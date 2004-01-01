Партнерский материал. Компания «Лемкен» подарила будущим специалистам АПК сельхозтехнику

10 декабря 2019 года в селе Детчино Калужской области генеральный директор компании «Лемкен-Рус» Александр Ладыгин передал Губернаторскому аграрному колледжу в безвозмездное пользование дисковую борону «Гелиодор 9К» стоимостью 1 млн руб. После подписания акта приемки-передачи директор аграрного колледжа Михаил Зиновьев горячо поблагодарил представителей «Лемкен-Рус» и выразил уверенность, что современная почвообрабатывающая техника поможет в проведении практических занятий для будущих механизаторов.

Борона будет использоваться в качестве навесного оборудования к тракторам, которые колледж приобрел на средства гранта, полученного на обновление и модернизацию материально-технической базы. Это оборудование будет использоваться в работе мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Всего в колледже планируется оборудовать пять мастерских в соответствии с современными требованиями по направлениям: «Геномная инженерия», «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».





На мероприятии присутствовали глава района Игорь Тарченко, врио главы администрации Малоярославца Вячеслав Парфёнов, начальник управления Министерства сельского хозяйства Калужской области Наталья Огородникова, исполнительный директор компании LEMKEN Энтони ван дер Лей.

Сотрудничество с учебными заведениями — часть стратегии «Лемкен-Рус», в том число уже около 10 лет она работает с аграрным колледжем в Калужской области, и борона — не первый подарок компании будущим специалистам АПК. Подобная практика — это в том числе проявление социальной ответственности бизнеса.

