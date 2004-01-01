Партнерский материал. Игорь Тесленко, президент Corteva Agriscience в Европе: «Мы находимся на пике сельскохозяйственной революции»

Недавнее исследование Financial Times Group Longitude, проведенное по заказу Corteva Agriscience, выявило сильное стремление к большей эффективности природопользования на фоне растущего беспокойства о вреде для окружающей среды и готовности использовать новые технологии ведения сельского хозяйства, которые могут производить более полезную еду.



Потребители и фермеры поддерживают внедрение технологий в сельском хозяйстве

Corteva Agriscience много работает над тем, чтобы обогатить жизнь фермеров и потребителей. Новое исследование компании можно назвать первым шагом к поддержке фермеров в обеспечении продуктами питания европейских потребителей. В современном мире сельское хозяйство играет ключевую роль, поэтому приятно видеть, что более двух третей опрошенных фермеров планируют использовать продукты, полученные с помощью новых методов селекции растений в течение следующих пяти лет, а более половины потребителей положительно воспринимают новые технологии, которые позволяют фермерам значительно сократить использование пестицидов, при этом повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к экстремальным погодным условиям и умножить содержание питательных веществ в сельскохозяйственных культурах.



Исследование также подтверждает, что урожайность не является первостепенной, когда количество преобладает над качеством. Это доказывают и фермеры, показывая свое отношение к применению новых методов селекции растений: только 14% из них ставит повышение урожайности на первое место, 24% фермеров считают наиболее важным питательную ценность сельхозкультур, 17% фермеров убеждены, что новые методы селекции помогают сократить пищевые отходы, и 15% отмечают снижение потребности в использовании искусственных средств для борьбы с вредителями.





Corteva Agriscience



Какова цена вопроса?

Мы видим четкий сдвиг в сельскохозяйственной практике, поскольку фермеры стремятся удовлетворять запросы потребителей на продукты, произведенные с помощью эффективных технологий сельского хозяйства. Из 600 опрошенных фермеров в Европе 78% уже внедрили до двух инновационных методов ведения сельского хозяйства, 22% — три или более, а 42% изменили свой подход к планированию. Фермеры также стараются внедрять новые способы противодействия угрозам загрязнения и изменения климата. 34% европейских фермеров считают, что экологические проблемы — это то, с чем придется бороться следующие три-пять лет.



Кроме того, более половины европейских потребителей (51%) говорят, что сокращение использования искусственных пестицидов — волнует их больше всего, когда речь заходит об устойчивом производстве продуктов питания. Отражая социальные тенденции, большинство фермеров уже ограничивают их использование для борьбы с вредителями или планируют сделать это в ближайшие два года.



На пути к использованию инновационных методов устойчивого развития, фермеры часто сталкиваются с финансовыми трудностями. 69% фермеров сообщили, что новые методы ведения сельского хозяйства требуют больших инвестиций. Несмотря на то, что потребители готовы платить больше за продукты питания, мы в Corteva Agriscience уверены, что все игроки пищевой индустрии, включая промышленность, должны оказать свою поддержку и разделить затраты на устойчивое производство.



Инновации, инновации, инновации

Исследование показывает, что потребители и фермеры в Европе готовы к использованию новых методов производства. Corteva Agriscience обладает хорошим потенциалом для поддержки двустороннего диалога об устойчивом развитии сельского хозяйства, предоставляя фермерам не только видение со стороны потребителей, но также возможность быть услышанными.



Corteva Agriscience ставит потребителя и фермера в основу всего, что мы делаем. Поэтому мы постоянно внедряем инновации, формируя продуктовый портфель будущего, предлагая комплексные решения для сельского хозяйства, семена, средства защиты растений, агрономические сервисы и цифровые решения, имеющие более благоприятный экологический профиль, мы даем возможность нашим клиентам повышать свою продуктивность и производить здоровую еду для растущего населения планеты.

