АГРО» в Калужской области успешно реализовала новый бизнес-проект по возделыванию озимых пшеницы и рапса. Итоговая рентабельность по культурам составила 22,9% по пшенице и 32% по рапсу. Спецификой хозяйства является то, что, обладая небольшим, но органично подобранным парком техники, оно стремится выявить оптимальные объемы и типы выращиваемых культур, обеспечивающих максимальную рентабельность. В рамках проекта составляются развернутые технологические карты, которые могут быть применены в хозяйствах со схожими природно-климатическими условиями.



На всех этапах реализации бизнес-проекта использовалась техника CLAAS. В частности, почвообрабатывающие и посевные работы выполняли тракторы CLAAS AXION 930 и ARION 640 с оптимально подобранными прицепными орудиями других производителей. В сентябре прошлого года было засеяно 200 га рапса гибридного сорта «Едимакс КЛ» и 429 га — озимой пшеницы сорта «Ода». В течение осенних месяцев на пшеничном поле вносились гербициды и СЗР, весной — азотные удобрения. Также в период вегетации поле дважды обрабатывалось средствами защиты растений. Технологический процесс возделывания рапса был менее трудоемким: в осенний период поле трижды опрыскивалось гербицидами, а весной вносились азотные удобрения.



Уборку урожая проводили два комбайна TUCANO 570 с жаткой VARIO 770 в конце лета. При этом средняя скорость на рапсе составила 2,5 км/час, а при уборке пшеницы — 3 км/час. В обоих случаях потери не превысили 0,1%. Такой результат, среди прочего, обеспечила функция копирования рельефа AUTO CONTOUR, позволяющая срезать растения на минимальном расстоянии от грунта.



CLAAS



В целом по итогам проектов при сопоставимых затратах на гектар 67,4 тыс. руб. при возделывании пшеницы и 68,8 тыс. руб. — рапса, вторая культура принесла хозяйству более высокую выручку в размере 101,2 тыс. руб./га против 87,5 тыс. руб./га от реализованной пшеницы. При урожайности пшеницы 8,75 т/га и рапса — 4,5 т/га итоговая маржинальная прибыль по проектам составила 2,3 тыс. руб./т (22,9%) при возделывании пшеницы и 7,2 тыс. руб./т (32%) — рапса, что характеризует последнюю культуру как более доходную при текущей конъюнктуре рынка.



К ключевым факторам, влияющим на рентабельность проекта, по результатам итогового анализа, эксперты отнесли использование высококачественных гибридных сортов, применение высокопроизводительной техники для полевых работ, а также соблюдение сроков сева и уборки. При этом специалисты отмечают, что применение наиболее качественного семенного материала и современной высокоэффективной техники являются взаимодополняющими факторами. К примеру, оба упомянутых сорта являются короткостебельными, что делает их более устойчивыми к полеганию, уменьшает количество пожнивных остатков, однако предъявляет более высокие требования к уборочной технике.



«По итогам реализованного бизнес-проекта можно смело утверждать, что наличие современной высокопроизводительной и универсальной техники, грамотное построение технологической цепочки является, пожалуй, главным фактором выхода на высокую рентабельность. Когда один и тот же объем работ выполняется меньшим количеством единиц техники, это, среди прочего, дает экономию на ГСМ, а в обоих проектах у нас — это около 8-9% прямых затрат, оплате труда и других расходах, связанных с содержанием парка машин. В следующем году мы запускаем новый бизнес-проект — помимо пшеницы и рапса, планируем засеять поле в 220 га под сою, спрос на которую стабильно растет», — рассказал руководитель проекта компании «Сельскохозяйственная техника» Николай Сергеев.

