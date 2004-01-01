Партнерский материал. Маркетплейс Agrisale.ru будет презентован на выставке «Юг-Агро»

Ежегодно ее участники знакомятся с наиболее актуальными и востребованными отраслевыми решениями, к числу которых в этот раз эксперты относят онлайн-сервис Agrisale.ru.



Бесплатная веб-платформа Agrisale.ru является настоящим маркетплейс и создана, чтобы помочь агропроизводителям преодолеть имеющиеся сложности со сбытом вследствие недостаточно развитых каналов продаж, а также несовершенства транспортно-логистических схем. Данный инструмент представляет собой онлайн-ресурс, где продавец и покупатель продукции АПК — семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и многого другого — могут встретиться, обсудить условия сделки и при достижении взаимного соглашения заключить контракт. В настоящее время в системе содержится актуальная информация более чем на 10 тыс. товаров от проверенных продавцов и поставщиков.



Участники выставки первыми познакомятся с этим инновационным инструментом и узнают больше о его расширенных возможностях. Представитель «Агрисейл» Константин Волошенюк рассказал, что Agrisale.ru не статичная модель — платформа развивается с учетом запросов сельхозпроизводителей. «Изучая потребности рынка, в последнее время мы добавили информацию о банках и кредитовании представителей АПК, представили информацию о возможности покупок для трейдеров, — сообщил он. — Сегодня в системе представлены 54 раздела в категории «растениеводство», и их перечень постоянно увеличивается». В среднем от момента размещения предложения до поступления первой заявки проходит 10 минут, а общая экономия времени при использовании электронного сервиса составляет порядка 30%.



Маркетплейс использует систему прямых платежей и гарантии безопасной сделки. Участники выставки «Юг-Агро» станут обладателями десяти тысяч скретч-карт, обеспечивающих полный доступ к системе.

