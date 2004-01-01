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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Началась регистрация кандидатов на получение международной премии IFAJ-Alltech в области сельскохозяйственной журналистики
Alltech
|
Ноябрь 2019
Премия будет вручена на ONE: Конференции идей Alltech в мае 2020 года
Фото: Alltech

Международная федерация сельскохозяйственных журналистов (IFAJ) и Alltech объявили о начале регистрации кандидатов на получение международной премии IFAJ-Alltech за лидерство в сельскохозяйственной журналистике. Награда будет вручена на ONE: Конференции идей Alltech (ONE), которая состоится 17-19 мая 2020 года в Лексингтоне, Кентукки, США. Эта глобальная премия будет вручена во второй раз за выдающиеся достижения и лидерские качества, продемонстрированные молодыми журналистами в профессиональных сообществах IFAJ.

Впервые международная премия IFAJ-Alltech за лидерство в сельскохозяйственной журналистике была вручена на ONE в мае 2019. Премия была учреждена в честь основателя Alltech доктора Пирса Лайонса, который был увлекательным рассказчиком и с уважением относился к журналистам, работающим в области сельского хозяйства. Премия способствует сохранению этого наследия и в то же время вносит вклад в будущее, поддерживая следующее поколение лидеров. Эта награда соответствует видению Alltech по созданию Планеты ИзобилияTM, на которой изобилие становится возможным благодаря использованию новых технологий, улучшению методов ведения сельского хозяйства и изобретательности человечества.

«Во всей цепи поставки пищи производители используют более разумные и устойчивые решения, благотворно влияющие на растения, животных, потребителей и окружающую среду, — заявил Марк Лайонс, президент и руководитель компании Alltech. — Однако прогресс не ограничивается внедрением технологий. Мы также должны говорить о новой эре сельского хозяйства, которая бросает вызов негативному информационному освещению».

Журналисты в возрасте до 40 лет включительно могут быть номинированы профессиональными сообществами  IFAJ  до 31 декабря 2019 года при помощи онлайн-заявки. Победитель будет выбран международным комитетом на основании достижений в области журналистики и лидерских качеств, продемонстрированных в профессиональном сообществе. Победитель получит бесплатную регистрацию и стипендию для поездки на ONE: Конференцию идей Alltech.

«IFAJ разделяет наше стремление поддерживать журналистов, которые дают возможность высказаться фермерам и производителям, изобретателям и новаторам, ученым и исследователям, работающих для Планеты Изобилия, — продолжил доктор Лайонс. — Мы рады возможности вновь объединить усилия с IFAJ, поскольку мы ценим профессионализм в журналистике и хотим, чтобы истории о сельском хозяйстве были интересными для широкой публики».

Между двумя организациями установлены долгосрочные партнерские отношения, они совместно учредили программу молодого лидера в 2005 году.

«Alltech в течение долгого времени высоко ценил роль журналистов в области сельского хозяйства в распространении знаний среди фермеров, — отметил Оуэн Робертс, президент IFAJ. — Участие Alltech в профессиональном развитии журналистов приносит пользу фермерам, поскольку повышает компетенцию тех, на кого они рассчитывают в получении достоверной, сбалансированной информации. Эта компания действительно мыслит нестандартно».

Срок выдвижения кандидатов — 22 ноября 2019 года. Более подробную информацию о международной премии IFAJ-Alltech за лидерство в сельскохозяйственной журналистике вы можете получить, обратившись по адресу press@alltech.com.

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