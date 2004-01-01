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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Голландские фермеры-скотоводы способны решить проблему выбросов азота
Heemskerk
|
Декабрь 2019
Heemskerk и Alltech работают вместе над экономически эффективным способом предотвращения повышения концентрации аммиака
Фото: Heemskerk

На сельское хозяйство в Нидерландах большое влияние оказали требования снизить выбросы азота (N2). Во исполнение решения государственного совета правительство Нидерландов ищет пути снижения выбросов азота в сельском хозяйстве, в том числе аммиака и оксида азота, выделяемых коровами в процессе жизнедеятельности.

На прошлой неделе Европарламент заявил, что «климат и окружающая среда находятся под угрозой», однако фермеры и сельскохозяйственная отрасль способны помочь это предотвратить. Чтобы найти решение проблемы, глобальная компания Alltech, ведущая бизнес в области здоровья животных, объединила усилия с голландской компанией Ingenieursbureau Heemskerk®, специализирующейся на кормлении молочного скота. Эти компании совместно разрабатывают новую технологию для улучшения использования белка и снижения выделения аммиака молочным скотом. В ближайшем будущем Heemskerk планирует вывести продукт на рынок.

«Нам надо добиться полного использования белка в кормах для животных и применять новейшие технологии для снижения выбросов аммиака. Производить больше пищи лучшего качества, в то же время снижая количество отходов, — таково видение Alltech Планеты изобилия™», — пояснил Робби Уолкер, менеджер по развитию бизнеса Alltech.

«Наш партнер Heemskerk работает над созданием продукта, который позволит фермерам в Нидерландах внести существенный вклад в решение проблем, связанных с окружающей средой, и продолжить разрабатывать новые, устойчивые технологии молочного скотоводства», — добавил Уолкер.

Также разрабатывается продукт для обработки навоза в хранилищах. Введение специального продукта в рационы коров и обработка хранилищ навоза позволит снизить выбросы аммиака (NH3) на 38 килотонн в год.

«Если фермеры хотят уменьшить выбросы азота, им необходимо быстро реагировать на изменения, — заявил Эрик Хемскерк, основатель Heemskerk. — В сотрудничестве с Alltech мы разрабатываем экономически эффективный и легко применимый способ снижения выбросов аммиака. Эффективность продукта, который мы планируем вывести на рынок, подтверждается научными исследованиями, мы готовы дать фермерам возможность изменить ситуацию».

О компании Heemskerk

Ingenieursbureau Heemskerk® была основана в 1969 году Эриком Хемскерком. На сегодняшний момент она является ведущей компанией в области здоровья животных в Нидерландах. Фермеры — основа бизнеса компании. Heemskerk постоянно развивается и поставляет фермерам улучшенные технологии и уникальные продукты.

Отличительной чертой Heemskerk являются высококачественные технологии, а также непревзойденная логистика и поддержка клиентов.

Heemskerk поставляет полный ассортимент витаминных и минеральных смесей, а также кормовых добавок для снижения заболеваемости, улучшения репродуктивной функции, здоровья рубца и вымени.

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