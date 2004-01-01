Партнерский материал. AGCO-RM подвело итоги исследовательского проекта Crop Tour 2019

Результаты сбора урожая показали, что использование технологий точного земледелия Massey Ferguson®

в сочетании с почвообработкой Strip-Till способно увеличить урожайность кукурузы на 20%



В ходе проекта Crop Tour 2019 специалисты AGCO-RM совместно с глобальными коллегами из AGCO, а также представителями официального дилера «Агродрайверы» и компании Bayer тестировали возможности инновационной техники Massey Ferguson® и анализировали преимущества технологий точного земледелия при разных способах обработки почвы. Эксперимент проводился на базе предприятия «Кагальник» Константиновского района Ростовской области.



В рамках финального этапа эксперты подвели итоги сбора урожая и назвали основные факторы, влияющие на урожайность зерновых культур: настройки прижима секций сеялки и способ почвообработки. Так, урожайность кукурузы, посеянной по технологии Strip-Till, составила 50 — 53 ц/га (на 20% больше по сравнению с использованием технологии No-Till). Отдельно следует отметить режим автоматического контроля прижима, который дал прибавку урожая в 2,5-3 ц/га. Он устанавливается на пропашной сеялке Massey Ferguson® 9108VE с системой DeltaForce. В случае подсолнечника этот режим обеспечил прибавку в размере 2,5 ц/га по сравнению с тяжелым и легким прижимом при прочих равных условиях.



Предпосылки к более высоким показателям по урожайности были выявлены еще в июле. Тогда эксперты AGCO-RM совместно с глобальными коллегами оценивали степень развития корневой системы растений, посеянных по технологии Strip-Till с автоматическим прижимом. Промежуточные результаты показывали, что при способе почвообработки Strip-Till растения имеют лучшие характеристики, влияющие на урожайность: развитие корня, стадии образования листьев и т. д. Этому способствовала не только точная работа оборудования Massey Ferguson®, но и передовые средства защиты растений от вредных организмов. Их, как и семенной материал, предоставили специалисты компании Bayer.



По предварительным результатам, урожайность подсолнечника при No-Till должна была составить 22,9 ц/га, а при Strip-Till — 27,6 ц/га. Итоговые результаты оказались значительно выше прогнозируемых и составили в среднем 30 ц/га и 33-35 ц/га соответственно. Однако эксперты отметили, что на эти результаты сильно повлияли климатические условия: на территории Ростовской области, известной своими суховеями, в этом году в августе было дождливо и влажно. В связи с этим растения, которые высевались по технологии No-Till, успели достаточно хорошо развиться.



В ходе эксперимента на предприятии «Кагальник» для обработки опытных участков использовался культиватор Massey Ferguson® 7610-20 и бункер для подачи удобрений Massey Ferguson® 2250. Посев производился с использованием трактора Massey Ferguson® 7715 в агрегате с пропашной сеялкой Massey Ferguson® 9108VE, оборудованной опциями Precision Planting с высевающим аппаратом vSet с уникальной системой автоматического контроля прижима DeltaForce. Высокое качество работы техники и оборудования было отмечено как организаторами проекта, так и специалистами хозяйства «Кагальник».



Ильдар Уралов, директор по продажам и маркетингу бренда Massey Ferguson® в России:

- Итоги проекта Crop Tour продемонстрировали, что современные аграрные технологии способны повышать эффективность производства сельскохозяйственной продукции. Основной результат проекта в этом году мы видим в том, что смогли привнести в развивающееся хозяйство новую технологию для оптимизации производственных процессов, способствующую росту его прибыли.



Сергей Романенко, генеральный директор компании «Агродрайверы»:

- Применение технологии Strip-Till, безусловно, дало свои результаты: в первую очередь это прирост урожая, во вторых — экономическая эффективность в подготовке почвы. Этот эксперимент показал, что возможность роста и развития агропредприятия лежит в применении новых технологий и не ограничивается лишь увеличением посевных площадей. Клиент остался доволен результатом и уже на следующий год заложил порядка 400 га под выращивание пропашных культур по технологии Strip-Till. Для этого он также пополнил парк своей техники пропашным культиватором Massey Ferguson® 7610-20.



Эксперимент будет продолжаться, и мы с радостью готовы делиться его результатами, а подробно ознакомиться с техникой и технологией можно в компании «Агродрайверы».



Юрий Крежановский, директор предприятия «Кагальник»:

- Результат, который мы увидели на кукурузе, превзошел наши ожидания: если у наших соседей урожайность по культуре показала не более 30 ц/га, то в сравнении с тем, что получили мы по Strip-Till — 50 ц/га — это значительная разница. Что касается подсолнечника, то даже в такой благоприятный и влажный год мы увидели прибавку по урожайности, и потому в следующем сезоне повторим эксперимент по культуре уже на больших площадях. Уверены, что эта технология, разработанная для засушливых регионов, позволит нам избежать негативного влияния суховеев на растения.



Виталий Кусуров, руководитель региона Дон, компания Bayer:

- Результаты, полученные в рамках проекта Crop Tour, подтвердили, что продукты Bayer, в частности гибриды DEKALB, прекрасно подходят, как для технологии No-Till, так и для Strip-Till. Стоит отметить, что благодаря ряду отдельных преимуществ Strip-Till позволяет достичь более высоких результатов. Так, урожайность гибрида кукурузы ДКС 4014, посеянного по технологии Strip-Till, выше на 5 ц! Прибавим еще 3 ц за счет качественного посева с соблюдением глубины заделки и расстановки семян и получаем прекрасную для засушливой зоны урожайность — 53,5 ц/га. Однако такой результат возможен только при полном отсутствии конкуренции со стороны сорняков, которую обеспечил «Майстер Пауэр». На подсолнечнике разница в системах не столь существенна — 1,5 ц/га, но за счет качественного сева «ЕС Генезис» прибавил еще 2 ц/га, что позволило добиться высокой урожайности в 34 ц/га.

