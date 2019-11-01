Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.935
eur
70.415
moex
2934.8
brent
63.12
пшеница
529.6
сахар
12.78
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Väderstad названа лучшей компанией-работодателем года
Väderstad
|
Ноябрь 2019
Награды продолжают поступать производителю техники для сева и почвообработки — шведской компании Väderstad
Фото: Väderstad

В рамках крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставки Agritechnika мы получили премию «Машина года». Теперь исследовательским агентством Universum мы признаны «Компанией с лучшим брендом работодателя». В то же время мы также получили знак отличия «Лучшая компания для карьеры 2020» и вошли в топ-15 лучших работодателей Швеции по результатам национального опроса.

Семейное предприятие Väderstad, расположенное в Остерготланде, является мировым лидером в области сева и обработки почвы, насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру и продолжает успешное развитие. Компания продолжает расширяться и только за последний год приняла на работу 100 новых сотрудников. Премия «Лучший бренд работодателя» присуждается предприятиям, которые активно вовлекаются в вопросы брендинга работодателя и предлагают хорошие возможности карьерного роста и развития для своих сотрудников.

- Конечно, мы очень рады этой награде. Мы развивающаяся компания с высокими темпами инноваций. Мы стремимся к тому, чтобы больше потенциальных сотрудников знали, насколько интересно работать в Väderstad. Здесь предпринимательская и техническая сферы применения профессиональных компетенций прекрасно сочетаются с огромными возможностями развития, — говорит Анника Франзен, вице-президент по персоналу Väderstad.

Вот как звучит обоснование награды от жюри конкурса Universum: «Компания Väderstad уделяет большое внимание вопросам укрепления бренда компании, как работодателя — подходу, который активно поддерживается руководством. Имея давние традиции в этой области, они являются одной из компаний в Швеции, которая работает в данном направлении дольше всех. В своей работе по вопросам привлечения сотрудников они демонстрируют широкий спектр возможностей для развития персонала. Компания Väderstad продемонстрировала прекрасное сочетание передовых инноваций и фокусирования на продажах и маркетинге, и многие считают, что она является примером для подражания».

Лучшие работодатели Швеции

Национальный опрос «Лучшие работодатели Швеции» проводится ежегодно компанией Universum. Это дает сотрудникам возможность оценить своего работодателя на основе различных критериев и характеристик, которые они ассоциируют с компанией, например, «Значимая цель и инновации». В этом году Väderstad поднялся с 18-го на 15-е место в опросе общественного мнения.

Линнея Даниэльссон, менеджер службы поддержки компании Väderstad, рассказывает о том, как она воспринимает свою работу:

- Väderstad — это семейная компания, которая заботится о своих сотрудниках. Здесь есть большая взаимная приверженность, и каждый чувствует свой вклад в общее дело оцененным. Я невероятно горжусь нашей продукцией, хотя у меня лично нет опыта ведения сельского хозяйства.

Väderstad — «Лучшая компания для карьеры 2020»

Тот факт, что Väderstad является одним из самых привлекательных работодателей для студентов и профессионалов, подтверждает и то, что компания пятый год подряд получает знак одобрения «Лучшая компания для карьеры 2020». Этой наградой ежегодно удостаиваются 100 работодателей Швеции.

«Мы видим, что Väderstad добилась выдающихся успехов в своей работе над брендом работодателя, благодаря ориентированным на инновации и целеустремленным сотрудникам, работающим в неформальной рабочей среде. Väderstad, максимально нацеленная на развитие своих сотрудников и внимание к ним, была названа одной из лучших компаний для построения карьеры среди предприятий Швеции на период до 2020 года».

Для получения дополнительной информации о наградах «Бренд работодателя» этого года посетите веб-сайт: https://universumglobal.com/se/2019/11/hostens-employer-branding-prismottagare/

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Участие компании «Евралис Семанс Рус» в международной выставке «Югагро-2019»
Партнерский материал. CLAAS расширяет модельный ряд жаток ORBIS
«Биокомплекс» усовершенствовал ДНС для AGRITECHNICA-2019
Партнерский материал. Поддержка правительства будет способствовать более мягкому переходу на работу в новой системе маркировки
Партнерский материал. Технологии без границ: «Биокомплекс» организовал деловой визит специалистов агропромышленных предприятий в Италию

Читайте такжеПартнерский материал. Испытан новый культиватор TillermasterПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Аналитика
В мире может погибнуть 25% всех свиней
Cover Story
До рекорда не дотянули. Урожай зерна вырос, но цены на него не упали
Интервью
Леонид Барышев, «Эссен Продакшн АГ»: «Хотелось бы стать маленьким „Юнилевером“ на рынке России»
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2019
Аналитика
Прогнозы урожая зерна вновь повышены
Самое интересное
Самое интересное за октябрь
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 4 по 10 ноября
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией