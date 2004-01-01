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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «МЕГАМИКС» на Агропромышленном форуме «Молоко России»
«МЕГАМИКС»
|
Ноябрь 2019
С 5 по 8 ноября 2019 года в Воронеже состоялся Агропромышленный форум «Молоко России». Организатором мероприятия выступают группа компаний «МЕГАМИКС» и Институт молока
Слева направо: Петр Бочаров, Татьяна Нагаева, Сергей Власов и Василий Фризен
Фото: «МЕГАМИКС»

«Молоко России» - эффективная коммуникационная площадка для профессионалов молочной отрасли.

В день открытия форума участников ждала насыщенная программа: первая часть была посвящена кадровым решениям и вопросам управления персоналом. С приветственным словом выступили генеральные директора группы компаний «МЕГАМИКС» Василий Фризен и Сергей Власов.

Во второй половине дня гости поехали знакомиться с современными технологиями, оборудованием завода ГК «МЕГАМИКС», уникальный концепт которого разработан совместно с BASF (Германия) и компанией Ottevanger Milling Engineers (Нидерланды).

МЕГАМИКС

Экскурсию посетило более 300 человек. У участников была возможность пообщаться с генеральными директорами «МЕГАМИКС» Василием Фризеным и Сергеем Власовым. Руководители предприятия рассказали о самом заводе, интересных фактах, например, о том, что завод разделен на два производственных комплекса. Один производит премиксы без критических компонентов (антибиотики и т. п.), другой — премиксы с участием таких компонентов, а этот факт немаловажен для молочной отрасли.

Гости ознакомились со складскими помещениями, общая площадь которых составляет 13 тыс. м2, с системой полной прослеживаемости и контроля перемещаемого сырья и готовой продукции, которая гарантирует высокое качество и безопасность выпускаемых премиксов и кормовых добавок для партнеров компании.

МЕГАМИКС

На заводе организована самая эффективная система контроля качества сырья и готовой продукции в отрасли, в чем участники смогли убедиться сами, посетив испытательную лабораторию, которая аккредитована в соответствии с требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2017.

МЕГАМИКС

В лаборатории представлено новейшее высокотехнологичное оборудование для проведения полного анализа готовых кормов и различного сырья, используемого для их производства. Во время экскурсии участники ознакомились с современным прибором — анализатором NIRS DS2500 компании FOSS, который позволяет анализировать питательность сырья и объемистых кормов совместно с лабораторией Dairy One (США).

МЕГАМИКС

Экскурсия закончилась веселым праздничным ужином, на котором гостей угощали блюдами, приготовленными на техасском гриле, а также разнообразными напитками.

МЕГАМИКС

МЕГАМИКС

Ужин сопровождала яркая шоу-программа.

МЕГАМИКС

МЕГАМИКС

6 и 7 ноября у участников форума была возможность перенять передовой опыт у коллег из США, Франции и Италии, которых группа компаний «МЕГАМИКС» пригласила в качестве экспертов. Иностранные лекторы выступали в рамках секции «Зоотехния», модератором был Дмитрий Пирогов (заместитель генерального директора по направлению КРС).

МЕГМИКС

Новейшими технологиями и знаниями делились Билл Вудли (независимый эксперт, владелец консалтинговой компании Woodley Dairy Direction, Канада), Федерико Риги (лектор департамента ветеринарной медицины, союза продуктивных животных, Университет Пармы, Италия), Арельян Перон (менеджер технического сервиса компании Lallemand, Франция), Эрманно Мелли (разработчик программы оптимизации рационов NDS Professional, владелец компании RUM&N, Италия).

МЕГАМИКСФедерико Риги

МЕГАМИКСБилл Вудли

МЕГАМИКСАрельян Перон

Также впервые в России выступала Сара Фассенден (менеджер по развитию, DairyOneCooperativeInc., США), которая рассказала о новых направлениях в лабораторном анализе и оценке качества грубых кормов.

МЕГАМИКССара Фассенден

Иностранные лекторы не только рассказали о важнейших аспектах кормления и выращивания коров, но и разобрали практические примеры. Например, разработчик программы NDS Professional Эрманно Мелли провел практикум по составлению рационов в этой программе. 

МЕГАМИКСЭрманно Мелли

Спасибо всем участникам и гостям за визиты и плодотворную работу!

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