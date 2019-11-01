Партнерский материал. Väderstad названа лучшей компанией-работодателем года

В рамках крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставки Agritechnika мы получили премию «Машина года». Теперь исследовательским агентством Universum мы признаны «Компанией с лучшим брендом работодателя». В то же время мы также получили знак отличия «Лучшая компания для карьеры 2020» и вошли в топ-15 лучших работодателей Швеции по результатам национального опроса.



Семейное предприятие Väderstad, расположенное в Остерготланде, является мировым лидером в области сева и обработки почвы, насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру и продолжает успешное развитие. Компания продолжает расширяться и только за последний год приняла на работу 100 новых сотрудников. Премия «Лучший бренд работодателя» присуждается предприятиям, которые активно вовлекаются в вопросы брендинга работодателя и предлагают хорошие возможности карьерного роста и развития для своих сотрудников.



- Конечно, мы очень рады этой награде. Мы развивающаяся компания с высокими темпами инноваций. Мы стремимся к тому, чтобы больше потенциальных сотрудников знали, насколько интересно работать в Väderstad. Здесь предпринимательская и техническая сферы применения профессиональных компетенций прекрасно сочетаются с огромными возможностями развития, — говорит Анника Франзен, вице-президент по персоналу Väderstad.



Вот как звучит обоснование награды от жюри конкурса Universum: «Компания Väderstad уделяет большое внимание вопросам укрепления бренда компании, как работодателя — подходу, который активно поддерживается руководством. Имея давние традиции в этой области, они являются одной из компаний в Швеции, которая работает в данном направлении дольше всех. В своей работе по вопросам привлечения сотрудников они демонстрируют широкий спектр возможностей для развития персонала. Компания Väderstad продемонстрировала прекрасное сочетание передовых инноваций и фокусирования на продажах и маркетинге, и многие считают, что она является примером для подражания».



Лучшие работодатели Швеции

Национальный опрос «Лучшие работодатели Швеции» проводится ежегодно компанией Universum. Это дает сотрудникам возможность оценить своего работодателя на основе различных критериев и характеристик, которые они ассоциируют с компанией, например, «Значимая цель и инновации». В этом году Väderstad поднялся с 18-го на 15-е место в опросе общественного мнения.



Линнея Даниэльссон, менеджер службы поддержки компании Väderstad, рассказывает о том, как она воспринимает свою работу:



- Väderstad — это семейная компания, которая заботится о своих сотрудниках. Здесь есть большая взаимная приверженность, и каждый чувствует свой вклад в общее дело оцененным. Я невероятно горжусь нашей продукцией, хотя у меня лично нет опыта ведения сельского хозяйства.



Väderstad — «Лучшая компания для карьеры 2020»

Тот факт, что Väderstad является одним из самых привлекательных работодателей для студентов и профессионалов, подтверждает и то, что компания пятый год подряд получает знак одобрения «Лучшая компания для карьеры 2020». Этой наградой ежегодно удостаиваются 100 работодателей Швеции.



«Мы видим, что Väderstad добилась выдающихся успехов в своей работе над брендом работодателя, благодаря ориентированным на инновации и целеустремленным сотрудникам, работающим в неформальной рабочей среде. Väderstad, максимально нацеленная на развитие своих сотрудников и внимание к ним, была названа одной из лучших компаний для построения карьеры среди предприятий Швеции на период до 2020 года».



Для получения дополнительной информации о наградах «Бренд работодателя» этого года посетите веб-сайт: https://universumglobal.com/se/2019/11/hostens-employer-branding-prismottagare/

