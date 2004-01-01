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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания «Лемкен» подарила будущим специалистам АПК сельхозтехнику
«Лемкен-Рус»
|
Декабрь 2019
Губернаторский аграрный колледж в Калужской области получил от компании дисковую борону «Гелиодор 9К» стоимостью 1 млн руб., которая поможет в проведении практических занятий для будущих механизаторов
Фото: «Лемкен-Рус»

10 декабря 2019 года в селе Детчино Калужской области генеральный директор компании «Лемкен-Рус» Александр Ладыгин передал Губернаторскому аграрному колледжу в  безвозмездное пользование дисковую борону «Гелиодор  9К» стоимостью 1 млн руб.  После подписания акта приемки-передачи директор аграрного колледжа Михаил Зиновьев горячо поблагодарил представителей «Лемкен-Рус» и выразил уверенность, что современная почвообрабатывающая техника поможет в проведении практических занятий для будущих механизаторов.

Борона будет использоваться в качестве навесного оборудования к тракторам, которые колледж приобрел на средства гранта, полученного на обновление и модернизацию материально-технической базы. Это оборудование будет использоваться в работе мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Всего в колледже планируется оборудовать пять мастерских в соответствии с современными требованиями по направлениям: «Геномная инженерия», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

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На мероприятии присутствовали глава района Игорь Тарченко, врио главы администрации Малоярославца Вячеслав Парфёнов, начальник управления Министерства сельского хозяйства Калужской области Наталья Огородникова, исполнительный директор компании LEMKEN Энтони ван дер Лей.

Сотрудничество с учебными заведениями — часть стратегии «Лемкен-Рус», в том число уже около 10 лет она работает с аграрным колледжем в Калужской области, и борона — не первый подарок компании будущим специалистам АПК. Подобная практика — это в том числе проявление социальной ответственности бизнеса.

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