Партнерский материал. Инновационные решения корпорации AGCO получили 11 престижных наград на выставке Agritechnica 2019

«То, что мы получили награды в рамках столь важного события в сельскохозяйственной отрасли, доказывает наше стремление представлять передовые решения для развития производства во всем мире, — заявил Мартин Рихенхаген, председатель совета директоров и управляющий директор корпорации AGCO. — Мы продолжаем инвестировать в исследования и развитие технологий, что позволяет нашим брендам внедрять инновационные решения, признаваемые отраслевыми экспертами. Мы гордимся тем, что наши клиенты и работники сельскохозяйственного сектора по всему миру смогли по достоинству оценить нашу работу».







Техника брендов корпорации AGCO получила следующие награды и звания:





«Трактор Года 2020»: Fendt® 942 Vario G6. Жюри оценило его высокую мощность, усовершенствованные 9-тилитровые двигатели MAN, созданные в соответствии с концепцией низких оборотов, и инновационную трансмиссию VarioDrive.

«Трактор Года 2020» в категории «Лучшая функциональность»: Fendt®

314 Profi +. Среди его основных достоинств — новая инновационная система Dynamic Performance, которая обеспечивает дополнительную мощность, и кабина FendtOne с тремя функциональными дисплеями.

314 Profi +. Среди его основных достоинств — новая инновационная система Dynamic Performance, которая обеспечивает дополнительную мощность, и кабина FendtOne с тремя функциональными дисплеями. Финалист премии «Трактор Года 2020»: Valtra®

N154e Versu. Машина оснащена 4-цилиндровым двигателем AGCO Power с высоким крутящим моментом и ВОМ, который обеспечивает привод навесного оборудования.

N154e Versu. Машина оснащена 4-цилиндровым двигателем AGCO Power с высоким крутящим моментом и ВОМ, который обеспечивает привод навесного оборудования. Финалист премии «Трактор Года 2020» в категории «Лучшая функциональность»: Valtra® A114 HiTech 4. Его отличают коробка передач с 12 скоростями в переднем и заднем направлении в двух диапазонах и встроенное электронное управление Autocontrol с механизмом задней навески.

Финалист премии «Трактор Года 2020» в категории «Лучший специализированный трактор»: Massey Ferguson®

3709 Alpine. Новинка этого года, представленная в европейских странах, имеет современный 4-хцилиндровый двигатель объемом 3,4 л и простую гидравлическую систему с открытым центром, которая обеспечивает высокую производительность. Оператору также доступна опция PowerShuttle, позволяющая легко переключаться между движением вперед и назад.

3709 Alpine. Новинка этого года, представленная в европейских странах, имеет современный 4-хцилиндровый двигатель объемом 3,4 л и простую гидравлическую систему с открытым центром, которая обеспечивает высокую производительность. Оператору также доступна опция PowerShuttle, позволяющая легко переключаться между движением вперед и назад. «Машина Года 2020» в категории высокомощных тракторов и «Машина Года 2020» в категории «Выбор аудитории»: Fendt®

900 Vario G6. Эта серия отличается независимой гидропневматической подвеской передней оси с автоматическим выравниванием и нагрузкой до 9,5 т и системой регулирования давления в шинах VarioGrip, которая интегрирована в конструкцию тракторов. 6-тицилиндровый двигатель MAN с системой CommonRail высокого давления впрыска (до 2500 бар) обеспечивает высокое тяговое усилие и максимальную эффективность работы двигателя.

900 Vario G6. Эта серия отличается независимой гидропневматической подвеской передней оси с автоматическим выравниванием и нагрузкой до 9,5 т и системой регулирования давления в шинах VarioGrip, которая интегрирована в конструкцию тракторов. 6-тицилиндровый двигатель MAN с системой CommonRail высокого давления впрыска (до 2500 бар) обеспечивает высокое тяговое усилие и максимальную эффективность работы двигателя. «Машина Года 2020» в категории среднемощных тракторов: Massey Ferguson® 6700 S. Он оснащается инновационным двигателем AGCO Power, соответствующим стандарту экологичности Stage 5, и большими колесами высотой 1,85 м, улучшающими тяговые свойства машины.

Серебряные призеры премии DLG Agritechnica в категории «Инновации»:

- Системы автопилотирования и управления орудиями, совместно разработанные Fendt® и Braun. Через систему управления ISOBUS в кабину оператора передается информация о размерах ряда, расположении растений и других объектов, обрабатываемая с помощью лазеров. Определить положение машины в пространстве и траекторию ее движения позволяет гироскоп.



- Система управления Fendt®

IDEALDrive для комбайнов Fendt® IDEAL. Она не требует установки рулевой колонки и рулевого колеса — левый подлокотник рабочего места оператора оборудован джойстиком, куда уже встроены все их функции. Эта система делает комбайн Fendt® первой самоходной сельскохозяйственной машиной, которая полностью управляется джойстиком.



- Система Precision Planting SmartDepth. Представленная в начале 2019 года разработка SmartDepth позволяет автоматически менять глубину посадки растений во время перемещения сеялки по полю. Основным критерием является информация об уровне увлажненности почвы, которая позволяет добиться более равномерного прорастания семян и всходов.

