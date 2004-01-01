Партнерский материал. «МЕГАМИКС» на Агропромышленном форуме «Молоко России»

«Молоко России» - эффективная коммуникационная площадка для профессионалов молочной отрасли.



В день открытия форума участников ждала насыщенная программа: первая часть была посвящена кадровым решениям и вопросам управления персоналом. С приветственным словом выступили генеральные директора группы компаний «МЕГАМИКС» Василий Фризен и Сергей Власов.



Во второй половине дня гости поехали знакомиться с современными технологиями, оборудованием завода ГК «МЕГАМИКС», уникальный концепт которого разработан совместно с BASF (Германия) и компанией Ottevanger Milling Engineers (Нидерланды).







Экскурсию посетило более 300 человек. У участников была возможность пообщаться с генеральными директорами «МЕГАМИКС» Василием Фризеным и Сергеем Власовым. Руководители предприятия рассказали о самом заводе, интересных фактах, например, о том, что завод разделен на два производственных комплекса. Один производит премиксы без критических компонентов (антибиотики и т. п. ), другой — премиксы с участием таких компонентов, а этот факт немаловажен для молочной отрасли.



Гости ознакомились со складскими помещениями, общая площадь которых составляет 13 тыс. м2, с системой полной прослеживаемости и контроля перемещаемого сырья и готовой продукции, которая гарантирует высокое качество и безопасность выпускаемых премиксов и кормовых добавок для партнеров компании.







На заводе организована самая эффективная система контроля качества сырья и готовой продукции в отрасли, в чем участники смогли убедиться сами, посетив испытательную лабораторию, которая аккредитована в соответствии с требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2017.







В лаборатории представлено новейшее высокотехнологичное оборудование для проведения полного анализа готовых кормов и различного сырья, используемого для их производства. Во время экскурсии участники ознакомились с современным прибором — анализатором NIRS DS2500 компании FOSS, который позволяет анализировать питательность сырья и объемистых кормов совместно с лабораторией Dairy One (США).







Экскурсия закончилась веселым праздничным ужином, на котором гостей угощали блюдами, приготовленными на техасском гриле, а также разнообразными напитками.











Ужин сопровождала яркая шоу-программа.











6 и 7 ноября у участников форума была возможность перенять передовой опыт у коллег из США, Франции и Италии, которых группа компаний «МЕГАМИКС» пригласила в качестве экспертов. Иностранные лекторы выступали в рамках секции «Зоотехния», модератором был Дмитрий Пирогов (заместитель генерального директора по направлению КРС).







Новейшими технологиями и знаниями делились Билл Вудли (независимый эксперт, владелец консалтинговой компании Woodley Dairy Direction, Канада), Федерико Риги (лектор департамента ветеринарной медицины, союза продуктивных животных, Университет Пармы, Италия), Арельян Перон (менеджер технического сервиса компании Lallemand, Франция), Эрманно Мелли (разработчик программы оптимизации рационов NDS Professional, владелец компании RUM&N, Италия).



Федерико Риги



Билл Вудли



Арельян Перон



Также впервые в России выступала Сара Фассенден (менеджер по развитию, DairyOneCooperativeInc., США), которая рассказала о новых направлениях в лабораторном анализе и оценке качества грубых кормов.



Сара Фассенден



Иностранные лекторы не только рассказали о важнейших аспектах кормления и выращивания коров, но и разобрали практические примеры. Например, разработчик программы NDS Professional Эрманно Мелли провел практикум по составлению рационов в этой программе.



Эрманно Мелли



Спасибо всем участникам и гостям за визиты и плодотворную работу!

