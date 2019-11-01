Партнерский материал. Väderstad названа лучшей компанией-работодателем года

В рамках крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставки Agritechnika мы получили премию «Машина года». Теперь исследовательским агентством Universum мы признаны «Компанией с лучшим брендом работодателя». В то же время мы также получили знак отличия «Лучшая компания для карьеры 2020» и вошли в топ-15 лучших работодателей Швеции по результатам национального опроса.
Семейное предприятие Väderstad, расположенное в Остерготланде, является мировым лидером в области сева и обработки почвы, насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру и продолжает успешное развитие. Компания продолжает расширяться и только за последний год приняла на работу 100 новых сотрудников. Премия «Лучший бренд работодателя» присуждается предприятиям, которые активно вовлекаются в вопросы брендинга работодателя и предлагают хорошие возможности карьерного роста и развития для своих сотрудников.
- Конечно, мы очень рады этой награде. Мы развивающаяся компания с высокими темпами инноваций. Мы стремимся к тому, чтобы больше потенциальных сотрудников знали, насколько интересно работать в Väderstad. Здесь предпринимательская и техническая сферы применения профессиональных компетенций прекрасно сочетаются с огромными возможностями развития, — говорит Анника Франзен, вице-президент по персоналу Väderstad.
Вот как звучит обоснование награды от жюри конкурса Universum: «Компания Väderstad уделяет большое внимание вопросам укрепления бренда компании, как работодателя — подходу, который активно поддерживается руководством. Имея давние традиции в этой области, они являются одной из компаний в Швеции, которая работает в данном направлении дольше всех. В своей работе по вопросам привлечения сотрудников они демонстрируют широкий спектр возможностей для развития персонала. Компания Väderstad продемонстрировала прекрасное сочетание передовых инноваций и фокусирования на продажах и маркетинге, и многие считают, что она является примером для подражания».
Национальный опрос «Лучшие работодатели Швеции» проводится ежегодно компанией Universum. Это дает сотрудникам возможность оценить своего работодателя на основе различных критериев и характеристик, которые они ассоциируют с компанией, например, «Значимая цель и инновации». В этом году Väderstad поднялся с 18-го на 15-е место в опросе общественного мнения.
Линнея Даниэльссон, менеджер службы поддержки компании Väderstad, рассказывает о том, как она воспринимает свою работу:
- Väderstad — это семейная компания, которая заботится о своих сотрудниках. Здесь есть большая взаимная приверженность, и каждый чувствует свой вклад в общее дело оцененным. Я невероятно горжусь нашей продукцией, хотя у меня лично нет опыта ведения сельского хозяйства.
Тот факт, что Väderstad является одним из самых привлекательных работодателей для студентов и профессионалов, подтверждает и то, что компания пятый год подряд получает знак одобрения «Лучшая компания для карьеры 2020». Этой наградой ежегодно удостаиваются 100 работодателей Швеции.
«Мы видим, что Väderstad добилась выдающихся успехов в своей работе над брендом работодателя, благодаря ориентированным на инновации и целеустремленным сотрудникам, работающим в неформальной рабочей среде. Väderstad, максимально нацеленная на развитие своих сотрудников и внимание к ним, была названа одной из лучших компаний для построения карьеры среди предприятий Швеции на период до 2020 года».
Для получения дополнительной информации о наградах «Бренд работодателя» этого года посетите веб-сайт: https://universumglobal.com/se/2019/11/hostens-employer-branding-prismottagare/