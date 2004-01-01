«Биокомплекс» усовершенствовал ДНС для AGRITECHNICA-2019

Главными тематическими трендами выставки стали забота об окружающей среде, сохранение благоприятной экологической обстановки, технические новинки и технологические решения для улучшения работы аграрных хозяйств любого формата.



ГК «Биокомплекс» представила на выставке AGRITECHNICA-2019 шланговые системы для внесения жидкого навоза или дигестата. В частности, компания презентовала для международного сообщества дизельную насосную станцию (ДНС) с опциями собственной разработки, установленную на автомобильном прицепе. Дополнительный функционал позволяет контролировать ключевые параметры ДНС из кабины трактора в режиме реального времени, снижать риски разлива на поворотах или вынужденных остановках, избегать аварий из-за засоров или отсутствия жидкости на входе, работать в ночное время, обеспечивать санитарную безопасность сотрудников.







- Снижение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции — это общая тенденция мировых аграрных рынков, — сообщил Сергей Перегудов, руководитель ГК «Биокомплекс». — Внесение органики на поля позволяет снизить затраты на минеральные удобрения и повысить урожайность культур. При этом способ внесения не менее важен. Так, в сравнении с традиционным внесением бочками, применение шланговой системы позволяет увеличить производительность в пять раз. А инвестиции на ее приобретение сопоставимы с ценой двух бочек. Наш опыт, знания и положительные отзывы наших заказчиков позволяют утверждать, что шланговые системы от ГК «Биокомплекс» — это современный, эффективный и экологичный инструмент снижения себестоимости. Именно инструмент, который не доставляет хлопот, экономит деньги, позволяет штатно решать задачи по откачке навоза и концентрироваться на «удоях», «привесах», «всхожести» и других не менее важных процессах. Очень примечательно, что повышенный интерес к нашим техническим решениям и подходу к реализации проектов мы зафиксировали теперь и на AGRITECHNICA-2019.

