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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
На правах рекламы. ULMA Packaging уверенно лидирует на рынке упаковочных решений в России
ULMA Packaging
|
Декабрь 2019
Промышленная корпорация ULMA Group основана в городе Оньяте, расположенном на севере Испании в Стране Басков к западу от французской границы, в далеком 1961 году. Сейчас на благо группы трудится 4,5 тыс. человек, а в ее состав входят девять компаний, работающих в разных сферах. Первой из них была создана ULMA Packaging. В ноябре компания пригласила на свое производство журналистов из России, чтобы они могли лично увидеть, как создается упаковочное оборудование
Фото: ULMA Packaging

ULMA Packaging проектирует и производит высокотехнологичное упаковочное оборудование и системы. Продажи компании в 2018 году достигли €273 млн, увеличившись за пять лет почти в 1,7 раза. Производственные площадки ULMA Packaging, которые в общей сложности занимают около 80 тыс. м², представлены четырьмя заводами в самой Стране Басков и еще двумя в Румынии и Бразилии. Ежегодно только на испанских предприятиях выпускается 1,8 тыс. единиц различного оборудования, а в среднем в день производится до восьми машин различных технологий. На создание одной в зависимости от сложности может уходить от 10 дней до шести месяцев. 

Ulma Packaging в России

Самую большую долю в реализации машин ULMA Packaging — 37% по итогам 2018 года — занимают европейские страны, в числе которых находится и Россия. Собственные представительства компания имеет уже в 22 странах. Подразделение ULMA Packaging Россия было открыто 12 лет назад. В российской команде уже более 35 человек, 15 из которых оказывают клиентам сервисные услуги, ведь обеспечить максимальную эффективность работы оборудования очень важно: тогда бизнес будет приносить предприятиям пищевой промышленности дополнительную прибыль. Сервисная служба ULMA Packaging в России всегда находится на связи с клиентами, оказывает им полную техническую поддержку, осуществляет поставку запасных частей, их замену, капитальный ремонт оборудования и профилактическое обслуживание.

Для того, чтобы потенциальные клиенты, а также компании, которые уже ими являются, могли протестировать оборудование ULMA Packaging в реальном времени, познакомиться с новыми технологиями и материалами, которые предлагает компания, весной 2019 года в Москве был открыт шоу-рум. В демонстрационном зале представлено несколько линий и более десяти различных упаковочных машин. Основная особенность шоу-рума заключается в том, что все оборудование можно опробовать в деле, упаковав свой продукт. А инженеры и механики пищевых предприятий могут лично познакомиться со всеми нюансами работы и эксплуатации машин ULMA.

В России уже установлено около 900 единиц различного оборудования испанской компании по всей территории страны — от Калининграда до Владивостока. Наибольшая доля продаж в России приходится на упаковочные линии и машины для мясной индустрии. На втором месте по реализации находится оборудование для упаковки молочной продукции и сыра в частности. Также в тройку крупнейших клиентов входят производители овощной продукции. Помимо этих секторов агропромышленного комплекса ULMA Packaging работает с компаниями кондитерской отрасли, птицеводами и рыбными предприятиями. На продукты питания приходится 90% от общего объема продаж оборудования. Среди покупателей машин ULMA Packaging — лидеры мясоперерабатывающего, молочного, кондитерского рынков, а также крупнейшие отечественные производители плодоовощной продукции.

Разнообразие оборудования

Компания представлена сразу на нескольких рынках, выпуская линии оборудования флоупак (поточная упаковка), термоформеры, трейсилеры (упаковка в готовые лотки), термоусадка, а также машины для вертикальной упаковки и упаковки в стретч-пленку. «ULMA Packaging — единственная компания на рынке, которая может предложить столь широкий выбор упаковочного оборудования, — утверждает коммерческий директор предприятия Иньяки Зубия. — Причем наши модели могут как дополнять друг друга, так и являться альтернативными решениями одной задачи. Это позволяет нам предложить персонализированные нестандартные продукты, адаптированные к потребностям каждого клиента». Дистрибьюторская сеть ULMA Packaging покрывает более 50 стран на всех континентах. Как результат — оборудование компании есть практически во всем мире.

Одно из популярных в России технологических решений, которое может использоваться в таких направлениях пищепрома, как производство мяса, птицы, выпечки, сыра, овощей и фруктов, — флоупак (HFFS). Это автоматические машины с высокой производительностью, которые осуществляют горизонтальную упаковку продукции с использованием одного рулона пленки в пакеты с тремя швами: два поперечных и один продольный.

Термоформеры — горизонтальные автоматические упаковочные машины, которые непосредственно формуют упаковку, используя для этого два рулона пленки, как правило, из разных материалов. В зависимости от материала используемой пленки упаковка может быть мягкой или жесткой. Оборудование этого типа активно приобретают предприятия по выпуску мяса, птицы и сыра.

Для упаковки готовых блюд, овощей, фруктов, продуктов из мяса и птицы используются трейсилеры — автоматические машины для запайки готовых лотков. С их помощью свежая продукция помещается в вакуум и/или модифицированную атмосферу, что позволяет продлить срок хранения без потери качества. Машины этого типа предназначены исключительно для пищевой промышленности.

Вертикальные машины (VFFS) используют один рулон пленки для создания упаковки с тремя сварными швами: двумя поперечными и одним продольным. Основная область применения таких машин — упаковка сыпучих, гранулированных, порошкообразных продуктов, а также продуктов, которыми сложно манипулировать. Этот тип машины используется как в пищевой промышленности, так и в непищевом секторе.

Термоусадка — боковые запайщики — это автоматические и ручные машины для упаковки в термоусадочную пленку, которые производят высококачественную упаковку без складок после усадки в термотоннеле. Во время термоусадки пленка плотно облегает продукт, принимая его форму и размеры. Этот тип машин предназначен как для пищевой промышленности, так и для непищевого сектора.

Еще один вид оборудования от ULMA Packaging — очень гибкие автоматические машины для упаковки свежих продуктов в лотках в стретч-пленку. Используется на предприятиях по выпуску мясной, птицеводческой продукции, а также овощей и фруктов.

Компания предлагает также полностью автоматизированные упаковочные решения. Для этого в ULMA создано целое подразделение, специализирующееся на проектах, ориентированных на определение, проектирование и внедрение автоматизированных комплексных решений. Загрузка продукции на линии и ее выгрузка на таком оборудовании осуществляется посредством устройств-роботов. Также роботы или механические машины производят выгрузку товара на поддоны. Как правило, под данные решения разрабатывается программное обеспечение и внедряется система централизованного контроля.

В ULMA Packaging Россию называют одним из самых перспективных рынков. Производство продовольствия в стране с каждым годом набирает обороты, появляются новые способы переработки, новые технологии, вслед за спросом со стороны потребителей российские компании также осваивают выпуск все новых и новых продуктов. Приходя в супермаркет, покупатель хочет видеть качественную, красиво и безопасно упакованную продукцию, и помочь в этом может ULMA Packaging. Кроме того, в более глубокой переработке находится добавленная стоимость производимой продукции, компании это понимают и активно инвестируют в развитие данного направления. Потенциал роста спроса на оборудование ULMA в группе оценивают двузначными цифрами.

 

+7 (495) 380-17-84

8-800-707-49-39

www.ulmapackaging.ru

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