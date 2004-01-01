Партнерский материал. От автономного комбайна к автономной ферме

— Максим, в преддверии выставки «Аргритехника-2019», на которой традиционно представлен срез трендов в сельском хозяйстве, давайте поговорим о том, как компания «Ростсельмаш» видит развитие аграрной сферы с технологической стороны?



- Сейчас в мире меняются требования к сельхозмашинам. Тренд в том, что востребован вскоре будет не сам комбайн, трактор или любая другая техника, а умная система, в которой машина является одним из элементов. Эта система поможет определить принципы земледелия, а ее элементы будут способны выполнить конкретную задачу. Это нужно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность: людей на Земле становится больше, их нужно кормить, и совершенно очевидно, что в какой-то момент экстенсивный рост в сельском хозяйстве перестанет быть возможным — не хватит площадей. Останется возможность роста только за счет эффективности использования ресурсов и снижения количества ошибок, и как раз это должны будут обеспечить системы умного земледелия, которые развивают все крупные сельхозмашиностроители сегодня.



Здесь есть два пути — покупать чужие технологии и разрабатывать свои. Компания «Ростсельмаш» идет по второму: освоение компетенций в области автоматизации сельхозпроизводства и внедрения интеллектуальных систем представляется нам той верной стратегией, которая позволит оставаться автором конечного продукта в условиях стремительно меняющихся технологий, оставаться поставщиком не только техники, но и технологий автоматизации процессов управления хозяйством. Сейчас у «Ростсельмаш» есть, например, Agrotronic — это система дистанционного мониторинга, которая позволяет видеть, где и как работает техника, мы ведем работу над ее трансформацией в Farmtronic — систему помощи принятия решений в сельском хозяйстве. Сначала она будет выдавать рекомендации, а со временем научится самостоятельно принимать решения. Farmtronic объединяет анализ эффективности, планирование ресурсов, погодный, спутниковый сервисы и даже возможности агрохимического анализа почвы.



— Какие собственные разработки в этом направлении компания «Ростсельмаш» считает перспективными?



- Сегодняшнее направление — развитие систем цифрового сельского хозяйства. По сути, компания работает над решением четырех больших групп задач: это системы телеметрии и межмашинного взаимодействия, системы автовождения, системы автоматизации технологических процессов, системы безопасности и предупреждения внештатных ситуаций. Это технологии в области машинного зрения, автономности движения, искусственного интеллекта, анализа больших данных. Инновационные решения «Ростсельмаш» уже применяются при подготовке почвы, внесении удобрений, посеве, обработке против болезней и вредителей, в уборке урожая и заготовке кормов. Особое внимание уделяется решениям в сфере межмашинного взаимодействия, в том числе идентификации орудий, обучения систем с использованием нейросетей, мониторинга и анализа, а также рекомендаций — для механизатора, агронома, управленца. Цифровые решения складываются в экосистему «Ростсельмаш»: основанные на сборе данных, подсистемы позволяют не только облегчить труд на земле, но и сделать его более эффективным на основе целого ряда выводов и точных прогнозов — таких, на которые способна машина.



— Какие технологические решения уже готовы к внедрению?



Хороший пример — кормоуборочные комбайны F-серии. Это мощные и интеллектуальные машины, очень эффективные. На них возможна опциональная установка системы IQ-Dozer, которая отвечает за автоматическое внесение консервантов и согласует их с влажностью, температурой убираемой культуры и производительностью комбайна, а значит, обеспечивает и качество корма, и экономию консерванта. На зерноуборочные комбайны уже устанавливается интерактивный помощник Optimax, система предлагает изменение настроек для оптимизации работы машины. Пока все действия подтверждаются оператором, но в будущем мы перейдем к полностью автоматизированной версии. Еще одно направление касается интерфейса систем — это голосовое управление. К электронным системам теперь можно будет обратиться, сказав: «Ок, Anna», — эти слова звучат одинаково на большинстве языков. Очень выручает, когда заняты обе руки, а такое в работе оператора случается очень часто.

