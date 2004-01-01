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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Тенденции 2020 года: ГК «ЭФКО» берет курс на новые масличные культуры
«ЭФКО»
|
Декабрь 2019
Сотрудники ГК «ЭФКО», крупнейшего переработчика маслосемян, в начале декабря в городе Воронеже организовали и провели семинар для сельхозтоваропроизводителей Центрального Черноземья. Мероприятие было посвящено новым тенденциям в переработке масличных культур
Фото: «ЭФКО»

Приветствуя участников семинара, заместитель директора маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» по операционной деятельности Роман Рощупкин отметил, что компания стремится не только нарастить объемы переработки масличных, но и расширить линейку выпускаемой продукции за счет переработки новых культур — таких, как высокоолеиновый подсолнечник (в/о) и рапс безэруковых сортов: «В уходящем году специалистами компании были сделаны первые шаги в работе с высокоолеиновым подсолнечником. Пробную партию переработали на масло и отправили на экспорт в Сингапур и Китай. В будущем году планируем продолжить работу с этой культурой и вложить инвестиции для развития этого направления. В планах компании по рапсу — увеличить объемы переработки».

Растущий интерес потребителей к высокоолеиновому маслу стимулирует развитие этого сегмента отрасли в России. Производство подсолнечного масла — это ключевое направление бизнеса компании «ЭФКО», а высокоолеиновый подсолнечник — перспективное сырье, масло из которого сегодня высоко ценится на территории России, США, стран ЕС, а также в азиатских странах, где потребление подсолнечного масла, в том числе и высокоолеинового, за последние восемь лет увеличилось в несколько раз. Рынки сбыта у «ЭФКО» отлажены, компания экспортирует соевое, подсолнечное, рапсовое масла в страны Азии и Ближнего Востока. Уже сегодня ГК «ЭФКО» купила порядка 25 тыс. т в/о подсолнечника для переработки на масло с последующей реализацией в азиатские страны.

Для лучшего понимания технологии выращивания в/о подсолнечника на семинар были приглашены представители компании Brevant — «первопроходцы» в области селекции в/о подсолнечника. Семенной материал компании широко представлен во всем мире. Технический специалист компании Brevant Игорь Зубченко рассказал участникам семинара о тонкостях выращивания этой агрокультуры, представил два гибрида подсолнечника из портфеля своей компании раннеспелой и среднепоздней групп с накоплением олеина более 84%. По словам спикера, технология выращивания в/о подсолнечника такая же, как при возделывании обычного подсолнечника, и ее необходимо соблюдать, но следует помнить о некоторых нюансах:

- избегать смешивания высокоолеиновых и обычных семян во время сева, уборки, транспортировки и хранения;

- соблюдать пространственную изоляцию с обычными гибридами 200-400 м. Остальное зависит от семенного материала и почвенно-климатических условий, как и в любом другом случае.

Стоимость в/о подсолнечника выше обычного на 10%, соответственно, сельхозтоваропроизводителям работать с этой культурой достаточно выгодно.

Участникам семинара также были представлены доклады об особенностях выращивания сои и рапса, эффективных средствах защиты растений, антистрессовых программах по защите сои, об условиях работы с ГК «ЭФКО» по закупке новых масличных семян. У аудитории было много сопутствующих вопросов к спикерам не только по теме их докладов, но и по решению проблем, с которым пришлось столкнуться в прошедшем сезоне.

В семинаре приняли участие более 50 человек из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей. Подобные мероприятия позволяют установить прямой диалог между переработчиками и аграриями, обсудить вопросы по улучшению качества выращивания традиционных масличных культур, сообща взять курс на новые сельскохозяйственные культуры и, в конечном итоге, увеличить валовую прибыль с каждого гектара земли.

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