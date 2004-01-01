Партнерский материал. Современный онлайн-сервис для работников сельхозиндустрии

Принято считать, что сельское хозяйство — одна из самых консервативных отраслей экономики. Но времена меняются, и аграрный сектор наряду с другими отраслями активно преобразуется под влиянием прогресса и научных достижений. Уже сегодня на рынке сельского хозяйства существует онлайн-проект Direct.Farm , способный улучшить и упростить работу всего агропромышленного комплекса с помощью инновационных методов и технологий.







Direct.Farm - это бесплатный сервис, собравший на своей платформе все самое полезное и нужное для работников аграрного бизнеса. Проект представляет собой общую пополняемую базу знаний, своего рода энциклопедию с самой актуальной информацией для аграриев и животноводов. Отличие этого сервиса от остальных сельскохозяйственных платформ в том, что за основу берется именно почвенно-климатическая зона каждого пользователя, а всю информацию можно фильтровать по видам выращиваемых культур.



Здесь в одном месте можно общаться и обмениваться опытом с коллегами и экспертами, узнавать важную аналитику по рынку и при желании каждый день учиться чему-то новому!



Целью проекта является создание сообщества фермеров, объединенных друг с другом общими интересами. Например, недавно на постоянной основе был запущен конкурс, призывающий пользователей платформы делиться с другими своими наработками, важными наблюдениями и опытами. Любой участник может опубликовать в ленте свой пост, а авторы самых интересных и обсуждаемых текстов ежемесячно награждаются денежным призом из фонда сообщества.



Развитием проекта занимается профессиональная команда специалистов it-сектора и профильных экспертов сельского хозяйства. Функционал платформы постоянно расширяется, и уже сейчас внедрены и успешно работают такие услуги как Агрокалендарь (сервис по рассылке уведомлений, подсказок и важных напоминаний об агрособытиях для фермера). Агрокалендарь позволяет избежать экономических потерь. Помощь агронома и Помощь животновода (получение бесплатных личных консультаций от квалифицированных ветеринаров и аграриев). Более того, фермеры смогут воспользоваться площадкой по поиску постоянной и сезонной работы, а также торговой платформой, где они без посредников смогут купить или продать продукцию и семена, удобрения и СЗР.



Немало полезной информации и функций собрано в отдельных приложениях сообщества, которые могут быть полезны любому представителю сельхозиндустрии. Полностью погруженные в свои заботы и повседневные дела, фермеры не всегда имеют время на долгие поиски нужной информации. Поэтому в приложении «Вместе» , работающем как сервис по вопросам и быстрым ответам, достаточно один раз указать свою почвенно-климатическую зону и интересующие культуры, а затем просто и быстро отправлять свои вопросы участникам. Вопросы могут касаться любой тематики сельского хозяйства: от определения нового вредителя на поле до нюансов в настройке сеялки комбайна. Их можно надиктовать голосом, напечатать, к ним можно добавить фотографии по теме. Участники, указавшие компетенцию в области вопроса, в самое ближайшее время присылают ответы, решения и подсказки, причем, по статистике, 80% ответов приходят уже в первые 10 минут!



Кроме приложения «Вместе», каждому агроному пригодится непосредственно приложение Direct. Farm , с которым всегда можно оставаться на связи с сообществом, читать ленту новостей, размещать объявления, задавать вопросы специалистам и другим пользователям, искать и предлагать работу, покупать и продавать продукцию — в общем, пользоваться всеми возможностями площадки на свем смартфоне! Помимо основных сервисов, в приложении вы найдете Измерение площади — полезную функцию для измерения площади полей, планирования полевых работ и расчета посевов.



На платформе Direct. Farm объединены уже более 10 тыс. участников, использующих все возможности для эффективной работы и развития своих хозяйств, осознавших все преимущества, практическую пользу и финансовую выгоду, предоставляемую сообществом. Присоединяйтесь сегодня, чтобы вместе с нами уже в самом ближайшем будущем добиться наилучших результатов!



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