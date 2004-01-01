Партнерский материал. «Квернеланд Груп СНГ» расширяет сотрудничество с АО «Росагролизинг»

Российское торгово-маркетинговое представительство концерна Kverneland Group — компания «Квернеланд Груп СНГ» - имеет шестилетний опыт сотрудничества с АО «Росагролизинг». В компании считают лизинг одним из наиболее действенных инструментов снижения финансового бремени сельхозтоваропроизводителей и перспективным направлением модернизации в АПК.



«За два прошедших года объемы реализации техники Kverneland в рамках программы федерального лизинга увеличились на 100% и составили более полумиллиона евро. Ожидается, что до конца года эта цифра превысит 1 млн евро. Мы уверены, что это только начало», — прокомментировал Роберт Цизак, генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ».



Новое подписанное сторонами соглашение направлено на дальнейшее увеличение объема продаж выпускаемой производителем сельскохозяйственной техники на территории Российской Федерации. Согласно этому документу дилеры «Квернеланд Груп СНГ» становятся агентами АО «Росагролизинг», что поможет оптимизировать оформление техники в лизинг. Передача всего процесса от заключения договора лизинга до сервисного обслуживания техники в руки региональных дилеров не только сократит время на оформление сделки, но и сделает более эффективной коммуникацию на местах.



На данный момент вся дилерская сеть, включающая 27 компаний, осуществляющих деятельность во всех регионах России, получила право реализации техники Kverneland, попадающей под условия программы федерального лизинга, напрямую.



Напомним, что на сегодняшний день более 30 позиций из линейки российского завода Kverneland Group, расположенного в Липецке, участвуют в программе государственного лизинга через АО «Росагролизинг». Среди них: зерновые и пропашные сеялки, плуги, разбрасыватели минеральных удобрений.