Партнерский материал. Тенденции 2020 года: ГК «ЭФКО» берет курс на новые масличные культуры

Приветствуя участников семинара, заместитель директора маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» по операционной деятельности Роман Рощупкин отметил, что компания стремится не только нарастить объемы переработки масличных, но и расширить линейку выпускаемой продукции за счет переработки новых культур — таких, как высокоолеиновый подсолнечник (в/о) и рапс безэруковых сортов: «В уходящем году специалистами компании были сделаны первые шаги в работе с высокоолеиновым подсолнечником. Пробную партию переработали на масло и отправили на экспорт в Сингапур и Китай. В будущем году планируем продолжить работу с этой культурой и вложить инвестиции для развития этого направления. В планах компании по рапсу — увеличить объемы переработки».



Растущий интерес потребителей к высокоолеиновому маслу стимулирует развитие этого сегмента отрасли в России. Производство подсолнечного масла — это ключевое направление бизнеса компании «ЭФКО», а высокоолеиновый подсолнечник — перспективное сырье, масло из которого сегодня высоко ценится на территории России, США, стран ЕС, а также в азиатских странах, где потребление подсолнечного масла, в том числе и высокоолеинового, за последние восемь лет увеличилось в несколько раз. Рынки сбыта у «ЭФКО» отлажены, компания экспортирует соевое, подсолнечное, рапсовое масла в страны Азии и Ближнего Востока. Уже сегодня ГК «ЭФКО» купила порядка 25 тыс. т в/о подсолнечника для переработки на масло с последующей реализацией в азиатские страны.



Для лучшего понимания технологии выращивания в/о подсолнечника на семинар были приглашены представители компании Brevant — «первопроходцы» в области селекции в/о подсолнечника. Семенной материал компании широко представлен во всем мире. Технический специалист компании Brevant Игорь Зубченко рассказал участникам семинара о тонкостях выращивания этой агрокультуры, представил два гибрида подсолнечника из портфеля своей компании раннеспелой и среднепоздней групп с накоплением олеина более 84%. По словам спикера, технология выращивания в/о подсолнечника такая же, как при возделывании обычного подсолнечника, и ее необходимо соблюдать, но следует помнить о некоторых нюансах:



- избегать смешивания высокоолеиновых и обычных семян во время сева, уборки, транспортировки и хранения;



- соблюдать пространственную изоляцию с обычными гибридами 200-400 м. Остальное зависит от семенного материала и почвенно-климатических условий, как и в любом другом случае.



Стоимость в/о подсолнечника выше обычного на 10%, соответственно, сельхозтоваропроизводителям работать с этой культурой достаточно выгодно.



Участникам семинара также были представлены доклады об особенностях выращивания сои и рапса, эффективных средствах защиты растений, антистрессовых программах по защите сои, об условиях работы с ГК «ЭФКО» по закупке новых масличных семян. У аудитории было много сопутствующих вопросов к спикерам не только по теме их докладов, но и по решению проблем, с которым пришлось столкнуться в прошедшем сезоне.



В семинаре приняли участие более 50 человек из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей. Подобные мероприятия позволяют установить прямой диалог между переработчиками и аграриями, обсудить вопросы по улучшению качества выращивания традиционных масличных культур, сообща взять курс на новые сельскохозяйственные культуры и, в конечном итоге, увеличить валовую прибыль с каждого гектара земли.

