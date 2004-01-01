Партнерский материал. AGCO-RM подвело итоги исследовательского проекта Crop Tour 2019

Результаты сбора урожая показали, что использование технологий точного земледелия Massey Ferguson®
в сочетании с почвообработкой Strip-Till способно увеличить урожайность кукурузы на 20%
В ходе проекта Crop Tour 2019 специалисты AGCO-RM совместно с глобальными коллегами из AGCO, а также представителями официального дилера «Агродрайверы» и компании Bayer тестировали возможности инновационной техники Massey Ferguson® и анализировали преимущества технологий точного земледелия при разных способах обработки почвы. Эксперимент проводился на базе предприятия «Кагальник» Константиновского района Ростовской области.
В рамках финального этапа эксперты подвели итоги сбора урожая и назвали основные факторы, влияющие на урожайность зерновых культур: настройки прижима секций сеялки и способ почвообработки. Так, урожайность кукурузы, посеянной по технологии Strip-Till, составила 50 — 53 ц/га (на 20% больше по сравнению с использованием технологии No-Till). Отдельно следует отметить режим автоматического контроля прижима, который дал прибавку урожая в 2,5-3 ц/га. Он устанавливается на пропашной сеялке Massey Ferguson® 9108VE с системой DeltaForce. В случае подсолнечника этот режим обеспечил прибавку в размере 2,5 ц/га по сравнению с тяжелым и легким прижимом при прочих равных условиях.
Предпосылки к более высоким показателям по урожайности были выявлены еще в июле. Тогда эксперты AGCO-RM совместно с глобальными коллегами оценивали степень развития корневой системы растений, посеянных по технологии Strip-Till с автоматическим прижимом. Промежуточные результаты показывали, что при способе почвообработки Strip-Till растения имеют лучшие характеристики, влияющие на урожайность: развитие корня, стадии образования листьев
По предварительным результатам, урожайность подсолнечника при No-Till должна была составить 22,9 ц/га, а при Strip-Till — 27,6 ц/га. Итоговые результаты оказались значительно выше прогнозируемых и составили в среднем 30 ц/га и 33-35 ц/га соответственно. Однако эксперты отметили, что на эти результаты сильно повлияли климатические условия: на территории Ростовской области, известной своими суховеями, в этом году в августе было дождливо и влажно. В связи с этим растения, которые высевались по технологии No-Till, успели достаточно хорошо развиться.
В ходе эксперимента на предприятии «Кагальник» для обработки опытных участков использовался культиватор Massey Ferguson® 7610-20 и бункер для подачи удобрений Massey Ferguson® 2250. Посев производился с использованием трактора Massey Ferguson® 7715 в агрегате с пропашной сеялкой Massey Ferguson® 9108VE, оборудованной опциями Precision Planting с высевающим аппаратом vSet с уникальной системой автоматического контроля прижима DeltaForce. Высокое качество работы техники и оборудования было отмечено как организаторами проекта, так и специалистами хозяйства «Кагальник».
- Итоги проекта Crop Tour продемонстрировали, что современные аграрные технологии способны повышать эффективность производства сельскохозяйственной продукции. Основной результат проекта в этом году мы видим в том, что смогли привнести в развивающееся хозяйство новую технологию для оптимизации производственных процессов, способствующую росту его прибыли.
- Применение технологии Strip-Till, безусловно, дало свои результаты: в первую очередь это прирост урожая, во вторых — экономическая эффективность в подготовке почвы. Этот эксперимент показал, что возможность роста и развития агропредприятия лежит в применении новых технологий и не ограничивается лишь увеличением посевных площадей. Клиент остался доволен результатом и уже на следующий год заложил порядка 400 га под выращивание пропашных культур по технологии Strip-Till. Для этого он также пополнил парк своей техники пропашным культиватором Massey Ferguson® 7610-20.
Эксперимент будет продолжаться, и мы с радостью готовы делиться его результатами, а подробно ознакомиться с техникой и технологией можно в компании «Агродрайверы».
- Результат, который мы увидели на кукурузе, превзошел наши ожидания: если у наших соседей урожайность по культуре показала не более 30 ц/га, то в сравнении с тем, что получили мы по Strip-Till — 50 ц/га — это значительная разница. Что касается подсолнечника, то даже в такой благоприятный и влажный год мы увидели прибавку по урожайности, и потому в следующем сезоне повторим эксперимент по культуре уже на больших площадях. Уверены, что эта технология, разработанная для засушливых регионов, позволит нам избежать негативного влияния суховеев на растения.
- Результаты, полученные в рамках проекта Crop Tour, подтвердили, что продукты Bayer, в частности гибриды DEKALB, прекрасно подходят, как для технологии No-Till, так и для Strip-Till. Стоит отметить, что благодаря ряду отдельных преимуществ Strip-Till позволяет достичь более высоких результатов. Так, урожайность гибрида кукурузы ДКС 4014, посеянного по технологии Strip-Till, выше на 5 ц! Прибавим еще 3 ц за счет качественного посева с соблюдением глубины заделки и расстановки семян и получаем прекрасную для засушливой зоны урожайность — 53,5 ц/га. Однако такой результат возможен только при полном отсутствии конкуренции со стороны сорняков, которую обеспечил «Майстер Пауэр». На подсолнечнике разница в системах не столь существенна — 1,5 ц/га, но за счет качественного сева «ЕС Генезис» прибавил еще 2 ц/га, что позволило добиться высокой урожайности в 34 ц/га.