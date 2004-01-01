Партнерский материал. CLAAS представляет новый флагман модельного ряда JAGUAR

Для европейского рынка машина может оснащаться полугусеничной ходовой частью TERRA TRAC. Также машины и 900-й, и 800-й серий теперь оборудуются терминалом управления CEBIS с сенсорным экраном. И это далеко не все обновления в модельном ряду.



Среди машин 900-й серии комбайн JAGUAR 990 обладает максимальной мощностью двигателя — 925 л. с. Объем двигателя MAN V12 составляет 24 л, который устанавливается на топовых моделях JAGUAR 990/980/970 мощностью 925 л. с./850 л. с./793 л. с. соответственно.



Новый терминал CEBIS с сенсорным экраном позволяет получать быстрый и простой доступ к управлению всеми функциями машины. Корректирующие действия можно производить моментально при помощи переключателей на подлокотнике. Управление комбайном JAGUAR интуитивно понятно и доступно даже тем механизаторам, которые ранее не имели опыта работы на таких машинах. После непродолжительного обучения они могут осуществлять не просто безопасную и надежную эксплуатацию комбайна, но и выводить его работу на максимальную производительность. В зависимости от ситуации, механизатор может настраивать или управлять комбайном JAGUAR одним из четырех способов:



- Простое нажатие на сенсорном экране нового терминала CEBIS открывает прямой доступ ко всем функциям управления машиной;



- Семь настроек можно запрограммировать как «Избранные» и активировать их нажатием кнопки на многофункциональном джойстике CMOTION;



- На панели управления имеются регуляторы и кнопки;



- Непосредственная корректировка настроек происходит переключателями, расположенными на подлокотнике.







При любых условиях работы сенсорный экран терминала CEBIS с широким набором настраиваемых функций меняет свое местоположение и находится в поле зрения механизатора. Из своего обычного положения — непосредственно перед оператором, экран может быть отведен вправо за подлокотник, тем самым обеспечена оптимальная видимость всей передней приставки, включая, к примеру, работу на полях с полеглой кукурузой.



Новая колонка рулевого управления позволяет удобно отрегулировать положение руля, именно так, как это требуется механизатору. Динамическое рулевое управление делает процесс вождения комфортным. На скорости до 10 км/часа оператору достаточно всего ¾ от оборота после движения по прямой, чтобы достичь полного угла поворота. Начиная со скорости 10 км/час количество оборотов руля, необходимых для полного поворота динамически увеличивается. Начиная со скорости в 20 км/час, в целях безопасности движения на более высоких скоростях, становится доступным полное количество оборотов рулевого колеса. Функция динамического рулевого управления активируется в терминале CEBIS. В любой момент времени можно отрегулировать количество оборотов рулевого колеса, необходимых для поворота машины.



Благодаря функции CEMOS AUTO PERFORMANCE комбайн JAGUAR придерживается заданной частоты вращения двигателя, для этого скорость движения комбайна и мощность двигателя подстраиваются под текущий поток массы. При увеличении его объема, сначала наращивается мощность двигателя, а затем уменьшается скорость. Если поток массы снижается, автоматически сокращается и используемая мощность двигателя. Это поддерживает на постоянном уровне частоту вращения двигателя и предотвращает резкие изменения в нагрузке на него, что обеспечивает равномерный поток массы, высокую эксплуатационную надежность и пониженный расход топлива. Также система снижает рабочую нагрузку на механизатора, особенно в тяжелых условиях уборки урожая.



Интегрированные в JAGUAR интеллектуальные системы дают возможность заготавливать корма высокого качества, как за счет тщательно дозируемых добавок, для которых имеется специальная емкость объемом 375 л, так и при помощи силосных концентратов из бака ACTISILER 37. Его двойные стенки защищают вносимые вещества от высоких внешних температур. Специальный насос обеспечивает точную дозировку от 0,2 до 20 л/час или же, в зависимости от производительности, от 10 до 50 мл/т.







Определяемое датчиком ближнего ИК-диапазона (NIR) содержание сухого вещества служит отправной точкой для настройки длины резки и количества вносимых добавок. Помимо измерения сухого вещества датчик NIR также определяет структурный состав кормовой массы, который у разных культур существенно отличается. На основании полученных данных может формироваться соответствующая отчетность.



Терминал CEBIS предоставляет механизатору полный отчет о том, как в автоматическом режиме рассчитывается зависимость длины резки и объема вносимых добавок от показателей содержания сухого вещества.



С 42 ножами и увеличенной частотой резки до 25200 срезов в минуту новый ножевой барабан V-MAX 42 обеспечивает особенно высокую производительность. Используя полную мощность двигателя, он способен обеспечить высококачественное измельчение материала с минимальной длиной резки в диапазоне от 3,5 мм до 12,5 мм. Для более длинной резки травы или заготовки корма SHREDLAGE®, ножевой барабан может работать с одной третьей от общего количества ножей. Новая система V-MAX 42 опционально доступна в моделях JAGUAR 990, 980 и 970.



Предварительное гидравлическое прессование с интеллектуальной системой контроля обеспечивает высокое качество измельчения массы и теперь является стандартным для всех моделей 900-й серии. Исходя из заданных контрольных параметров, усилие вальцов предварительного прессования автоматически адаптируется к разным культурам и изменениям в толщине потока растительной массы. Такое решение гарантирует постоянно хорошее качество измельчения материала даже при сложных условиях уборки.



Также в целях повышения эксплуатационной надежности был усовершенствован корпус питателя. Усиленный подающий валец сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность, а увеличенные боковые защитные пластины предохраняют подпрессовывающие вальцы от попадания грязи и улучшают шумоизоляцию.



Благодаря использованию новых зажимов, фиксирующих вальцы, обслуживание последних стало проще. От попадания грязи систему заточки ножей защищает существенно улучшенный корпус ножевого барабана, который также обеспечивает и шумоизоляцию. При этом срок службы держателей ножевого барабана увеличился вдвое.



Развиваемая компанией CLAAS в течение многих десятилетий концепция гусеничного хода TERRA TRAC успешно реализована и в новых моделях JAGUAR 990 и 960. Система соединения гусеничных траков позволяет эксплуатировать машину даже в самых сложных условиях. Каждое отдельное звено ленты может приподниматься вверх под углом 10° и вниз — 13°, а жесткие края траков ограничивают их вертикальный ход.



При работе на сенокосных угодьях особенно хорошо проявляет себя имеющаяся у гусеничной подвески система защиты дернины от повреждений. Во время поворота опорные ролики каждой гусеницы гидравлически выжимаются вниз, а ведущие колеса, наоборот, приподнимаются, в результате примерно на треть уменьшается пятно контакта. Таким образом избегается повреждение дернины под влиянием «эффекта сдвига». Измерения, проводившиеся Университетом прикладных наук в Киле (Германия), показали, что давление на почву, создаваемое опорными роликами гораздо ниже, чем у машин на колесном ходу.



Увеличенная колесная база позволила существенно расширить отсеки технического обслуживания и облегчить доступ к ним за счет размещения непосредственно над гусеницами. К примеру, корнкрекер может быть извлечен с правой стороны комбайна.



Модель JAGUAR 800 оснащена усиленным приводом передней приставки. Полностью усовершенствованы передний мост и четырехканальный привод. В результате на модели JAGUAR 860 может также устанавливаться приставка для скашивания листостебельчатой массы DIRECT DISC 600.



Увеличение давления в гидросистеме добавило 11% к тяговой силе гидростатической передачи комбайнов JAGUAR 800-й серии, что создает запас мощности для работы в самых сложных условиях. Более того, все машины данной серии теперь оборудованы новейшей системой управления CEBIS.

