Партнерский материал. «Евралис» анонсирует строительство семенного завода в России

Площадка в зоне социально-экономического развития «Павловск» занимает около 100 га, из которых около 20 га будет отведено под завод и складские помещения, а на оставшихся 80 га будет расположен научно-исследовательский агроцентр, который будет представлять ведущие разработки бренда. «Климатические и агрономические условия в регионе идеально подходят для производства качественных семян. Кроме того, экономическая структура и человеческие ресурсы региона обеспечат квалифицированную рабочую силу и идеальную инфраструктуру, что сделает данный проект центром для выхода на рынок», — сказал Филипп Со, генеральный директор «Евралис Семанс».

Благодаря ежегодной производственной мощности в 10 тыс. т семян, на этом предприятии будет также создано около ста постоянных рабочих мест.

Первый этап строительства запланирован на 2020-2021 годы, чтобы начать работу в 2021 году урожая. Проект завершится в 2022 году. При 8 млн га подсолнечника, 4 млн га кукурузы и 3 млн га сои российский рынок имеет наибольший потенциал на европейском континенте, как в сегментах масличных, так и зерновых культур. Эти инвестиции продолжат коммерческое развитие «Евралис Семанс» - компании, уже хорошо известной в России. Основываясь на высокопроизводительной генетике, компания ставит цель увеличить продажи в стране с 500 000 единиц сегодня до 1 млн единиц в 2025 году.

Максимально локализуя местное производство, завод обеспечит не только устойчивость «Евралис Семанс» на российском рынке, но и будет ключевым фактором конкурентоспособности. Новый завод будет соответствовать всем внутренним требованиям к качеству «Евралис».

Группа «Евралис» вышла на рынок СССР в 1987 году по маркой Rustica.

В 2006 году «Евралис Семанс» открыла представительство в России в Ростове-на-Дону. В течение 12 лет дочерняя компания занимается продажей и производством семян в России.