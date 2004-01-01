Партнерский материал. Joskin отодвигает пределы возможного!

С этого момента модель X-trem2 заменит цистерну для жидкой органики X-trem. Опираясь на мастерство и технологические прорывы компании, инженеры группы поставили перед собой трудновыполнимую задачу вывести сильные стороны первой версии модели на еще более высокий уровень. И, кажется, им это удалось. Давайте убедимся сами.



Напомним, что после даты своего выхода в 2010 году цистерна X-trem немедленно произвела небольшой переворот в сельскохозяйственном секторе. Впервые аграриям была предложена высокоманевренная машина с емкостью большого объема и колесами большого диаметра, не уплотняющими почву при внесении жижи в поле. Эти преимущества опирались на уникальную концепцию: цистерна была помещена на независимое шасси особой конструкции. Шасси, имеющее ширину 900 мм сзади и спереди, сужалось на уровне колес до 760 мм. Это представляло возможным установку колес диаметром 850 мм, не ограничивая угол поворота и не превышая общую ширину 3 м (2,9 м с колесами 800/60R32 или 3,00 м с 850/50R30,5). Это первый предел, отодвинутый Joskin. Другие элементы увеличивали потенциал цистерны: гидравлическая подвеска Hydro-Tandem, гидропневматическая подвеска дышла, задний подъемник Heavy duty и т. д. Планка была поставлена высоко!



Возвращение к монолитной структуре

Продолжая работать в этом направлении, чтобы как можно лучше ответить на требования современных аграриев, Joskin коренным образом изменила агрегат. Вторая версия, сохраняющая преимущества первой, достигла нового уровня. Новая цистерна перенимает характеристику одного из бестселлеров марки — модели Volumetra. Емкость X-trem2 теперь будет установлена на шасси Heavy duty, аналогично модели Volumetra. Теперь шасси начинается с ширины 900 мм, сужается да 600 мм вместо 760 и остается таким до конца.



Чтобы получить большую выгоду от этого новшества (160 мм на уровне колес вместо 250 мм сзади), X-trem2 будет доступен в двух версиях: X-trem2 тип D и X-trem2 тип XT. Первая предусмотрена для стандартных колес типа 800/60R32 (O 1800 мм x 800 мм, для колес диаметром O 1 820 мм предусмотрены пазы), в то время как вторая может быть укомплектована колесами большего диаметра (O 1 986 мм x 925 мм, с пазами для колес O 2 020 мм). Каждая из версий будет разбита на 3 под-версии в соответствии в объемом: 16 000, 18 000 и 20 000 литров.



Впечатляющие характеристики вождения

И если эти усовершенствования выглядят убедительными на бумаге, то это подтверждается именно в поле. Благодаря увеличенной контактной поверхности между почвой и шинами, распределение массы значительно улучшается. Колеи, оставленные после руления, менее глубоки. Компактная конструкция обеспечивает низкий центр тяжести. Эта характеристика не только облегчает операции по внесению жижи с широкозахватными штангами, но и придает большую устойчивость и комфорт при работе.



Усовершенствования, направленные на улучшение характеристик руления X-trem2, на этом не останавливаются. Ходовая часть была полностью изменена. На смену подвески Hydro-Tandem пришла система Hydro-Pendul. Согласно ее принципу, каждая ось монтирована на два гидроцилиндра двухстороннего действия, расположенных по обеим сторонам шасси.



Каждая ось соединена с последним посредством треугольной структуры на шарнирах. С успехом используемая на прицепах для строительных работ, эта подвеска гарантирует оптимальное копирование поверхности и простое обслуживание.



X-trem2 будет по-прежнему оснащен управляемой осью. Последняя также была усовершенствована. Если на старой версии X-trem управляемой была задняя ось, то теперь эта задача возложена на переднюю. Результатом данной эволюции стало повышение маневренности. Угол поворота также был улучшен.



Для этой цели был изменен дизайн дышла. Последнее было облегчено и укорочено. Теперь дышло имеет форму узкой стрелы и оснащено встроенной шаровой серьгой.



Хорошо продуманные детали

Что касается насоса, модели X-trem2 могут быть укомплектованы вакуумным и лопастным насосами, а также системой Vacu-storm. Из вакуумных насосов предлагаются модели от Jurop PNR 155 (15500 л/мин.) до Jurop DL 250 (25000 л/мин.). Если говорить о лопастных насосах, то в стандартной комплектации устанавливаются насосы Vogelsang VX186-260 (6000 л/мин.), а модель VX186-368Q (9 000 л/мин) будет предлагаться в опции.



Что касается моделей Vacu-Storm, последние будут оснащены комбинацией одного из вакуумных насосов с центробежным Storm 10000 л/мин., расположенным на краю дышла и обеспечивающим равномерное внесение жижи. Все эти насосы, встроенные в дышло, будут легко доступны для технического обслуживания.



Дизайнеры компании Joskin продумали мельчайшие детали этой машины. Среди них стоит отметить электрическую коробку и гидравлический шкаф, оптимально расположенные сзади цистерны для легкой доступности, но при этом защищенные от выбросов из-под колес, или регулируемые грязезащитные крылья.



Любители прочной и надежной техники останутся удовлетворены. Наряду с традиционным использования лучших сортов стали, конструкторы Joskin отнеслись с большим вниманием к качеству каждой комплектующей. В частности, это относится к системе заднего подъемника. X-trem2 был разработан для больших нагрузок и может агрегатироваться без проблем с самыми широкими штангами и инжекторами. Для этого подъемник интегрирован непосредственно в уголки цистерны. Благодаря этому, структура стала более компактной, прочной и позволяет сохранять оптимальный вес на тягово-сцепном устройстве. Отдельные компоненты как элементы подъемника выпущены известным производителем Sauter. Для установки навесного оборудования будут использоваться 3-точечные подъемники вместо 4-точечных.



Компания воспользуется выставкой «Агритехника», чтобы впервые представить публике эту новую цистерну на своем стенде. Речь идет о модели X-TREM2 18000 XT с объемным лопастным насосом Vogelsang VX186-368QD (9000 л/мин.) с гидравлическим приводом. Она будет оснащена измельчителем Rotation-Cut, внутренней перегородкой, объемным камнеуловителем, двойным насосным рукавом 8’’, а также турбонагнетателем и полным управлением Isobus. Эта модель будет укомплектована инжектором Solodisc XXL шириной 8,25 м (44 диска — интервал 18,75 см). Глядя на эту спецификацию, никто не сомневается, что это новинка достойна того, чтобы приехать в Ганновер!

